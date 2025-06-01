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Виллы в Municipality of Marathonas, Греция

Nea Makri Municipal Unit
29
Марафон
3
Вилла Удалить
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44 объекта найдено
Вилла в Municipality of Marathonas, Греция
Вилла
Municipality of Marathonas, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 545 м²
Количество этажей 4
Продается 4-этажный коттедж площадью 545 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной кладово…
$912,023
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Вилла в Municipality of Marathonas, Греция
Вилла
Municipality of Marathonas, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 230 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 230 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спально…
$524,413
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Вилла в Municipality of Marathonas, Греция
Вилла
Municipality of Marathonas, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 570 м²
Этаж -1/4
Продается 4-этажный коттедж площадью 570 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спал…
$2,85 млн
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Вилла в Municipality of Marathonas, Греция
Вилла
Municipality of Marathonas, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 244 м²
Этаж -1/3
Продается 3-этажный коттедж площадью 244 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из гостиной с…
$478,812
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Вилла в Municipality of Marathonas, Греция
Вилла
Municipality of Marathonas, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 230 м²
Количество этажей 3
Предлагается на продажу двухэтажный дом, с независимой квартирой-студио на цокольном этаже, …
$775,219
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Вилла в Municipality of Marathonas, Греция
Вилла
Municipality of Marathonas, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 400 м²
Этаж -1/4
Продается 4-этажный коттедж площадью 400 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из Первый эта…
$741,019
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Вилла в Municipality of Marathonas, Греция
Вилла
Municipality of Marathonas, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 600 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 600 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спальной …
$2,17 млн
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Вилла в Марафон, Греция
Вилла
Марафон, Греция
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 480 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 480 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 3 спальных ко…
$581,415
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Вилла в Municipality of Marathonas, Греция
Вилла
Municipality of Marathonas, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 80 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из одной спальной ком…
$2,51 млн
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Вилла в Municipality of Marathonas, Греция
Вилла
Municipality of Marathonas, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 165 м²
Этаж -1/3
Продается 3-этажный коттедж площадью 165 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спал…
$558,614
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Вилла в Municipality of Marathonas, Греция
Вилла
Municipality of Marathonas, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 430 м²
Этаж 1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 430 кв.м в Аттике. Из окон открывается великолепный вид…
$1,14 млн
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Вилла в Municipality of Marathonas, Греция
Вилла
Municipality of Marathonas, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 360 м²
Этаж -1/3
Продается 3-этажная вилла площадью 360 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спальн…
$1,43 млн
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Вилла в Municipality of Marathonas, Греция
Вилла
Municipality of Marathonas, Греция
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 330 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 330 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 3 спальных ко…
$741,019
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Вилла 6 комнат в Municipality of Marathonas, Греция
Вилла 6 комнат
Municipality of Marathonas, Греция
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 600 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 600 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спальной …
$2,06 млн
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Grekodom Development
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Вилла в Municipality of Marathonas, Греция
Вилла
Municipality of Marathonas, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 95 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из 2 спальных комнат,…
$752,419
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Вилла в Municipality of Marathonas, Греция
Вилла
Municipality of Marathonas, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 460 м²
Этаж -1/3
Продается 3-этажная вилла площадью 460 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спальн…
$1,14 млн
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Вилла в Municipality of Marathonas, Греция
Вилла
Municipality of Marathonas, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 197 м²
Количество этажей 2
Продается 3-этажный коттедж площадью 197 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной, одн…
$501,613
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Вилла 7 комнат в Municipality of Marathonas, Греция
Вилла 7 комнат
Municipality of Marathonas, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 360 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 360 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спальн…
$1,36 млн
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Вилла в Като-Сулион, Греция
Вилла
Като-Сулион, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 93 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 93 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из 3 спальных комнат,…
$421,811
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Вилла в Municipality of Marathonas, Греция
Вилла
Municipality of Marathonas, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 320 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 320 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
$1,48 млн
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Вилла в Municipality of Marathonas, Греция
Вилла
Municipality of Marathonas, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 275 м²
Этаж 1/2
Продаётся двухэтажное здание Двухэтажное здание общей площадью 275 кв.м . Здание состоит из …
$592,815
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Вилла в Municipality of Marathonas, Греция
Вилла
Municipality of Marathonas, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 406 м²
Этаж -1/3
Продается 3-этажный коттедж площадью 406 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спал…
$513,013
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Вилла 5 комнат в Municipality of Marathonas, Греция
Вилла 5 комнат
Municipality of Marathonas, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 320 м²
Этаж 2/1
Продается 2-этажная вилла площадью 320 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
$1,42 млн
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Вилла в Municipality of Marathonas, Греция
Вилла
Municipality of Marathonas, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 400 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 400 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
$421,811
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Вилла в Municipality of Marathonas, Греция
Вилла
Municipality of Marathonas, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 211 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 211 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спально…
$433,211
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Вилла в Марафон, Греция
Вилла
Марафон, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 200 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
$855,021
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Вилла в Municipality of Marathonas, Греция
Вилла
Municipality of Marathonas, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 270 м²
Этаж -1/3
Продается 3-этажный коттедж площадью 270 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спал…
$421,811
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Вилла в Municipality of Marathonas, Греция
Вилла
Municipality of Marathonas, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 151 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 151 кв.м в Афинах. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
$741,019
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Вилла в Municipality of Marathonas, Греция
Вилла
Municipality of Marathonas, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 265 м²
Этаж 1/2
Продается 2-этажный коттедж площадью 265 кв.м в Аттике. Второй этаж состоит из одной спально…
$894,922
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Вилла в Municipality of Marathonas, Греция
Вилла
Municipality of Marathonas, Греция
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 400 м²
Количество этажей 4
Продается 4-этажный коттедж площадью 400 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
$684,017
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Параметры недвижимости в Municipality of Marathonas, Греция

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