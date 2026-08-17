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Квартиры в новостройках в Nicosia, Северный Кипр

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Резиденция Tunalı Kumsal Park Residence
Резиденция Tunalı Kumsal Park Residence
Резиденция Tunalı Kumsal Park Residence
Резиденция Tunalı Kumsal Park Residence
Резиденция Tunalı Kumsal Park Residence
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Резиденция Tunalı Kumsal Park Residence
Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр
от
$230,976
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 12
Редкая возможность для этой впечатляющей квартиры, расположенной в одном из самых престижных районов Никосии с самым захватывающим видом на город.  Апартаменты построены и поставляются по самым высоким стандартам. В них есть 2-комнатная квартира Modern, которая устанавливает новые стандар…
Застройщик
Tunalı İnşaat
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Жилой квартал INTENSE NICOSIA
Жилой квартал INTENSE NICOSIA
Жилой квартал INTENSE NICOSIA
Жилой квартал INTENSE NICOSIA
Жилой квартал INTENSE NICOSIA
Жилой квартал INTENSE NICOSIA
Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр
от
$163,383
Агентство
GP real estate
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Жилой квартал Uzun 30
Жилой квартал Uzun 30
Жилой квартал Uzun 30
Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр
от
$109,556
Агентство
GP real estate
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Жилой квартал Gonyeli Flora Villas
Жилой квартал Gonyeli Flora Villas
Жилой квартал Gonyeli Flora Villas
Жилой квартал Gonyeli Flora Villas
Жилой квартал Gonyeli Flora Villas
Жилой квартал Gonyeli Flora Villas
Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр
от
$208,979
Агентство
GP real estate
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