Жилой комплекс Luna Residences

Luna - эксклюзивный проект с уникальным расположением - 50 метров от побережья Long Beach. Главная особенность комплекса

в легкой доступности к пляжу и чарующем виде на синие воды и золотые пески Средиземноморья.

Счастливые резиденты комплекса будут иметь возможность пользования 6-километровой пешеходной и велосипедной дорожки,

детскими игровыми площадками, зонами для проведения пикников, различными кафе на пляже, зелеными зонами и многими другими объектами инфраструктуры региона.

Строительство проекта будет выполнено с использованием качественных строительных материалов в лаконичном дизайне интерьера и экстерьера. Проект будет состоять из 3-х блоков и подарит вам все удобства для комфортной жизни. Система охраны безопасности, оснащенная камерами IP, позаботится о вашей безопасности 24/7.

Особенности Комплекса

Бассейн в 435 м2, Охраняемый въезд, Квартиры на 1 этаже с личной террасой, Квартиры на цокольном этаже с личным палисадником, Детский бассейн и игровая площадка, Личная парковка для каждой квартиры, Зеленая Зона, Бар у бассейна, Квартиры в блоке А имеют прямой вид на море, Возможность размещения личного бассейна в квартирах блока А (опционально), Переработка сточных вод,

Инфраструктура под кондиционеры, Теплые полы на кухне, в гостиной и ванной комнатах всех квартир.