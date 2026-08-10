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Виллы в Аттике, Греция

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Municipality of Vari Voula Vouliagmeni
13
Municipality of Saronikos
17
Municipality of Troizinia Methana
11
Municipal Unit of Troizinia
11
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124 объекта найдено
Вилла в Municipality of Lavreotiki, Греция
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Вилла
Municipality of Lavreotiki, Греция
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Количество этажей 2
Откройте для себя свою мечту Дом у Эгейского моря!Расположенная в 40 км от центра Афин и все…
$6,98 млн
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Вилла в Municipality of Troizinia Methana, Греция
Вилла
Municipality of Troizinia Methana, Греция
Площадь 340 м²
Продается 4-этажная вилла площадью 340 кв.м в Аттике. Вилла состоит из Из окон открывает…
$1,13 млн
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Вилла в Municipality of Megara, Греция
Вилла
Municipality of Megara, Греция
Количество спален 6
Площадь 380 м²
Продается 4-этажная вилла площадью 380 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спальной …
$708,425
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LDV InvestLDV Invest
Вилла в Каливия-Торику, Греция
Вилла
Каливия-Торику, Греция
Количество спален 6
Площадь 700 м²
Оазис спокойствия и роскоши в сердце Анави́ссоса В самом сердце Анави́ссоса этот впеч…
$3,72 млн
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Вилла в периферия Аттика, Греция
Вилла
периферия Аттика, Греция
Количество спален 4
Площадь 300 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 300 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной кладов…
$1,12 млн
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Вилла в Municipality of Filothei Psychiko, Греция
Вилла
Municipality of Filothei Psychiko, Греция
Площадь 386 м²
Продается вилла площадью 386 кв.м в Афинах. Из окон открывается великолепный вид на горы. …
$1,89 млн
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Вилла в Анависос, Греция
Вилла
Анависос, Греция
Количество спален 6
Площадь 300 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 300 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
$1,77 млн
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Вилла в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Вилла
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Количество спален 2
Площадь 160 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 160 кв.м в Афинах. Второй этаж состоит из гостиной с кухн…
$1,18 млн
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Вилла в периферия Аттика, Греция
Вилла
периферия Аттика, Греция
Количество спален 4
Площадь 500 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 500 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спальн…
$2,95 млн
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Вилла в Municipality of Agios Dimitrios, Греция
Вилла
Municipality of Agios Dimitrios, Греция
Количество спален 5
Площадь 420 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 420 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных комн…
$1,83 млн
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Вилла в Limenas Markopoulou, Греция
Вилла
Limenas Markopoulou, Греция
Количество спален 3
Площадь 450 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 450 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спальной …
$1,53 млн
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Вилла в периферия Аттика, Греция
Вилла
периферия Аттика, Греция
Количество спален 4
Площадь 837 м²
Продается 5-этажная вилла площадью 837 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из одной спальн…
$4,13 млн
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Вилла в Municipality of Ilion, Греция
Вилла
Municipality of Ilion, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 52 м²
Расположенный в оживленном и зеленом районе Илион, Curve Project, Curve Park 6 предлагает ун…
$286,006
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International Property Alerts
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Вилла в Галатас, Греция
Вилла
Галатас, Греция
Количество спален 6
Площадь 450 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 450 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Первый эта…
$3,07 млн
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Вилла в Municipality of Pallini, Греция
Вилла
Municipality of Pallini, Греция
Количество спален 3
Площадь 550 м²
Продается 4-этажная вилла площадью 550 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной кладов…
$1,53 млн
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Вилла в Коропион, Греция
Вилла
Коропион, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 425 м²
Koropi (Agios Dimitrios beach) Erasmos Real Estate recommends a villa of 425sq.m. on a plot …
$2,10 млн
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Вилла в Municipality of Troizinia Methana, Греция
Вилла
Municipality of Troizinia Methana, Греция
Площадь 409 м²
Продается 4-этажная вилла площадью 409 кв.м в Аттике. Подвал состоит из одного санузла, 2 кл…
$2,10 млн
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Вилла в Кератея, Греция
Вилла
Кератея, Греция
Количество спален 6
Площадь 700 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 700 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спальн…
$1,42 млн
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Вилла в Municipality of Troizinia Methana, Греция
Вилла
Municipality of Troizinia Methana, Греция
Количество спален 5
Площадь 350 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 350 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из 3 спальных к…
$1,83 млн
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Вилла в Municipality of Dionysos, Греция
Вилла
Municipality of Dionysos, Греция
Количество спален 5
Площадь 710 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 710 кв.м в Афинах на стадии строительства. Цокольный этаж…
$2,60 млн
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Вилла в периферия Аттика, Греция
Вилла
периферия Аттика, Греция
Количество спален 5
Площадь 360 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 360 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из 2 спальных комн…
$897,339
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Вилла в Municipality of Troizinia Methana, Греция
Вилла
Municipality of Troizinia Methana, Греция
Площадь 384 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 384 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
$1,60 млн
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Вилла в Municipality of Filothei Psychiko, Греция
Вилла
Municipality of Filothei Psychiko, Греция
Площадь 640 м²
Откройте для себя высшую роскошь в спокойной и элегантной обстановке в Нео Психико, в северн…
$14,76 млн
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Вилла в Municipality of Agios Dimitrios, Греция
Вилла
Municipality of Agios Dimitrios, Греция
Количество спален 3
Площадь 160 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 160 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной кладовой.…
$2,48 млн
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Вилла в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Вилла
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Количество спален 4
Площадь 440 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 440 кв.м в Афинах на стадии строительства. Цокольный этаж…
$4,84 млн
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Вилла в Municipality of Troizinia Methana, Греция
Вилла
Municipality of Troizinia Methana, Греция
Количество спален 5
Площадь 530 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 530 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной, одной…
$1,69 млн
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Вилла в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Вилла
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Площадь 199 м²
Продается вилла площадью 199 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается вид на море. К н…
$1,94 млн
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Вилла в Рафина, Греция
Вилла
Рафина, Греция
Количество спален 3
Площадь 220 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 220 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной кладов…
$554,933
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Вилла в Анависос, Греция
Вилла
Анависос, Греция
Количество спален 5
Площадь 450 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 450 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
$2,13 млн
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Вилла в Анависос, Греция
Вилла
Анависос, Греция
Количество спален 6
Площадь 380 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 380 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных комн…
$2,36 млн
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Параметры недвижимости в Аттике, Греция

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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