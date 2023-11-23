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Виллы в District of Agios Nikolaos, Греция

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60 объектов найдено
Вилла 2 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на город в Айос-Николаос, Греция
Вилла 2 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на город
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 116 м²
Этаж 1/3
Продается 2-этажная вилла площадью 116 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из гостиной…
€400,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Вилла 3 спальни в District of Agios Nikolaos, Греция
Вилла 3 спальни
District of Agios Nikolaos, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 186 м²
Код недвижимости: HPS4197 - Вилла ДЛЯ ПРОДАЖИ в Агиос Николаос Руса Лимни за €680.000 . Эта …
€680,000
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Вилла 6 спален в District of Agios Nikolaos, Греция
Вилла 6 спален
District of Agios Nikolaos, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 642 м²
Код недвижимости: HPS4179 - Вилла ДЛЯ ПРОДАЖИ в Агиос Николаос Като Элоунта за €4.850.000 . …
€4,85 млн
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Вилла 6 спален в District of Agios Nikolaos, Греция
Вилла 6 спален
District of Agios Nikolaos, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 623 м²
Код недвижимости: HPS4178 - Вилла ДЛЯ ПРОДАЖИ в Агиос Николаос Като Элоунта за €5.900.000 . …
€5,90 млн
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Вилла 6 спален в District of Agios Nikolaos, Греция
Вилла 6 спален
District of Agios Nikolaos, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 597 м²
Код недвижимости: HPS4177 - Вилла ДЛЯ ПРОДАЖИ в Агиос Николаос Като Элоунта за €4.950.000 . …
€4,95 млн
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Вилла 5 спален в District of Agios Nikolaos, Греция
Вилла 5 спален
District of Agios Nikolaos, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 632 м²
Код недвижимости: HPS4176 - Вилла ДЛЯ ПРОДАЖИ в Агиос Николаос Като Элоунта за €4.600.000 . …
€4,60 млн
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Вилла 1 комната в District of Agios Nikolaos, Греция
Вилла 1 комната
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 1
Площадь 275 м²
Количество этажей 1
Продается вилла площадью 275 кв.м на острове Крит
€1,85 млн
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Вилла 8 комнат в District of Agios Nikolaos, Греция
Вилла 8 комнат
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 8
Площадь 1 200 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу уникальная вилла в райском уголке залива Мирабелло. Вилла расположен…
Цена по запросу
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Sisi, Греция
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Sisi, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 290 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 290 кв.м на острове Крит. Вилла состоит из 4 спальных ком…
€1,39 млн
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы в District of Agios Nikolaos, Греция
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 740 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 740 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 3 спальн…
Цена по запросу
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Вилла 1 комната с furnishings в Айос-Николаос, Греция
Вилла 1 комната с furnishings
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 1
Площадь 518 м²
Количество этажей 1
Недвижимость расположена в самом лучшем месте на вершине холма с видом на залив Мирабелло, с…
€1,08 млн
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Вилла 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Айос-Николаос, Греция
Вилла 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 1
Площадь 600 м²
Количество этажей 1
Главная вилла 400 кв.м, участок 3.500 кв.м:Первый этаж: 1 гостиная с кухней и столовой, 1 ту…
Цена по запросу
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Айос-Николаос, Греция
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 1
Площадь 433 м²
Количество этажей 1
Недвижимость расположена в самом лучшем месте на вершине холма с видом на залив Мирабелло.Гл…
€850,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Вилла 4 спальни с бассейном, с furnishings в Айос-Николаос, Греция
Вилла 4 спальни с бассейном, с furnishings
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 250 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 250 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 4 спальн…
€1,80 млн
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в District of Agios Nikolaos, Греция
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 130 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 130 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из гостиной…
€442,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Вилла 2 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в District of Agios Nikolaos, Греция
Вилла 2 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 120 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из гостиной…
€411,300
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Вилла 1 комната с furnishings в District of Agios Nikolaos, Греция
Вилла 1 комната с furnishings
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 1
Площадь 420 м²
Количество этажей 1
Эта вилла - роскошная жемчужина с видом на залив с видом на город Агиос Николаос и горы Сити…
€2,70 млн
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Айос-Николаос, Греция
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 280 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 280 кв.м на острове Крит. Подвальный этаж состоит из одно…
€925,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Айос-Николаос, Греция
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 450 м²
Количество этажей 4
Продается 4-этажная вилла площадью 450 кв.м на острове Крит. Подвальный этаж состоит из одно…
Цена по запросу
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в District of Agios Nikolaos, Греция
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 250 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной сп…
€2,00 млн
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на город в District of Agios Nikolaos, Греция
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на город
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 200 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из одной…
€1,10 млн
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Вилла 2 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на город в District of Agios Nikolaos, Греция
Вилла 2 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на город
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 200 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Цокольн…
€500,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в District of Agios Nikolaos, Греция
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 302 м²
Количество этажей 2
Продается 3-этажная вилла площадью 302 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Цокольн…
€600,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Вилла 8 комнат с бассейном, с furnishings в District of Agios Nikolaos, Греция
Вилла 8 комнат с бассейном, с furnishings
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 8
Площадь 420 м²
Количество этажей 3
Предлагаем роскошные виллы на острове Крит (две виллы достроены, остальные две виллы на стад…
Цена по запросу
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в District of Agios Nikolaos, Греция
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 220 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из гостиной…
€3,15 млн
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы в District of Agios Nikolaos, Греция
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
District of Agios Nikolaos, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 172 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 172 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 2 спальн…
Цена по запросу
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Вилла 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Айос-Николаос, Греция
Вилла 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 1
Площадь 561 м²
Количество этажей 1
Предлагаются на продажу две незавершенные амфитеатрические виллы на первой линии у моря в ро…
Цена по запросу
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings в Айос-Николаос, Греция
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 300 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной сп…
€2,67 млн
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, на первой береговой линии в Elounda, Греция
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, на первой береговой линии
Elounda, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 150 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из одной…
€600,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Vrouchas, Греция
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Vrouchas, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 400 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из 2 спа…
Цена по запросу
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr

Параметры недвижимости в District of Agios Nikolaos, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
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