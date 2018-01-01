ROYAL SUN ELITE

ID ПРОЕКТА:
CP-790
УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ:
35% первоначальный взнос и оставшаяся сумма в рассрочку без наценок до сдачи проекта.
МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Кирения/Лапта
Расстояние до моря - 300 м
Расстояние до города Лефкоша - 45 км
Аэропорт Эрджан - 25 км
ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ:
1+1 - 50 м² - 140,000 GBP
2+1 - 75 м² - 170,000 GBP
3+1 - 100 м² - 210,000 GBP
СРОКИ:
Дата завершения строительства: апрель 2025 г.
ФАКУЛЬТЕТЫ:
Открытые плавательные бассейны
Открытая парковка
Gaerden
РАЗМЕЩЕНИЕ
Мы регулярно организуем инспекционные поездки, в ходе которых предлагаем Вам двухдневное проживание, трансфер из аэропорта и посещение вместе с Вами всех заинтересовавших Вас объектов.
(Разумеется, без обязательств и бесплатно) Просто свяжитесь с нами и запишитесь на следующий тур!
О СЕВЕРНОМ КИПРЕ:
Кирения, один из уникальных городов острова Кипр, является развитым городом. В Гирне расположено множество 5-звездочных отелей и международных университетов. В районе Лапта, расположенном в Гирне и известном своими пляжами и отелями, много песчаных пляжей и хорошо развитая инфраструктура. Лапта находится в нескольких минутах езды от центра города Гирне, а из Лапты до центра Кирении ходят микроавтобусы. В этом районе, как правило, встречаются двух- и трехэтажные здания. Лапта - один из районов, где интенсивно проживают иностранные инвесторы. Удивительная 2-комнатная квартира Кипр/Лапта в 750 м от пляжа
ID: CP-714
МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Кирения
- Расстояние до моря -150M
- Расстояние до Лефкоша - 25 км
- Аэропорт Эрджан - 15 км
ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ ВИЛЛ:
1+0 - 49 m2
1+1 Двухуровневый пентхаус - 93 м2
3+1 Бунгало - 285 м2
СРОКИ:
Дата завершения строительства: Февраль 2025 г.
ФАКУЛЬТЕТЫ:
КОММУНАЛЬНЫЙ БАССЕЙН
КРЫТЫЙ БАССЕЙН С ПОДОГРЕВОМ
ДЕТСКАЯ ИГРОВАЯ ПЛОЩАДКА
РЕСТОРАН
JACUZZI
БАР
SPA
ФИТНЕС
САУНА
ПАРНАЯ
ЙОГА
САД
Условия оплаты:
Приобретайте недвижимость своей мечты в удобную и простую рассрочку на срок до 42 месяцев и переезжайте в нее уже через 1 год после погашения рассрочки
Мы регулярно организуем ознакомительные поездки, в ходе которых предлагаем Вам двухдневное проживание,
питание, трансфер из аэропорта и посещение вместе с Вами всех заинтересовавших Вас объектов недвижимости.
(Разумеется, без обязательств и бесплатно) Просто свяжитесь с нами и запишитесь на ближайший тур!
О Кипре/Кирении
Коммерческая недвижимость расположена в Кирении. Кирения - один из самых развитых городов острова Кипр как с точки зрения туризма, так и с точки зрения деловой сети. В городе имеются все виды удобств. Кроме того, в городе расположены пять университетов и около сотни гостиниц.