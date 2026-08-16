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Виллы в Municipality of Heraklion, Греция

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Heraklion Municipal Unit
64
Ираклион
64
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64 объекта найдено
Вилла в Municipality of Heraklion, Греция
Вилла
Municipality of Heraklion, Греция
Площадь 250 м²
Продается вилла 250 кв.м. в окрестностях Ираклиона В тихом и зеленом районе на территории…
$599,000
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Вилла в Municipality of Heraklion, Греция
Вилла
Municipality of Heraklion, Греция
Количество спален 6
Площадь 582 м²
Продается жилой комплекс, состоящий из 3-х котеджей площадью 582 кв.м. каждый на участке 400…
$2,36 млн
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Вилла в Municipality of Heraklion, Греция
Вилла
Municipality of Heraklion, Греция
Количество спален 4
Площадь 163 м²
Предлагается на продажу: Роскошная 3-этажная вилла в Ираклионе, Крит (163 кв.м.) – Впечатляю…
$690,715
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Вилла в Municipality of Heraklion, Греция
Вилла
Municipality of Heraklion, Греция
Площадь 450 м²
Продаётся: Роскошная вилла 450 м² с частным бассейном – Ираклион, Крит Эта эксклюзивная в…
$2,95 млн
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Вилла в Municipality of Heraklion, Греция
Вилла
Municipality of Heraklion, Греция
Количество спален 2
Площадь 500 м²
Продаётся – Роскошная вилла в Агия Пелагия, Ираклион, Крит Просторная вилла площадью 5…
$2,14 млн
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Вилла в Municipality of Heraklion, Греция
Вилла
Municipality of Heraklion, Греция
Площадь 400 м²
Продается вилла площадью 400 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на море. У объект…
$1,95 млн
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LDV InvestLDV Invest
Вилла в Municipality of Heraklion, Греция
Вилла
Municipality of Heraklion, Греция
Количество спален 5
Площадь 220 м²
ПРОДАЮТСЯ 2 РОСКОШНЫЕ ВИЛЛЫ НА УЧАСТКЕ 3 300 кв.м. – В СТАДИИ СТРОИТЕЛЬСТВА На участке пл…
$1,77 млн
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Вилла в Municipality of Heraklion, Греция
Вилла
Municipality of Heraklion, Греция
Количество спален 5
Площадь 432 м²
Продается ветхое жилье, 3-этажная вилла площадью 432 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж со…
$1,12 млн
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Вилла в Municipality of Heraklion, Греция
Вилла
Municipality of Heraklion, Греция
Площадь 726 м²
Предлагаются на продажу: две непревзойденные роскошные виллы на берегу моря площадью 379 кв.…
$6,06 млн
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Вилла в Municipality of Heraklion, Греция
Вилла
Municipality of Heraklion, Греция
Площадь 130 м²
Предлагается на продажу новая вилла на Крите. Вилла общей площадью 130 кв.м расположена на у…
$1,06 млн
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Вилла в Municipality of Heraklion, Греция
Вилла
Municipality of Heraklion, Греция
Количество спален 3
Площадь 410 м²
Предлагается на продажу прекрасная вилла с частным бассейном, расположенная в Ираклионе, Кри…
$2,01 млн
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Вилла в Municipality of Heraklion, Греция
Вилла
Municipality of Heraklion, Греция
Количество спален 2
Площадь 104 м²
Современная вилла с частным бассейном в Херсониссосе, Крит Элегантная вилла, расположен…
$530,138
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Вилла в Municipality of Heraklion, Греция
Вилла
Municipality of Heraklion, Греция
Количество спален 2
Площадь 65 м²
🏡 Продаётся – Вилла B2 в BOMO Pasiphae Residences Ваше частное убежище на склоне холма в…
$345,597
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Вилла в Municipality of Heraklion, Греция
Вилла
Municipality of Heraklion, Греция
Количество спален 6
Площадь 400 м²
ПРОДАЕТСЯ: Незаконченный трёхэтажный отдельный дом в месте с исключительной природной крас…
$460,101
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Вилла в Municipality of Heraklion, Греция
Вилла
Municipality of Heraklion, Греция
Площадь 89 м²
Продаётся современный дом в стиле лофт с частным бассейном, Гувес, Крит Современный дом в…
