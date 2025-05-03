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Виллы с бассейном в Греции

Корфу
10
Македония и Фракия
652
Kassandra Municipality
394
Аттика
119
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285 объектов найдено
Вилла 8 комнат в Plagiari, Греция
Вилла 8 комнат
Plagiari, Греция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 435 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 435 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из 3 спальных к…
$1,25 млн
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Вилла 1 комната в Municipality of Malevizi, Греция
Вилла 1 комната
Municipality of Malevizi, Греция
Число комнат 1
Площадь 500 м²
Этаж 1/4
Предлагается на продажу:Откройте для себя воплощение роскошной жизни в Агия Пелагия, Ираклио…
$1,88 млн
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Вилла 5 комнат в Олимпиаки Акти, Греция
Вилла 5 комнат
Олимпиаки Акти, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 230 м²
Количество этажей 2
Продается 3-этажная вилла площадью 230 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит и…
$386,185
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Вилла 5 комнат в Thermi, Греция
Вилла 5 комнат
Thermi, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 450 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажная вилла площадью 450 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж сост…
$1,09 млн
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Grekodom Development
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Вилла 3 комнаты в Панормос, Греция
Вилла 3 комнаты
Панормос, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 63 м²
Количество этажей 2
Продается: Полу-отдельный Мезонет с Частным Бассейном в Панормо, РетимноЭтот прекрасный полу…
$376,742
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Вилла 7 комнат в Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Вилла 7 комнат
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 200 м²
Этаж 2/1
Продается 2-этажная вилла площадью 200 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из одной с…
Цена по запросу
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Вилла 7 комнат в Лептокарья, Греция
Вилла 7 комнат
Лептокарья, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 300 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит и…
$502,897
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Вилла 7 комнат в Municipality of Ermionida, Греция
Вилла 7 комнат
Municipality of Ermionida, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 300 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 300 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Первый эта…
$2,70 млн
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Вилла 1 комната в Сивири, Греция
Вилла 1 комната
Сивири, Греция
Число комнат 1
Площадь 340 м²
Количество этажей 1
Продается вилла площадью 340 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики на стадии стро…
$1,36 млн
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Вилла 10 комнат в Delphi Municipality, Греция
Вилла 10 комнат
Delphi Municipality, Греция
Число комнат 10
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 595 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 595 кв.м в центральной Греции. Первый этаж состоит из 2 с…
$1,62 млн
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Вилла 6 комнат в Kassandra Municipality, Греция
Вилла 6 комнат
Kassandra Municipality, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Этаж -2
Продается 3-этажная вилла площадью 180 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Под…
$515,102
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Вилла 7 комнат в Kassandra Municipality, Греция
Вилла 7 комнат
Kassandra Municipality, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 330 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 330 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Пер…
$3,44 млн
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Вилла 10 комнат в Agios Athanasios, Греция
Вилла 10 комнат
Agios Athanasios, Греция
Число комнат 10
Площадь 500 м²
Количество этажей 3
Предлагаем Вашему вниманию роскошную виллу в пригороде Салоник. Площадь трёхуровневой виллы …
$991,556
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Вилла 7 комнат в Trilofos, Греция
Вилла 7 комнат
Trilofos, Греция
Число комнат 7
Площадь 350 м²
Количество этажей 1
Продается вилла площадью 350 кв.м в пригороде города Салоники на стадии строительства. У объ…
$782,285
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Вилла 3 комнаты в Влихада, Греция
Вилла 3 комнаты
Влихада, Греция
Число комнат 3
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Предлагается к продаже вилла площадью 200м2 в префектуре Ретимно. Вилла имеет светлые интерь…
$656,002
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Вилла 6 комнат в Kassandra Municipality, Греция
Вилла 6 комнат
Kassandra Municipality, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 250 кв.м на полуострове Кассандра, региона Халкидики. Цок…
$678,433
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Вилла 3 комнаты в Драготина, Греция
Вилла 3 комнаты
Драготина, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 110 кв.м на острове Корфу. Вилла состоит из 2 спальных ко…
$574,059
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Вилла 8 комнат в Lokroi Municipality, Греция
Вилла 8 комнат
Lokroi Municipality, Греция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 580 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 580 кв.м в центральной Греции. Первый этаж состоит из 3 с…
$574,059
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Вилла 5 комнат в Лаккома, Греция
Вилла 5 комнат
Лаккома, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 210 м²
Этаж 2/1
Продается 2-этажная вилла площадью 210 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
$737,583
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Вилла 5 комнат в Municipality of Spata Artemida, Греция
Вилла 5 комнат
Municipality of Spata Artemida, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Этаж 1/1
Продается 1-этажная вилла площадью 200 кв.м в Афинах. Вилла состоит из 4 спальных комнат, го…
$1,02 млн
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Вилла 8 комнат в Plaka Litochorou, Греция
Вилла 8 комнат
Plaka Litochorou, Греция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 220 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит и…
$782,807
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Вилла 6 комнат в Петроталасса, Греция
Вилла 6 комнат
Петроталасса, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 1 000 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 1000 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Первый эт…
$4,18 млн
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Вилла 5 комнат в Неа Ираклица, Греция
Вилла 5 комнат
Неа Ираклица, Греция
Число комнат 5
Площадь 613 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 613 кв.м в пригороде Кавалы. Вилла имеет угловое располож…
$1,94 млн
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Вилла 8 комнат в Municipality of Malevizi, Греция
Вилла 8 комнат
Municipality of Malevizi, Греция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 500 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 500 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из 2 спа…
$2,61 млн
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Вилла 6 комнат в Municipality of Troizinia Methana, Греция
Вилла 6 комнат
Municipality of Troizinia Methana, Греция
Число комнат 6
Площадь 450 м²
Количество этажей 1
Продается вилла площадью 450 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Из окон открывается …
$2,91 млн
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Вилла 7 комнат в Макригиалос, Греция
Вилла 7 комнат
Макригиалос, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 150 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из о…
$730,620
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Вилла 1 комната в Sivota, Греция
Вилла 1 комната
Sivota, Греция
Число комнат 1
Площадь 390 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 390 кв.м в Эпире. Из окон открывается вид на море. У объе…
$1,56 млн
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Вилла 5 комнат в Municipality of Festos, Греция
Вилла 5 комнат
Municipality of Festos, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Этаж 1/1
Продается 1-этажная вилла площадью 160 кв.м на острове Крит. Вилла состоит из 3 спальных ком…
$1,30 млн
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Вилла 7 комнат в Thermaikos Municipality, Греция
Вилла 7 комнат
Thermaikos Municipality, Греция
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 500 м²
Количество этажей 2
Продается 3-этажная вилла площадью 500 кв.м в пригороде города Салоники. Цокольный этаж сост…
$834,995
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Вилла 13 комнат в Kea Municipality, Греция
Вилла 13 комнат
Kea Municipality, Греция
Число комнат 13
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 1 000 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 1000 кв.м в регионе Киклады. Цокольный этаж состоит из 3 …
$2,61 млн
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