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Виллы в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция

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13 объектов найдено
Вилла в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Вилла
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Количество спален 2
Площадь 160 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 160 кв.м в Афинах. Второй этаж состоит из гостиной с кухн…
$1,18 млн
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Вилла в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Вилла
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Количество спален 5
Площадь 490 м²
Продается 4-этажная вилла площадью 490 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из одной спальн…
$1,48 млн
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Вилла в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Вилла
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Количество спален 4
Площадь 440 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 440 кв.м в Афинах на стадии строительства. Цокольный этаж…
$4,84 млн
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Grekodom Development
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Red Fenix MontenegroRed Fenix Montenegro
Вилла в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Вилла
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Площадь 550 м²
Оазис роскоши и спокойствия в Вуле Добро пожаловать в изысканную виллу в сердце Вулы,…
$1,95 млн
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Grekodom Development
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Вилла 13 комнат в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Вилла 13 комнат
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Число комнат 13
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 682 м²
Количество этажей 5
Предлагается на продажу роскошная 4-уровневая вилла в уникальном районе Панораме Вула, с нео…
$5,34 млн
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Вилла в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Вилла
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Количество спален 6
Площадь 370 м²
Продается 4-этажная вилла площадью 370 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
$14,76 млн
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TekceTekce
Вилла в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Вилла
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Площадь 199 м²
Продается вилла площадью 199 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается вид на море. К н…
$1,94 млн
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Grekodom Development
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Вилла в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Вилла
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Количество спален 7
Площадь 750 м²
Продается 5-этажная вилла площадью 750 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из гостиной, од…
Цена по запросу
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Вилла в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Вилла
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Количество спален 3
Площадь 360 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 360 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из гостиной, одной…
$4,37 млн
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Вилла в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Вилла
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Количество спален 8
Площадь 1 900 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 1900 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из одной спальной…
$8,26 млн
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Вилла в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Вилла
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Количество спален 5
Площадь 500 м²
Продается 4-этажная вилла площадью 500 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из одной спальной …
$3,31 млн
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Вилла в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Вилла
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Площадь 620 м²
Вилла расположена в районе Вула
$5,31 млн
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Вилла в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Вилла
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
ВИЛЛА 2003 ГОДА ПОСТРОЙКИ С БАССЕЙНОМ И ТЕННИСНЫМ КОРТОМ С ВИДОМ  НА ГОРУ В РАЙОНЕ КАМЕНА ВУ…
$975 531
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Параметры недвижимости в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
с полем для гольфа
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