  1. Realting.com
  2. Северный Кипр
  3. Lefke Belediyesi
  4. Квартиры в новостройках

Квартиры в новостройках в Lefke Belediyesi, Северный Кипр

Лефка
1
Поиск новостроек
Скрыть
Поиск новостроек
Расширенный поиск Компактный поиск
Параметры поиска
Сортировать
На карте
Жилой квартал Aphrodite Park 4
Жилой квартал Aphrodite Park 4
Жилой квартал Aphrodite Park 4
Жилой квартал Aphrodite Park 4
Жилой квартал Aphrodite Park 4
Жилой квартал Aphrodite Park 4
Газивера, Северный Кипр
от
$107,656
Агентство
GP real estate
Оставить заявку
Жилой квартал Aphrodite Wellness
Жилой квартал Aphrodite Wellness
Жилой квартал Aphrodite Wellness
Жилой квартал Aphrodite Wellness
Жилой квартал Aphrodite Wellness
Жилой квартал Aphrodite Wellness
Газивера, Северный Кипр
от
$97,321
Год сдачи 2025
Агентство
GP real estate
Оставить заявку
Жилой квартал Aphrodite Aqua
Жилой квартал Aphrodite Aqua
Жилой квартал Aphrodite Aqua
Жилой квартал Aphrodite Aqua
Жилой квартал Aphrodite Aqua
Жилой квартал Aphrodite Aqua
Газивера, Северный Кипр
от
$88,531
Год сдачи 2027
Агентство
GP real estate
Оставить заявку
OneOne
Жилой квартал Aphrodite The Wave (Phase 3)
Жилой квартал Aphrodite The Wave (Phase 3)
Жилой квартал Aphrodite The Wave (Phase 3)
Жилой квартал Aphrodite The Wave (Phase 3)
Жилой квартал Aphrodite The Wave (Phase 3)
Жилой квартал Aphrodite The Wave (Phase 3)
Газивера, Северный Кипр
от
$132,986
Агентство
GP real estate
Оставить заявку
Жилой квартал Villa Vega
Жилой квартал Villa Vega
Жилой квартал Villa Vega
Жилой квартал Villa Vega
Жилой квартал Villa Vega
Жилой квартал Villa Vega
Перистеронари, Северный Кипр
от
$633,573
Год сдачи 2025
Агентство
GP real estate
Оставить заявку
Жилой комплекс Park Rest Resort
Жилой комплекс Park Rest Resort
Жилой комплекс Park Rest Resort
Жилой комплекс Park Rest Resort
Жилой комплекс Park Rest Resort
Показать все Жилой комплекс Park Rest Resort
Жилой комплекс Park Rest Resort
Перистеронари, Северный Кипр
от
$127,160
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2028
Park Rest Resort - это комплекс, расположившийся на западном побережье Северного Кипра, в городе Лефке.  Лефке — город и муниципалитет на Северном Кипре, расположенный у залива Морфу. Лефке известен своими цитрусовыми и медными рудниками. В Лефке находится множество исторических домов, п…
Агентство
THE HUB PROPERTY LTD
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
THE HUB PROPERTY LTD
Языки общения
English, Русский, Polski, Türkçe
Telegram Написать в Telegram
Жилой комплекс Coastal Heaven
Жилой комплекс Coastal Heaven
Жилой комплекс Coastal Heaven
Жилой комплекс Coastal Heaven
Жилой комплекс Coastal Heaven
Показать все Жилой комплекс Coastal Heaven
Жилой комплекс Coastal Heaven
Лефка, Северный Кипр
от
$106,923
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2028
Расположенный на просторном побережье Лефке, в окружении спокойствия пышной зелени, Прибрежный Рай сочетает в себе блеск моря с современной и уникальной архитектурой. Благодаря своему расположению на берегу моря, захватывающим видам и разнообразным вариантам апартаментов, этот престижный про…
Агентство
THE HUB PROPERTY LTD
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
THE HUB PROPERTY LTD
Языки общения
English, Русский, Polski, Türkçe
Telegram Написать в Telegram
Резиденция Alpcan Towers Key West
Резиденция Alpcan Towers Key West
Резиденция Alpcan Towers Key West
Резиденция Alpcan Towers Key West
Резиденция Alpcan Towers Key West
Показать все Резиденция Alpcan Towers Key West
Резиденция Alpcan Towers Key West
Газивера, Северный Кипр
от
$81,105
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 20
Площадь 34–229 м²
7 объектов недвижимости 7
Это великолепный проект с турецким свидетельством о праве собственности, построенный на 18 гектарах земли, состоящий из 20 этажей, 4 блоков и 500 резиденций. (1+0, 1+1, 2+1, 3+1, 2+1 LOFT, 3+1 ЛОФТ, 4+1 ДУПЛЕКС, 4+1ДУПЛЕКС ПЕНТХАУС)  В проект включено множество дополнительных услуг. Среди…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
34.0 – 122.0
90,941 – 318,815
Квартира 2 комнаты
52.0 – 185.0
110,575 – 463,037
Квартира 3 комнаты
143.0 – 229.0
369,775 – 522,103
Застройщик
Alpcans Construction
Оставить заявку
Жилой квартал ALPCAN TOWERS KEY WEST
Жилой квартал ALPCAN TOWERS KEY WEST
Жилой квартал ALPCAN TOWERS KEY WEST
Жилой квартал ALPCAN TOWERS KEY WEST
Жилой квартал ALPCAN TOWERS KEY WEST
Жилой квартал ALPCAN TOWERS KEY WEST
Газивера, Северный Кипр
от
$94,403
Год сдачи 2025
Агентство
GP real estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Manhattan
Многоквартирный жилой дом Manhattan
Многоквартирный жилой дом Manhattan
Многоквартирный жилой дом Manhattan
Многоквартирный жилой дом Manhattan
Показать все Многоквартирный жилой дом Manhattan
Многоквартирный жилой дом Manhattan
Газивера, Северный Кипр
от
$139,160
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2028
Количество этажей 17
🏖 MANHATTAN — новый масштабный курортный комплекс на берегу моря в живописном заливе Морфу (район Газиверен, Северный Кипр). Расположен в экологически чистом и малонаселённом месте, всего в нескольких минутах ходьбы от центра уютного городка с магазинами, кафе и ресторанами. 📐 Общая площ…
Агентство
THE HUB PROPERTY LTD
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
THE HUB PROPERTY LTD
Языки общения
English, Русский, Polski, Türkçe
Telegram Написать в Telegram
Жилой квартал COASTAL HEAVEN *
Жилой квартал COASTAL HEAVEN *
Жилой квартал COASTAL HEAVEN *
Жилой квартал COASTAL HEAVEN *
Газивера, Северный Кипр
Цена по запросу
Агентство
GP real estate
Оставить заявку
На карте
Realting.com
Перейти