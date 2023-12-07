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Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni
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Виллы в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
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20 объектов найдено
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Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
1
620 м²
1
Вилла расположена в районе Вула
€4,50 млн
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Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
4
2
360 м²
1/1
Продается 3-этажная вилла площадью 360 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из гостиной, одной…
€3,70 млн
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Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
5
4
500 м²
1
Продается 4-этажная вилла площадью 500 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из гостиной с к…
€1,75 млн
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Вилла 6 спален с бассейном, с видом на город
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
7
4
600 м²
1
Продается 4-этажная вилла площадью 600 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из 2 спальных к…
€7,50 млн
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Вилла 4 спальни с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
7
3
370 м²
3
Продается 4-этажная вилла площадью 370 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
€1,000,000
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Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Вилла 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
3
3
160 м²
1
Продается 2-этажная вилла площадью 160 кв.м в Афинах. Второй этаж состоит из гостиной с кухн…
€1,000,000
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Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Вилла 5 спален с Spalni
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
5
6
580 м²
Код недвижимости: 1470 - ПРОДАЕТСЯ недавно построенный 5 спален, Вилла общей площадью 580 кв…
€1,80 млн
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Вилла 2 спальни с Spalni, с газовым отоплением
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
2
3
280 м²
Код недвижимости: 1403 - ПРОДАЕТСЯ недавно построенная 2 спальни, вилла общей площадью 280 к…
€980,000
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Вилла 9 комнат с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
9
550 м²
5
Продается прекрасная вилла с бассейном в престижном приморском районе Афин, Вуле. Дом состои…
€1,65 млн
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Grekodom Development
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Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
7
6
485 м²
1
Продается 3-этажная вилла площадью 485 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из 2 спальных к…
€1,60 млн
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Grekodom Development
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Вилла 10 спален с furnishings
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
14
6
320 м²
1
Продается 4-этажная вилла площадью 320 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из 3 спальных комн…
€800,000
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Вилла 6 спален с видом на море, с бассейном, с видом на город
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
11
11
370 м²
1
Продается 4-этажная вилла площадью 370 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
€12,50 млн
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Вилла 7 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
8
6
470 м²
1
Продается 4-этажная вилла площадью 470 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из одной спальн…
€850,000
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Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
7
4
490 м²
1
Продается 4-этажная вилла площадью 490 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из одной спальн…
€1,25 млн
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Вилла 7 спален с бассейном, с видом на город, с furnishings
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
11
5
480 м²
1
Продается 3-этажная вилла площадью 480 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из 2 спальных к…
€3,00 млн
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Вилла 4 спальни с видом на горы, с furnishings
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
6
2
180 м²
1
Продается 2-этажная вилла площадью 180 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спальной …
€1,60 млн
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Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
6
6
630 м²
1
Продается 4-этажная вилла площадью 630 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из одной ванной…
€2,75 млн
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Вилла 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
5
2
250 м²
1
Продается 2-этажная вилла площадью 250 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из одной спальной …
€1,42 млн
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Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на город
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
7
4
500 м²
1
Продается 4-этажная вилла площадью 500 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из одной спальной …
€2,80 млн
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Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
5
3
360 м²
1
Продается 3-этажная вилла площадью 360 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из гостиной, од…
€1,70 млн
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Параметры недвижимости в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
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