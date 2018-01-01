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SEAFRONT

Богаз, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€166,369
;
5
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Год сдачи
Год сдачи
2025
Местонахождение новостройки
Богаз, Турецкая Республика Северного Кипра

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SEAFRONT
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от
€166,369
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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ID: CP-730 МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Татлису - Расстояние до моря - 200 м - Расстояние до Лефкоша - 40 км - Аэропорт Эрджан - 35 км   ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ: 2+1 - 80 m2 2+1 Пентхаус - 75 м2 - 90 м2 3+1 Пентхаус - 115 м2 СРОКИ: Дата завершения строительства: апрель 2026 г. ОСОБЕННОСТИ: Уникальное расположение на берегу моря Захватывающие виды на море и горы Гибкий план оплаты Тепло- и звукоизоляция Полы с подогревом в ванных комнатах Широкий выбор кухонных столешниц и шкафов Богатый выбор плитки Приватное внешнее пространство Пергола на террасе на крыше Встроенное барбекю Круглосуточное обслуживание территории Ресторан и бар у бассейна Фитнес и спа-центр Условия оплаты: Приобретайте недвижимость своей мечты в удобную и простую рассрочку на срок до 42 месяцев и переезжайте в нее уже через 1 год после погашения рассрочки Мы регулярно организуем ознакомительные поездки, в ходе которых предлагаем Вам двухдневное проживание, питание, трансфер из аэропорта и посещение вместе с Вами всех заинтересовавших Вас объектов недвижимости. (Разумеется, без обязательств и бесплатно) Просто свяжитесь с нами и запишитесь на ближайший тур! О Кипре/Татлису: Расположенный на северном побережье острова Кипр, регион Татлису находится под управлением Газимагуса. Он также находится в непосредственной близости от районных центров Гирне и Искеле. В последние годы этот регион особенно полюбился иностранным инвесторам, здесь расположены развитые жилищные проекты, бирюзовое море и уникальные пляжи.
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