$545,348
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Вилла в Municipality of Heraklion, Греция
Вилла
Municipality of Heraklion, Греция
Количество спален 3
Площадь 144 м²
Предлагается на продажу: Роскошная 3-этажная вилла в Ираклионе, Крит (144 кв.м) – Потрясающи…
Цена по запросу
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Вилла в Municipality of Heraklion, Греция
Вилла
Municipality of Heraklion, Греция
Площадь 480 м²
Роскошная 4-этажная вилла на берегу моря в Ираклионе, Крит, всего в 10 метрах от пляжа …
$2,06 млн
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Вилла в Municipality of Heraklion, Греция
Вилла
Municipality of Heraklion, Греция
Площадь 180 м²
Продаётся комплекс из двух идентичных домов в стиле лофт с частными бассейнами, Гувес, Крит …
$1,09 млн
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Вилла в Municipality of Heraklion, Греция
Вилла
Municipality of Heraklion, Греция
Количество спален 3
Площадь 150 м²
Предлагается на продажу: Роскошная 3-этажная вилла в Ираклионе, Крит (150 кв.м) – Потрясающи…
$1,13 млн
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Вилла в Municipality of Heraklion, Греция
Вилла
Municipality of Heraklion, Греция
Площадь 250 м²
Предлагается на продажу прекрасная вилла с частным бассейном, расположенная в Ираклионе, Кри…
$589,174
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Вилла в Municipality of Heraklion, Греция
Вилла
Municipality of Heraklion, Греция
Площадь 300 м²
Продается ветхое жилье, вилла площадью 300 кв.м на острове Крит. Из окон открывается велик…
$1,13 млн
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Вилла в Municipality of Heraklion, Греция
Вилла
Municipality of Heraklion, Греция
Площадь 90 м²
Продаётся современный дом в стиле лофт с частным бассейном, Гувес, Крит Современный дом в…
$545,348
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Вилла в Municipality of Heraklion, Греция
Вилла
Municipality of Heraklion, Греция
Количество спален 2
Площадь 145 м²
Мексиканский дом за пределами Мексики – Добро пожаловать в Villa Pablo! Откройте для себя…
$707,244
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Вилла в Municipality of Heraklion, Греция
Вилла
Municipality of Heraklion, Греция
Площадь 300 м²
Продается роскошная каменная вилла 300 кв.м. в Като Арханес, Ираклион, Крит В привилегирова…
$777,468
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Вилла в Municipality of Heraklion, Греция
Вилла
Municipality of Heraklion, Греция
Количество спален 5
Площадь 350 м²
Роскошная вилла на продажу в пригороде Ираклиона, Крит Мы рады предложить уникальную во…
$1,83 млн
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Вилла в Municipality of Heraklion, Греция
Вилла
Municipality of Heraklion, Греция
Количество спален 3
Площадь 280 м²
Предлагается на продажу вилла на Крите. Вилла площадью 280 кв.м построена на участке 2.000 к…
$2,36 млн
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Вилла в Municipality of Heraklion, Греция
Вилла
Municipality of Heraklion, Греция
Количество спален 5
Площадь 287 м²
Продается: Роскошная вилла 287 м² на Крите – Муниципалитет Херсониссос Эта красивая вилла…
$914,052
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Вилла в Municipality of Heraklion, Греция
Вилла
Municipality of Heraklion, Греция
Количество спален 4
Площадь 250 м²
Предлагается на продажу роскошная вилла с прекрасным видом в Питсидии, Ираклион. Вилл…
$1,89 млн
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Вилла в Municipality of Heraklion, Греция
Вилла
Municipality of Heraklion, Греция
Количество спален 8
Площадь 590 м²
Продается 4-этажная вилла площадью 590 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из 2 спа…
$2,01 млн
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Вилла в Municipality of Heraklion, Греция
Вилла
Municipality of Heraklion, Греция
Количество спален 2
Площадь 85 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 85 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 2 спальны…
$274,216
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Параметры недвижимости в Municipality of Heraklion, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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