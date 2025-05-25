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Виллы в Kalyvia Thorikou Municipal Unit, Греция

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12 объектов найдено
Вилла 5 комнат в Municipality of Saronikos, Греция
Вилла 5 комнат
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 293 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 293 кв.м в Аттике на стадии строительства. Первый этаж со…
$1,34 млн
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Вилла 8 комнат в Municipality of Saronikos, Греция
Вилла 8 комнат
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 700 м²
Количество этажей 1
Оазис спокойствия и роскоши в сердце Анави́ссоса В самом сердце Анави́ссоса этот впечатляющи…
$3,45 млн
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Grekodom Development
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Вилла 9 комнат в Municipality of Saronikos, Греция
Вилла 9 комнат
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 9
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 380 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 380 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных комн…
$2,17 млн
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Grekodom Development
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Вилла 4 комнаты в Municipality of Saronikos, Греция
Вилла 4 комнаты
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 290 м²
Этаж 2/1
Продается 2-этажная вилла площадью 290 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из гостиной, одной…
$1,25 млн
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Grekodom Development
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English, Русский, Ελληνικά
Вилла 7 комнат в Municipality of Saronikos, Греция
Вилла 7 комнат
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 626 м²
Количество этажей 1
-------------------------- Введение: Откройте для себя абсолютное спокойствие и роскошь в эт…
$2,35 млн
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Grekodom Development
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Вилла 6 комнат в Municipality of Saronikos, Греция
Вилла 6 комнат
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 330 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 330 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из гостиной, од…
$2,91 млн
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Grekodom Development
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English, Русский, Ελληνικά
Вилла 4 комнаты в Municipality of Saronikos, Греция
Вилла 4 комнаты
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 160 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 160 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной кладовой …
$2,29 млн
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Вилла 8 комнат в Municipality of Saronikos, Греция
Вилла 8 комнат
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 460 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 460 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спальной …
$2,73 млн
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Grekodom Development
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Вилла 15 комнат в Municipality of Saronikos, Греция
Вилла 15 комнат
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 15
Количество спален 12
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 350 м²
Количество этажей 1
Продается 5-этажная вилла площадью 350 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спальн…
$1,41 млн
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Grekodom Development
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English, Русский, Ελληνικά
Вилла 7 комнат в Municipality of Saronikos, Греция
Вилла 7 комнат
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 540 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 540 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 3 спальных комн…
Цена по запросу
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English, Русский, Ελληνικά
Вилла 6 комнат в Municipality of Saronikos, Греция
Вилла 6 комнат
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 250 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спальной …
$1,19 млн
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Вилла 8 комнат в Municipality of Saronikos, Греция
Вилла 8 комнат
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 8
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 420 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 420 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных комн…
$1,68 млн
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Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Kalyvia Thorikou Municipal Unit, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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