Квартиры в новостройках в Lefkosa District, Северный Кипр

Nicosia
4
Gonyeli Alaykoy Belediyesi
2
Lefkosa Turk Belediyesi
2
Degirmenlik Akincilar Belediyesi
2
Резиденция Tunalı Kumsal Park Residence
Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр
от
$230,976
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 12
Редкая возможность для этой впечатляющей квартиры, расположенной в одном из самых престижных районов Никосии с самым захватывающим видом на город.  Апартаменты построены и поставляются по самым высоким стандартам. В них есть 2-комнатная квартира Modern, которая устанавливает новые стандар…
Застройщик
Tunalı İnşaat
Оставить заявку
Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр
от
$208,979
Агентство
GP real estate
Оставить заявку
Жилой комплекс Four seasons
Китрея, Северный Кипр
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2022
Количество этажей 1
Агентство
Luxury Life
Оставить заявку
Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр
от
$163,383
Агентство
GP real estate
Оставить заявку
Жилой комплекс Caesar
Тумву, Северный Кипр
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Количество этажей 10
Агентство
Luxury Life
Оставить заявку
Lefkosa Turk Belediyesi, Северный Кипр
от
$109,556
Агентство
GP real estate
Оставить заявку
