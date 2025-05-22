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Жилой комплекс Luna Residences

Trikomo, Северный Кипр
от
$449,102
;
42
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ID: 26708
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.07.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Северный Кипр
  • Район
    İskele District
  • Город
    Iskele Belediyesi
  • Город
    Trikomo

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2025
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    5

О комплексе

Luna - эксклюзивный проект с уникальным расположением - 50 метров от побережья Long Beach. Главная особенность комплекса
в легкой доступности к пляжу и чарующем виде на синие воды и золотые пески Средиземноморья.
Счастливые резиденты комплекса будут иметь возможность пользования 6-километровой пешеходной и велосипедной дорожки,
детскими игровыми площадками, зонами для проведения пикников, различными кафе на пляже, зелеными зонами и многими другими объектами инфраструктуры региона.

Строительство проекта будет выполнено с использованием качественных строительных материалов в лаконичном дизайне интерьера и экстерьера. Проект будет состоять из 3-х блоков и подарит вам все удобства для комфортной жизни. Система охраны безопасности, оснащенная камерами IP, позаботится о вашей безопасности 24/7.

Особенности Комплекса
Бассейн в 435 м2, Охраняемый въезд, Квартиры на 1 этаже с личной террасой, Квартиры на цокольном этаже с личным палисадником, Детский бассейн и игровая площадка, Личная парковка для каждой квартиры, Зеленая Зона, Бар у бассейна, Квартиры в блоке А имеют прямой вид на море, Возможность размещения личного бассейна в квартирах блока А (опционально), Переработка сточных вод,
Инфраструктура под кондиционеры, Теплые полы на кухне, в гостиной и ванной комнатах всех квартир.

 

Местонахождение на карте

Trikomo, Северный Кипр

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Жилой комплекс Luna Residences
Trikomo, Северный Кипр
от
$449,102
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ID ПРОЕКТА: CP-774 УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ: 35% первоначальный взнос и оставшаяся сумма в рассрочку без наценок до сдачи проекта. МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Никосия Расстояние до Лефкоша - 8 км Аэропорт Эрджан - 35 км ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ КВАРТИР: 1+1 - 75 м² - 149,000 GBP 2+1 - 105 м² - 187,00…
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