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Виллы в Municipal Unit of Loutraki - Perachora, Греция

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13 объектов найдено
Вилла 5 спален с видом на море, на первой береговой линии в Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
Вилла 5 спален с видом на море, на первой береговой линии
Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
Число комнат 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 605 м²
Этаж 3/1
Продается 3-этажная вилла площадью 605 кв.м на полуострове Пелопоннес. Первый этаж состоит и…
€2,25 млн
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Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
Число комнат 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 320 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 320 кв.м в Лутраки. Первый этаж состоит из 2 спальных ком…
€610,000
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Grekodom Development
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Вилла 4 спальни с видом на море, на первой береговой линии в Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
Вилла 4 спальни с видом на море, на первой береговой линии
Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 245 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 245 кв.м в Лутраки. Цокольный этаж состоит из одной кладо…
€750,000
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Grekodom Development
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Вилла 1 спальня с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Pisia, Греция
Вилла 1 спальня с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Pisia, Греция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 378 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 378 кв.м в Лутраки. Цокольный этаж состоит из одной спаль…
€750,000
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Grekodom Development
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Вилла 1 комната с патио в Перахора, Греция
Вилла 1 комната с патио
Перахора, Греция
Число комнат 1
Площадь 500 м²
Количество этажей 1
Выполненная в Cредиземноморском стиле вилла,уютно расположилась неподалеку от курортного гор…
€3,50 млн
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Grekodom Development
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Вилла 6 спален с видом на море, с бассейном, на первой береговой линии в Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
Вилла 6 спален с видом на море, с бассейном, на первой береговой линии
Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
Число комнат 8
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 380 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 380 кв.м в Лутраки. Первый этаж состоит из 3 спальных ком…
€1,38 млн
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Grekodom Development
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Вилла 6 спален с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии в Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
Вилла 6 спален с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
Число комнат 10
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 300 кв.м в Лутраки. Цокольный этаж состоит из 2 спальных …
€1,06 млн
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Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном в Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном
Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 370 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажная вилла площадью 370 кв.м в Лутраки. Цокольный этаж состоит из 3 спальных …
€890,000
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Grekodom Development
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Вилла 6 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
Вилла 6 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
Число комнат 11
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 509 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 509 кв.м в Лутраки. Цокольный этаж состоит из 2 гостиных,…
€1,06 млн
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Вилла 5 спален с бассейном, с видом на горы, с видом на город в Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
Вилла 5 спален с бассейном, с видом на горы, с видом на город
Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
Число комнат 7
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 376 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 376 кв.м в Лутраки. Цокольный этаж состоит из 2 спальных …
€950,000
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Вилла 7 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
Вилла 7 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
Число комнат 10
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 500 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 500 кв.м в Лутраки. Первый этаж состоит из 2 спальных ком…
€1,20 млн
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Вилла 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Перахора, Греция
Вилла 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Перахора, Греция
Число комнат 1
Площадь 500 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу комплекс состоящий из трех автономных вилл общей площядью в 500 кв.м…
€1,10 млн
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Вилла 4 спальни с видом на город в Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
Вилла 4 спальни с видом на город
Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 268 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 268 кв.м в Лутраки. Цокольный этаж состоит из одной спаль…
€999,000
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Параметры недвижимости в Municipal Unit of Loutraki - Perachora, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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