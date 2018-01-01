Предлагаются квартиры и виллы с панорамным видом на море и горы.
Резиденция располагает рестораном, баром и пляжным клубом, бассейнами и лагуной, спа-центром, тренажерным залом и спортивными площадками, теннисным кортом, детскими площадками.
Окончание строительства - июнь 2026 года.
Оплата
35% - первоначальный взнос
65% - рассрочка без процентов 3 года
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится на первой береговой линии в районе Эсентепе.
Побалуйте себя безмятежностью на своем Ultimate Beach Retreat
Апартаменты на берегу моря и виллы в уникальной средиземноморской архитектуре
Откройте для себя пляжный отель своей мечты в этом эксклюзивном комплексе, откуда открывается потрясающий вид на океан, удобства мирового класса и прямой доступ к нетронутым песчаным пляжам. Погрузитесь в роскошную жизнь среди успокаивающих звуков грохочущих волн, наслаждаясь ярким прибрежным образом жизни и непревзойденным спокойствием.
Удобства и удобства:
- Терраса на крыше и джакузи во всех пентхаусах
- Частный доступ к Золотому песчаному пляжу
- Искусственная река и водопад внутри комплекса
- Крытый бассейн с подогревом
- Открытый бассейн
- Ресторан, Кафе, Бар
- Сад и Детская площадка
- 24/7 Безопасность и техническое обслуживание
- 24/7 Фитнес-центр со специалистом-тренером
- Спа ( Массаж, Сауна, Джакузи, Турецкий Хамам )
- Ежедневный трансфер на поле для гольфа Korenium
- Рядом супермаркет и аптека
Гибкие планы оплаты:
2000 GBP – Бронирование на 2 недели
35% авансовый платеж + 65% рассрочка с января 2024 года по декабрь 2026 года
ID: CP-730
МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Татлису
- Расстояние до моря - 200 м
- Расстояние до Лефкоша - 40 км
- Аэропорт Эрджан - 35 км
ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ:
2+1 - 80 m2
2+1 Пентхаус - 75 м2 - 90 м2
3+1 Пентхаус - 115 м2
СРОКИ:
Дата завершения строительства: апрель 2026 г.
ОСОБЕННОСТИ:
Уникальное расположение на берегу моря
Захватывающие виды на море и горы
Гибкий план оплаты
Тепло- и звукоизоляция
Полы с подогревом в ванных комнатах
Широкий выбор кухонных столешниц и шкафов
Богатый выбор плитки
Приватное внешнее пространство
Пергола на террасе на крыше
Встроенное барбекю
Круглосуточное обслуживание территории
Ресторан и бар у бассейна
Фитнес и спа-центр
Условия оплаты:
Приобретайте недвижимость своей мечты в удобную и простую рассрочку на срок до 42 месяцев и переезжайте в нее уже через 1 год после погашения рассрочки
Мы регулярно организуем ознакомительные поездки, в ходе которых предлагаем Вам двухдневное проживание,
питание, трансфер из аэропорта и посещение вместе с Вами всех заинтересовавших Вас объектов недвижимости.
(Разумеется, без обязательств и бесплатно) Просто свяжитесь с нами и запишитесь на ближайший тур!
О Кипре/Татлису:
Расположенный на северном побережье острова Кипр, регион Татлису находится под управлением Газимагуса. Он также находится в непосредственной близости от районных центров Гирне и Искеле. В последние годы этот регион особенно полюбился иностранным инвесторам, здесь расположены развитые жилищные проекты, бирюзовое море и уникальные пляжи.