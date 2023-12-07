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Виллы в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция

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20 объектов найдено
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Число комнат 1
Площадь 620 м²
Количество этажей 1
Вилла расположена в районе Вула
€4,50 млн
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Grekodom Development
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Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 360 м²
Этаж 1/1
Продается 3-этажная вилла площадью 360 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из гостиной, одной…
€3,70 млн
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Grekodom Development
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Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 500 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажная вилла площадью 500 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из гостиной с к…
€1,75 млн
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Grekodom Development
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Вилла 6 спален с бассейном, с видом на город в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Вилла 6 спален с бассейном, с видом на город
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Число комнат 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 600 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажная вилла площадью 600 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из 2 спальных к…
€7,50 млн
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Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Вилла 4 спальни с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Вилла 4 спальни с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Число комнат 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 370 м²
Количество этажей 3
Продается 4-этажная вилла площадью 370 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
€1,000,000
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Grekodom Development
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Вилла 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Вилла 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 160 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 160 кв.м в Афинах. Второй этаж состоит из гостиной с кухн…
€1,000,000
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Grekodom Development
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Вилла 5 спален с Spalni в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Вилла 5 спален с Spalni
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 580 м²
Код недвижимости: 1470 - ПРОДАЕТСЯ недавно построенный 5 спален, Вилла общей площадью 580 кв…
€1,80 млн
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Вилла 2 спальни с Spalni, с газовым отоплением в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Вилла 2 спальни с Spalni, с газовым отоплением
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 280 м²
Код недвижимости: 1403 - ПРОДАЕТСЯ недавно построенная 2 спальни, вилла общей площадью 280 к…
€980,000
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Вилла 9 комнат с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Вилла 9 комнат с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Число комнат 9
Площадь 550 м²
Количество этажей 5
Продается прекрасная вилла с бассейном в престижном приморском районе Афин, Вуле. Дом состои…
€1,65 млн
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Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Число комнат 7
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 485 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 485 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из 2 спальных к…
€1,60 млн
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Вилла 10 спален с furnishings в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Вилла 10 спален с furnishings
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Число комнат 14
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 320 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажная вилла площадью 320 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из 3 спальных комн…
€800,000
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Grekodom Development
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Вилла 6 спален с видом на море, с бассейном, с видом на город в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Вилла 6 спален с видом на море, с бассейном, с видом на город
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Число комнат 11
Кол-во ванных комнат 11
Площадь 370 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажная вилла площадью 370 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
€12,50 млн
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Вилла 7 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Вилла 7 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Число комнат 8
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 470 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажная вилла площадью 470 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из одной спальн…
€850,000
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Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Число комнат 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 490 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажная вилла площадью 490 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из одной спальн…
€1,25 млн
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Вилла 7 спален с бассейном, с видом на город, с furnishings в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Вилла 7 спален с бассейном, с видом на город, с furnishings
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Число комнат 11
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 480 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 480 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из 2 спальных к…
€3,00 млн
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Вилла 4 спальни с видом на горы, с furnishings в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Вилла 4 спальни с видом на горы, с furnishings
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 180 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спальной …
€1,60 млн
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Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 630 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажная вилла площадью 630 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из одной ванной…
€2,75 млн
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Вилла 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Вилла 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 250 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из одной спальной …
€1,42 млн
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Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на город в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на город
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Число комнат 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 500 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажная вилла площадью 500 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из одной спальной …
€2,80 млн
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Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 360 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 360 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из гостиной, од…
€1,70 млн
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Параметры недвижимости в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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