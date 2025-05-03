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Виллы с гаражом в Греции

Корфу
10
Македония и Фракия
652
Kassandra Municipality
394
Аттика
119
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21 объект найдено
Вилла 5 комнат в Ioannina Municipality, Греция
Вилла 5 комнат
Ioannina Municipality, Греция
Число комнат 5
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 488 м²
Количество этажей 3
Detached home for sale in Ampeleia, Mpizanio of Ioannina Prefecture for 450.000€ (Listing No…
$489,131
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Вилла 7 комнат в Municipality of Velo and Vocha, Греция
Вилла 7 комнат
Municipality of Velo and Vocha, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
Роскошный особняк во Врахати 190 кв.м на участке 730 кв. м рядом с пляжем. Этот особняк пред…
$377,052
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Sideris Real Estate
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Вилла 10 комнат в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Вилла 10 комнат
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 10
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 2
- Лутраки-Перахора - Роскошное здание 600 м2 на участке 6000 м2. Здание состоит из 4 полнос…
$2,71 млн
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Вилла 4 комнаты в Plaka, Греция
Вилла 4 комнаты
Plaka, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 203 м²
Количество этажей 2
Каменная вилла с бассейном и видом на море Cовременная и полностью обустроенная новая вил…
$1,01 млн
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Вилла 4 комнаты в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Вилла 4 комнаты
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
Продается роскошная вилла – 135 кв.м. на участке 698 кв.м. Этот уникальный дом сочетает в с…
$399,581
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Sideris Real Estate
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Вилла в Ханиотис, Греция
Вилла
Ханиотис, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 750 м²
Built in 1981, An entertainer masterpiece, timeless design on the sea in Kassandria Halkidik…
$4,43 млн
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Вилла 5 комнат в Альмирида, Греция
Вилла 5 комнат
Альмирида, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 366 м²
Количество этажей 2
Современная вилла класса люкс - это новый изысканный проект с большим плавательным бассейном…
$3,81 млн
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Вилла 5 комнат в Municipality of Corinth, Греция
Вилла 5 комнат
Municipality of Corinth, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
- Вилла 143 кв.м плюс70 кв.м полуподвал. - Уникальная эстетика - неограниченный панороамный …
$324,527
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Sideris Real Estate
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Вилла 4 комнаты в Малеме, Греция
Вилла 4 комнаты
Малеме, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 262 м²
Количество этажей 2
This project was build in 2019 and consist from two 2 identical stone villas,  on the big le…
$924,099
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Вилла 7 комнат в Лутракион, Греция
Вилла 7 комнат
Лутракион, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 3
Роскошная  вилла 480 кв.м  с бассейном  80 кв.м на участке площадью 5850 кв.м с завораживающ…
$1,74 млн
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Sideris Real Estate
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Вилла в Каландра, Греция
Вилла
Каландра, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
This fine modern property is located in a stylish residential area on the hill of Posidi Hal…
$780,699
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Вилла 9 комнат в Лутракион, Греция
Вилла 9 комнат
Лутракион, Греция
Число комнат 9
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
- Вилла 250 кв.м. с изумительным видом на море и горы! - Земельный участок 8000 кв.м. - Ба…
$809,025
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Sideris Real Estate
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Вилла 14 комнат в Municipality of Sithonia, Греция
Вилла 14 комнат
Municipality of Sithonia, Греция
Число комнат 14
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 2
-Роскошная вилла 400 кв.м у моря с собственной береговой линией на полуострове Халкидики с к…
$3,80 млн
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Sideris Real Estate
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Вилла 13 комнат в Municipality of Athens, Греция
Вилла 13 комнат
Municipality of Athens, Греция
Число комнат 13
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 682 м²
Количество этажей 5
Предлагается на продажу роскошная 4-уровневая вилла в уникальном районе Панораме Вула, с нео…
Цена по запросу
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Вилла 9 комнат в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Вилла 9 комнат
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 9
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 3
Частный дом 325 м2 с бассейном перед пляжем с панорамным видом на море - Участок 2 сотки -…
$807,379
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Sideris Real Estate
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Вилла 10 комнат в Пефкохори, Греция
Вилла 10 комнат
Пефкохори, Греция
Число комнат 10
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 886 м²
Количество этажей 3
Резиденция ОПИСАНИЕ Расположение - Пефкохори (первая от моря)   Исключительная вилла на …
$2,01 млн
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Stegi Real Estate
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Вилла 6 комнат в Lingiades, Греция
Вилла 6 комнат
Lingiades, Греция
Число комнат 6
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 340 м²
Количество этажей 3
Villa for sale in Ligkiades, Perama of Ioannina Prefecture for 700.000€ (Listing No W4143). …
$760,870
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Вилла 3 комнаты в Chorafakia, Греция
Вилла 3 комнаты
Chorafakia, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 138 м²
Количество этажей 2
Проект жилого комплекса Altera Pars расположен на территории туристической области поселка Т…
$596,391
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Вилла 7 комнат в Ханиотис, Греция
Вилла 7 комнат
Ханиотис, Греция
Число комнат 7
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 1 110 м²
Количество этажей 2
Расположение – Ханиоти (500 метров от моря) Роскошная резиденция с умопомрочительным видо…
$700,525
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Stegi Real Estate
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Вилла 5 комнат в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Вилла 5 комнат
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
- Недавно построенный особняк с видом на море площадью 181m² в туристическом и курортном  го…
$968,484
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Sideris Real Estate
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Вилла 4 комнаты в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Вилла 4 комнаты
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
Продается роскошная вилла – 135 кв.м. на участке 1342 кв.м. Этот уникальный дом сочетает в …
$473,189
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Sideris Real Estate
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Параметры недвижимости в Греции

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