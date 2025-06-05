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Виллы в Municipality of Dionysos, Греция

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25 объектов найдено
Вилла в Municipality of Dionysos, Греция
Вилла
Municipality of Dionysos, Греция
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 1 000 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 1000 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из 4 спальных ком…
$4,18 млн
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Вилла в Municipality of Dionysos, Греция
Вилла
Municipality of Dionysos, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
Этаж -1/3
Продается 3-этажный коттедж площадью 350 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из одной спал…
$739,889
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Вилла в Municipality of Kifisia, Греция
Вилла
Municipality of Kifisia, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 405 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 405 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
$1,50 млн
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Вилла в Municipality of Dionysos, Греция
Вилла
Municipality of Dionysos, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 390 м²
Этаж -1/3
Продается 3-этажный коттедж площадью 390 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из 2 гостиных…
$1,82 млн
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Вилла в Municipality of Dionysos, Греция
Вилла
Municipality of Dionysos, Греция
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 430 м²
Этаж -1/4
Продается 4-этажный коттедж площадью 430 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из 2 спальных…
$762,655
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Вилла в Municipality of Dionysos, Греция
Вилла
Municipality of Dionysos, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 350 м²
Этаж -1/3
Продается 3-этажный коттедж площадью 350 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из гостиной с…
$1,12 млн
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Вилла в Municipality of Kifisia, Греция
Вилла
Municipality of Kifisia, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 420 м²
Количество этажей 4
Продается 4-этажная вилла площадью 420 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
$1,02 млн
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Вилла 4 комнаты в Municipality of Dionysos, Греция
Вилла 4 комнаты
Municipality of Dionysos, Греция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 460 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 460 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из гостиной, одной…
$1,47 млн
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Вилла в Municipality of Dionysos, Греция
Вилла
Municipality of Dionysos, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 460 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 460 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из гостиной, одной…
$1,54 млн
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Вилла 8 комнат в Municipality of Kifisia, Греция
Вилла 8 комнат
Municipality of Kifisia, Греция
Число комнат 8
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 420 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажная вилла площадью 420 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
$976,827
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Grekodom Development
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Вилла в Municipality of Dionysos, Греция
Вилла
Municipality of Dionysos, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 710 м²
Этаж -1/3
Продается 3-этажная вилла площадью 710 кв.м в Афинах на стадии строительства. Цокольный этаж…
$2,50 млн
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Вилла 7 комнат в Municipality of Dionysos, Греция
Вилла 7 комнат
Municipality of Dionysos, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 710 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 710 кв.м в Афинах на стадии строительства. Цокольный этаж…
$2,41 млн
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Grekodom Development
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Вилла в Municipality of Kifisia, Греция
Вилла
Municipality of Kifisia, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 230 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 230 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
$688,666
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Вилла в Municipality of Dionysos, Греция
Вилла
Municipality of Dionysos, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 457 м²
Количество этажей 4
Продается 4-этажная вилла площадью 457 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из гостиной, одной…
$1,62 млн
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Вилла 12 комнат в Municipality of Dionysos, Греция
Вилла 12 комнат
Municipality of Dionysos, Греция
Число комнат 12
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 1 000 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 1000 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из 4 спальных ком…
$3,98 млн
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Grekodom Development
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English, Русский, Ελληνικά
Вилла в Municipality of Kifisia, Греция
Вилла
Municipality of Kifisia, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 717 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 717 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из гостиной, одн…
$1,07 млн
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Вилла в Municipality of Dionysos, Греция
Вилла
Municipality of Dionysos, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 350 м²
Этаж -1/4
Продается 4-этажный коттедж площадью 350 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из Первый эта…
$1,32 млн
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Вилла в Municipality of Dionysos, Греция
Вилла
Municipality of Dionysos, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 648 м²
Этаж -1/5
Продается 5-этажная вилла площадью 648 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из одной кладов…
$1,86 млн
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Вилла 6 комнат в Municipality of Dionysos, Греция
Вилла 6 комнат
Municipality of Dionysos, Греция
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 457 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажная вилла площадью 457 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из гостиной, одной…
$1,54 млн
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Grekodom Development
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Вилла в Municipality of Dionysos, Греция
Вилла
Municipality of Dionysos, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 531 м²
Этаж 1/1
Продается двухэтажный коттедж общей площадью 531 кв .м Коттедж состоит из четырех спальных к…
$728,506
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Вилла в Municipality of Dionysos, Греция
Вилла
Municipality of Dionysos, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 500 м²
Этаж -1/3
Продается 3-этажный коттедж площадью 500 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из 2 спальных…
$2,85 млн
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Вилла в Municipality of Dionysos, Греция
Вилла
Municipality of Dionysos, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 246 м²
Этаж -1/3
Продается 3-этажный коттедж площадью 246 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из 2 кладовых…
$455,316
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Вилла в Municipality of Dionysos, Греция
Вилла
Municipality of Dionysos, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 382 м²
Этаж 4/4
Продается 1-этажный коттедж площадью 382 кв.м в Афинах. Коттедж состоит из одной спальной ко…
$1,37 млн
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Вилла 7 комнат в Municipality of Dionysos, Греция
Вилла 7 комнат
Municipality of Dionysos, Греция
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 648 м²
Количество этажей 1
Продается 5-этажная вилла площадью 648 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из одной кладов…
$1,76 млн
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Вилла в Municipality of Dionysos, Греция
Вилла
Municipality of Dionysos, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 380 м²
Этаж -1/4
Продается 4-этажный коттедж площадью 380 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спал…
$944,782
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Параметры недвижимости в Municipality of Dionysos, Греция

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