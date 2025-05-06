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Виллы в Municipality of Platanias, Греция

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12 объектов найдено
Вилла 3 комнаты в Палио Герани/Палайо Герани, Греция
Вилла 3 комнаты
Палио Герани/Палайо Герани, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 160 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 160 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной сп…
$1,30 млн
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Вилла 1 комната в Тавронитис, Греция
Вилла 1 комната
Тавронитис, Греция
Число комнат 1
Площадь 178 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу двухэтажная вилла с частным бассейном, в комплексе, состоящий из вос…
$394,963
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Grekodom Development
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Вилла 1 комната в Колибари, Греция
Вилла 1 комната
Колибари, Греция
Число комнат 1
Площадь 172 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу двухэтажная вилла с частным бассейном, в комплексе, состоящий из вос…
$299,044
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Grekodom Development
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Вилла 9 комнат в Манолиопоуло, Греция
Вилла 9 комнат
Манолиопоуло, Греция
Число комнат 9
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 280 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 280 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из 3 спа…
$984,346
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Grekodom Development
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Вилла 4 комнаты в Герани, Греция
Вилла 4 комнаты
Герани, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 185 м²
Количество этажей 2
Новый проект жилого комплекса состоящего из 11 домов будет построен между двумя самыми попул…
$859,175
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Вилла 6 комнат в Платаниас, Греция
Вилла 6 комнат
Платаниас, Греция
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Количество этажей 2
Эта потрясающая вилла площадью 250 квадратных метров, расположенная всего в 90 метрах от пес…
Цена по запросу
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Вилла 3 комнаты в Родопос, Греция
Вилла 3 комнаты
Родопос, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 140 м²
Количество этажей 2
Изысканные виллы расположены в живописном приморском рыбацком поселке Равдуха округа Ханья, …
$1,73 млн
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Grekodom Development
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Вилла 6 комнат в Малеме, Греция
Вилла 6 комнат
Малеме, Греция
Число комнат 6
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Количество этажей 2
CRETE MALEME 136 000 € (1/6 Ownership)Испытайте сущность роскошной виллы, живущей в Малеме, …
$154,025
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OWNERS Proptech S.A
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Вилла 4 комнаты в Герани, Греция
Вилла 4 комнаты
Герани, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 184 м²
Количество этажей 2
Новый проект жилого комплекса состоящего из 11 домов будет построен между двумя самыми попул…
$880,612
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Вилла 5 комнат в Равдоуха, Греция
Вилла 5 комнат
Равдоуха, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 140 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 140 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 4 спальн…
$1,77 млн
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Grekodom Development
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Вилла 4 комнаты в Герани, Греция
Вилла 4 комнаты
Герани, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 262 м²
Количество этажей 2
На большом участке площадью 4.351, 80 кв.м. были возведены 2 идентичные каменные виллы, одна…
$924,099
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Вилла 4 комнаты в Малеме, Греция
Вилла 4 комнаты
Малеме, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 262 м²
Количество этажей 2
This project was build in 2019 and consist from two 2 identical stone villas,  on the big le…
$924,099
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Параметры недвижимости в Municipality of Platanias, Греция

с гаражом
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
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