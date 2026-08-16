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Виллы в Фессалии и Центральной Греции, Греция

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South Pilio Municipality
5
Lokroi Municipality
8
Municipal Unit of Malesina
7
Municipality of Tanagra
4
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49 объектов найдено
Вилла в Дитики-Франгиста, Греция
Вилла
Дитики-Франгиста, Греция
Количество спален 4
Площадь 250 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 250 кв.м в центральной Греции. Цокольный этаж состоит из …
$625,776
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Вилла в Малесина, Греция
Вилла
Малесина, Греция
Количество спален 6
Площадь 580 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 580 кв.м в центральной Греции. Первый этаж состоит из 3 с…
$649,390
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Вилла в периферия Центральная Греция, Греция
Вилла
периферия Центральная Греция, Греция
Количество спален 7
Площадь 595 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 595 кв.м в центральной Греции. Первый этаж состоит из 2 с…
$1,83 млн
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Вилла в Municipality of Orchomenos, Греция
Вилла
Municipality of Orchomenos, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 311 м²
Levante Villas - это эксклюзивная коллекция из пяти роскошных вилл, расположенных в безмятеж…
$811,680
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Вилла в Малесина, Греция
Вилла
Малесина, Греция
Количество спален 5
Площадь 480 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 480 кв.м в центральной Греции. Первый этаж состоит из одн…
$1,77 млн
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Вилла в Дилеси, Греция
Вилла
Дилеси, Греция
Количество спален 2
Площадь 298 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 298 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной душево…
$560,837
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TekceTekce
Вилла в периферия Фессалия, Греция
Вилла
периферия Фессалия, Греция
Количество спален 6
Площадь 640 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 640 кв.м в регионе Спорады. Первый этаж состоит из 4 спал…
$2,36 млн
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Вилла в Арахова, Греция
Вилла
Арахова, Греция
Количество спален 3
Площадь 140 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 140 кв.м в Арахове. Первый этаж состоит из 2 спальных ком…
$531,319
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Вилла в Фессалия и Центральная Греция, Греция
Вилла
Фессалия и Центральная Греция, Греция
Количество спален 2
Площадь 220 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 220 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из одной сп…
$808,785
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Вилла в Municipality of Orchomenos, Греция
Вилла
Municipality of Orchomenos, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 311 м²
Levante Villas - это эксклюзивная коллекция из пяти роскошных вилл, расположенных в безмятеж…
$818,915
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Вилла в Малесина, Греция
Вилла
Малесина, Греция
Количество спален 5
Площадь 493 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 493 кв.м в центральной Греции. Цокольный этаж состоит из …
$1,36 млн
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Вилла в Фессалия и Центральная Греция, Греция
Вилла
Фессалия и Центральная Греция, Греция
Количество спален 6
Площадь 550 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 550 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из гостиной…
$2,13 млн
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Вилла 5 комнат в Dorida Municipality, Греция
Вилла 5 комнат
Dorida Municipality, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Количество этажей 2
ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА Aegean Breeze II — это комплекс прибрежных апартаментов и вилл в Ханье, …
$413,131
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Вилла в Малесина, Греция
Вилла
Малесина, Греция
Количество спален 4
Площадь 420 м²
Продается 4-этажная вилла площадью 420 кв.м в центральной Греции. Цокольный этаж состоит из …
Цена по запросу
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Вилла в Фессалия и Центральная Греция, Греция
Вилла
Фессалия и Центральная Греция, Греция
Количество спален 4
Площадь 250 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 250 кв.м на острове Эвия. Цокольный этаж состоит из 2 спа…
$1,00 млн
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Вилла в Волос, Греция
Вилла
Волос, Греция
Количество спален 6
Площадь 300 м²
Продается 4-этажная вилла площадью 300 кв.м в Волосе-Пилио. Цокольный этаж состоит из 2 спал…
$920,953
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Вилла в Архиллио, Греция
Вилла
Архиллио, Греция
Площадь 250 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 250 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается вели…
$2,48 млн
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Вилла 4 комнаты в Municipality of Chalkida, Греция
Вилла 4 комнаты
Municipality of Chalkida, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 311 м²
Количество этажей 2
695 000 € Тип недвижимости: Вилла Спальни: 3 Общая площадь участка: 311 м² Жилая площадь…
$823,151
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Вилла в Фессалия и Центральная Греция, Греция
Вилла
Фессалия и Центральная Греция, Греция
Количество спален 6
Площадь 570 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 570 кв.м на острове Эвия. Цокольный этаж состоит из одной…
$1,65 млн
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Вилла в Municipality of Orchomenos, Греция
Вилла
Municipality of Orchomenos, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 311 м²
Levante Villas - это эксклюзивная коллекция из пяти роскошных вилл, расположенных в безмятеж…
$811,680
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Вилла в Municipality of Chalkida, Греция
Вилла
Municipality of Chalkida, Греция
Количество спален 4
Площадь 585 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 585 кв.м на острове Эвия. Цокольный этаж состоит из одной…
$1,89 млн
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Вилла в Фессалия и Центральная Греция, Греция
Вилла
Фессалия и Центральная Греция, Греция
Количество спален 8
Площадь 600 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 600 кв.м на острове Эвия. Цокольный этаж состоит из 2 спа…
$2,54 млн
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Вилла в Малесина, Греция
Вилла
Малесина, Греция
Количество спален 3
Площадь 190 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 190 кв.м в центральной Греции. Первый этаж состоит из одн…
$531,319
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Вилла в Малесина, Греция
Вилла
Малесина, Греция
Количество спален 3
Площадь 240 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 240 кв.м в центральной Греции. Первый этаж состоит из одн…
$448,669
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Вилла в Фессалия и Центральная Греция, Греция
Вилла
Фессалия и Центральная Греция, Греция
Количество спален 6
Площадь 446 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 446 кв.м на острове Эвия. Цокольный этаж состоит из 2 спа…
$1,09 млн
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Вилла в периферия Фессалия, Греция
Вилла
периферия Фессалия, Греция
Площадь 383 м²
Предлагаем Вашему вниманию великолепную виллу в живописном поселке на Востоке Пилиона. Эта з…
$743,846
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Вилла в Neochori, Греция
Вилла
Neochori, Греция
Количество спален 4
Площадь 235 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 235 кв.м в центральной Греции. Цокольный этаж состоит из …
$413,248
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Вилла в Ливанате, Греция
Вилла
Ливанате, Греция
Количество спален 9
Площадь 525 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 525 кв.м в центральной Греции. Подвал состоит из 2 спальн…
$1,13 млн
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Вилла в Милиес, Греция
Вилла
Милиес, Греция
Площадь 400 м²
Представляется Вашему вниманию роскошная вилла в деревушке Южного Пилиона, недалеко от г. Во…
$7,08 млн
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Вилла в Аргаласти, Греция
Вилла
Аргаласти, Греция
Количество спален 9
Площадь 320 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 320 кв.м в Волосе-Пилио. Первый этаж состоит из 7 спальны…
$944,567
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Параметры недвижимости в Фессалии и Центральной Греции, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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