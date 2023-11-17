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40 объектов найдено
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Вилла 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с бассейном
Municipality of Mykonos, Греция
2
1
95 м²
Mykonos Kanalia area, indepetent villa of 95 sq.m. on a plot of 4000sq.m. traditional countr…
€630,000
Рекомендовать
Вилла 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с бассейном
Тира, Греция
5
320 м²
Santorini island (Fira) a luxury traditional villa 320s.m. on a plot of 4.220s.m. recommende…
€2,00 млн
Рекомендовать
Вилла 10 спален со стеклопакетами, с кладовой, с барбекю
Municipality of Mykonos, Греция
10
4
655 м²
Mykonos island (Kounoupas) ERASMOS REAL ESTATE recommend the sale of a complex of 7 traditio…
€3,47 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Монолифос, Греция
7
3
150 м²
3
Продается 4-этажная вилла площадью 150 кв.м на острове Санторини. Первый этаж состоит из одн…
€850,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с Spalni
Grigos, Греция
3
3
240 м²
Код недвижимости: 1458 - ПРОДАЕТСЯ 3 спальни, вилла общей площадью 240 кв.м, 2 уровня Патмос…
€2,00 млн
Рекомендовать
Вилла 6 спален с Spalni
Klouvas, Греция
6
5
290 м²
Код недвижимости: 1387 - ПРОДАЕТСЯ 6 Спальни, Вилла общей площадью 290 кв.м, уровни 2 Миконо…
€1,40 млн
Рекомендовать
Вилла 6 спален с Spalni
Municipality of Thira, Греция
6
4
400 м²
Ref: 181 - Thira Продается вилла 6 спален, 1 гостиная, 1 кухня, 4 ванные комнаты, 1 туалет, …
€1,50 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с Spalni
Посидония, Греция
3
3
200 м²
Ref: 165 - Syros Posidonia seagrass ПРОДАЖА Вилла Минимальная архитектура и дизайн интерьера…
€850,000
Рекомендовать
Вилла 5 спален
периферия Южные Эгейские острова, Греция
5
5
280 м²
Вы мечтаете просыпаться каждый день, глядя на бесконечные синие моря и небо? С этим домом вы…
€2,40 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален
периферия Южные Эгейские острова, Греция
5
3
197 м²
Мы все знаем, что жизнь у моря — это мечта и образ жизни, к которому многие из нас стремятся…
€2,30 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален
периферия Южные Эгейские острова, Греция
5
4
426 м²
Современный величественный дом на вершине холма, расположенный в безупречно благоустроенной …
€2,50 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни
Municipality of Rhodes, Греция
4
4
426 м²
Исключительная семейная вилла, расположенная в большом частном и ландшафтном саду с потрясаю…
€1,75 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален
периферия Южные Эгейские острова, Греция
5
4
169 м²
Вилла, спроектированная для того, чтобы по достоинству оценить захватывающий вид на синее мо…
€600,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни
периферия Южные Эгейские острова, Греция
4
4
137 м²
Изысканная, современная вилла с обширным видом на море. Из-за широких окон виллу пронизывает…
€600,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни
периферия Южные Эгейские острова, Греция
4
4
260 м²
Пляжная зона в районе Лахания на острове Родос является идиллическим местом для этой потряса…
€690,000
Рекомендовать
Вилла 1 комната с furnishings
Критика, Греция
1
558 м²
1
Продается вилла 558 кв.м в пригороде городка Ялисос. Вилла состоит из 2 этажей и подвала. По…
€1,000,000
Рекомендовать
Вилла 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Marmara, Греция
1
105 м²
1
Великолепное предложение на о. Тинос! На территории 7469 кв.м расположена двухуровневая вилл…
€1,20 млн
Рекомендовать
Вилла 9 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings
Municipality of Mykonos, Греция
12
7
470 м²
1
Продается 3-этажная вилла площадью 470 кв.м на острове Миконос. Первый этаж состоит из 4 спа…
€3,30 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Klouvas, Греция
4
4
600 м²
1
Предлагается на продажу роскошный комплекс состоящий из трех вилл,на острове Миконос. Виллы …
€4,60 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Пастида, Греция
6
2
240 м²
1
Продается 3-этажная вилла площадью 240 кв.м на острове Родос. Цокольный этаж состоит из одно…
€400,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с видом на горы, с furnishings
Ялиссос, Греция
5
2
250 м²
1
Продается 2-этажная вилла площадью 250 кв.м на острове Родос. Первый этаж состоит из гостино…
€1,000,000
Рекомендовать
Вилла 6 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Афанду, Греция
7
3
350 м²
1
Продается 2-этажная вилла площадью 350 кв.м на острове Родос. Первый этаж состоит из одной с…
€1,40 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Геннади, Греция
5
2
274 м²
1
Продается 2-этажная вилла площадью 274 кв.м на острове Родос. Первый этаж состоит из одной с…
€1,80 млн
Рекомендовать
Вилла 7 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Municipality of Mykonos, Греция
9
8
750 м²
1
Продается 2-этажная вилла площадью 750 кв.м на острове Миконос. Первый этаж состоит из одной…
€3,50 млн
Рекомендовать
Вилла 1 спальня с видом на горы, с furnishings
Municipality of Mykonos, Греция
2
2
240 м²
1
Продается 1-этажная вилла площадью 240 кв.м на острове Миконос. Вилла состоит из одной спаль…
€650,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Faros Armenistis, Греция
6
3
270 м²
1
Продается 2-этажная вилла площадью 270 кв.м на острове Миконос. Первый этаж состоит из 2 спа…
€3,50 млн
Рекомендовать
Вилла 8 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Plintri, Греция
11
7
400 м²
1
Продается 3-этажная вилла площадью 400 кв.м на острове Миконос. Первый этаж состоит из 2 спа…
€3,50 млн
Рекомендовать
Вилла 3 комнаты с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Ано-Мера, Греция
3
700 м²
1
Продается вилла площадью 700 кв.м на острове Миконос. Из окон открывается великолепный вид н…
€5,50 млн
Рекомендовать
Вилла 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Stenies, Греция
1
198 м²
1
Продается вилла площадью 198 кв.м в регионе Киклады. Из окон открывается вид на море, на гор…
€436,000
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Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Faros Armenistis, Греция
1
1 035 м²
1
Вилласостоит из 6 отдельных зданий. Главное здание - 684 квадратных метра и состоит из 5 спа…
€8,70 млн
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