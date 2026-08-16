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Виллы в Municipality of Agios Nikolaos, Греция

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Agios Nikolaos Municipal Unit
35
Айос-Николаос
6
Neapoli Municipal Unit
7
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43 объекта найдено
Вилла в Милатос, Греция
Вилла
Милатос, Греция
Количество спален 4
Площадь 114 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 114 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной сп…
$315,249
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Вилла в Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Вилла
Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Количество спален 3
Площадь 130 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 130 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из гостиной…
$369,372
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Вилла в Врахасион, Греция
Вилла
Врахасион, Греция
Количество спален 4
Площадь 380 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 380 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Цокольн…
$1,13 млн
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Вилла в Айос-Николаос, Греция
Вилла
Айос-Николаос, Греция
Площадь 480 м²
Продается вилла в районе Агиос Николаос. Вилла находится всего в 200 метрах от моря, в 61 ки…
$767,461
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Вилла в Vrouchas, Греция
Вилла
Vrouchas, Греция
Площадь 220 м²
Beautiful Villa for Sale in a Traditional Cretan Village This charming 220 sq.m. villa is …
$1,53 млн
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Вилла в Милатос, Греция
Вилла
Милатос, Греция
Площадь 250 м²
Продается вилла в Милатосе, Крит На тихом склоне холма недалеко от Милатоса расположена э…
$922,509
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TekceTekce
Вилла в Милатос, Греция
Вилла
Милатос, Греция
Количество спален 3
Площадь 250 м²
Продается – Роскошная вилла на пляже Милатос, Лассити, Крит Представляем виллу площадью …
$1,77 млн
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Вилла в Эпано Элоунда, Греция
Вилла
Эпано Элоунда, Греция
Площадь 1 200 м²
Предлагается на продажу уникальная вилла в райском уголке залива Мирабелло. Вилла расположен…
Цена по запросу
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Вилла в Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Вилла
Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Количество спален 3
Площадь 124 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 124 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из гостиной…
$582,215
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Вилла в Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Вилла
Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Площадь 357 м²
Продается вилла площадью 357 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Из окон открывает…
$1,12 млн
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Вилла в Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Вилла
Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Количество спален 2
Площадь 270 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 270 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из гостиной…
$2,24 млн
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Вилла в Vrouchas, Греция
Вилла
Vrouchas, Греция
Площадь 120 м²
Современное отступление в Picturesque Pano Loumas Расположенная в очаровательной сельской ме…
$627,268
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Вилла в Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Вилла
Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 186 м²
Property Code: HPS4197 - Villa FOR SALE in Agios Nikolaos Rousa Limni for € 680.000 . This …
$782,580
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Вилла в Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Вилла
Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Количество спален 2
Площадь 200 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 200 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Цокольн…
$818,231
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Вилла в Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Вилла
Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Количество спален 3
Площадь 200 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 200 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из 3 спа…
$2,60 млн
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Вилла в Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Вилла
Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Количество спален 3
Площадь 200 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 200 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из одной…
$1,30 млн
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Вилла в Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Вилла
Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Количество спален 6
Площадь 650 м²
Эксклюзивная 3-этажная вилла с панорамным видом на Спиналонгу – Крит Эта уникальная ви…
Цена по запросу
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Вилла в Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Вилла
Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Площадь 275 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 275 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из 2 спа…
$2,17 млн
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Вилла в Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Вилла
Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Площадь 170 м²
Продается вилла на Крите, общей площадью 170 кв.м на участке 750 кв.м. Более конкретно, вилл…
$1,18 млн
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Вилла в Vrouchas, Греция
Вилла
Vrouchas, Греция
Площадь 167 м²
Elevated Premium Off-Plan Villa in Picturesque Pano Loumas Set against the beautiful bac…
$916,744
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Вилла в Эпано Элоунда, Греция
Вилла
Эпано Элоунда, Греция
Количество спален 3
Площадь 250 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 250 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной сп…
$2,36 млн
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Вилла в Эпано Элоунда, Греция
Вилла
Эпано Элоунда, Греция
Площадь 240 м²
Terrace Villas: Terrace Villas - это виллы с 2 спальнями, эти просторные виллы …
$2,92 млн
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Вилла в Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Вилла
Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Площадь 420 м²
Эта вилла - роскошная жемчужина с видом на залив с видом на город Агиос Николаос и горы Сити…
$3,16 млн
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Вилла в Айос-Николаос, Греция
Вилла
Айос-Николаос, Греция
Площадь 600 м²
Главная вилла 400 кв.м, участок 3.500 кв.м: Первый этаж: 1 гостиная с кухней и столовой, 1 …
Цена по запросу
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Вилла в Айос-Николаос, Греция
Вилла
Айос-Николаос, Греция
Количество спален 5
Площадь 307 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 307 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 3 спальн…
Цена по запросу
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Вилла в Эпано Элоунда, Греция
Вилла
Эпано Элоунда, Греция
Площадь 296 м²
Terrace Villas: Terrace Villas - это виллы с 3 спальнями, эти просторные виллы сочетаю…
$3,77 млн
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Вилла в Эпано Элоунда, Греция
Вилла
Эпано Элоунда, Греция
Количество спален 4
Площадь 280 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 280 кв.м на острове Крит. Подвал состоит из одного тренаж…
$1,42 млн
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Вилла в Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Вилла
Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Количество спален 3
Площадь 120 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 120 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 3 спальн…
$1,65 млн
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Вилла в Милатос, Греция
Вилла
Милатос, Греция
Количество спален 3
Площадь 192 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 192 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из гостиной…
$447,489
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Вилла в Айос-Николаос, Греция
Вилла
Айос-Николаос, Греция
Площадь 518 м²
Недвижимость расположена в самом лучшем месте на вершине холма с видом на залив Мирабелло, с…
$1,44 млн
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Параметры недвижимости в Municipality of Agios Nikolaos, Греция

с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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