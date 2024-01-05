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Municipal Unit of Loutraki - Perachora
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Виллы в Municipal Unit of Loutraki - Perachora, Греция
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13 объектов найдено
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Вилла 5 спален с видом на море, на первой береговой линии
Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
7
4
605 м²
3/1
Продается 3-этажная вилла площадью 605 кв.м на полуострове Пелопоннес. Первый этаж состоит и…
€2,25 млн
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Grekodom Development
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Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
8
3
320 м²
1
Продается 3-этажная вилла площадью 320 кв.м в Лутраки. Первый этаж состоит из 2 спальных ком…
€610,000
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Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Вилла 4 спальни с видом на море, на первой береговой линии
Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
5
3
245 м²
1
Продается 3-этажная вилла площадью 245 кв.м в Лутраки. Цокольный этаж состоит из одной кладо…
€750,000
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Вилла 1 спальня с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Pisia, Греция
2
1
378 м²
1
Продается 2-этажная вилла площадью 378 кв.м в Лутраки. Цокольный этаж состоит из одной спаль…
€750,000
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Grekodom Development
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Вилла 1 комната с патио
Перахора, Греция
1
500 м²
1
Выполненная в Cредиземноморском стиле вилла,уютно расположилась неподалеку от курортного гор…
€3,50 млн
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Grekodom Development
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Вилла 6 спален с видом на море, с бассейном, на первой береговой линии
Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
8
5
380 м²
1
Продается 2-этажная вилла площадью 380 кв.м в Лутраки. Первый этаж состоит из 3 спальных ком…
€1,38 млн
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Grekodom Development
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Вилла 6 спален с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
10
3
300 м²
1
Продается 3-этажная вилла площадью 300 кв.м в Лутраки. Цокольный этаж состоит из 2 спальных …
€1,06 млн
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Grekodom Development
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Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном
Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
6
7
370 м²
1
Продается 4-этажная вилла площадью 370 кв.м в Лутраки. Цокольный этаж состоит из 3 спальных …
€890,000
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Grekodom Development
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Вилла 6 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
11
5
509 м²
1
Продается 3-этажная вилла площадью 509 кв.м в Лутраки. Цокольный этаж состоит из 2 гостиных,…
€1,06 млн
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Вилла 5 спален с бассейном, с видом на горы, с видом на город
Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
7
1
376 м²
1
Продается 2-этажная вилла площадью 376 кв.м в Лутраки. Цокольный этаж состоит из 2 спальных …
€950,000
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Вилла 7 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
10
2
500 м²
1
Продается 3-этажная вилла площадью 500 кв.м в Лутраки. Первый этаж состоит из 2 спальных ком…
€1,20 млн
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Вилла 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Перахора, Греция
1
500 м²
1
Предлагается на продажу комплекс состоящий из трех автономных вилл общей площядью в 500 кв.м…
€1,10 млн
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Вилла 4 спальни с видом на город
Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
6
1
268 м²
1
Продается 2-этажная вилла площадью 268 кв.м в Лутраки. Цокольный этаж состоит из одной спаль…
€999,000
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Параметры недвижимости в Municipal Unit of Loutraki - Perachora, Греция
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