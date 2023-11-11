ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Кондо
Пентхаус
Дом
Замок
Бунгало
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Греция
Жилая
Фессалии и Центральной Греции
Виллы
Виллы в Фессалии и Центральной Греции, Греция
Вилла
Очистить
54 объекта найдено
Новые
Дешевые выше
Дорогие выше
По популярности
По рейтингу
Вилла 6 спален с видом на море, с видом на горы
Магула, Греция
8
5
570 м²
1
Продается 3-этажная вилла площадью 570 кв.м на острове Эвия. Цокольный этаж состоит из одной…
€1,40 млн
Рекомендовать
Вилла 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Лукисия, Греция
1
200 м²
1
Продается вилла площадью 200 кв.м на острове Эвия. Из окон открывается великолепный вид на м…
€690,000
Рекомендовать
Вилла 5 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Лептокарья, Греция
6
2
178 м²
3
Продается 3-этажная вилла площадью 178 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит и…
€360,000
Рекомендовать
Вилла 4 комнаты с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Kenourgio, Греция
4
450 м²
1
Продается 4-этажная вилла площадью 450 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается вид на…
€600,000
Рекомендовать
Вилла 2 спальни с видом на море, с видом на город, с furnishings
Лептокарья, Греция
5
2
217 м²
2
Продается 2-этажная вилла площадью 217 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из 2…
€330,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Лептокарья, Греция
5
2
160 м²
2
Продается 2-этажная вилла площадью 160 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из о…
€500,000
Рекомендовать
Вилла 8 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings
Илия, Греция
9
6
600 м²
2
Продается 3-этажная вилла площадью 600 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из 3 спальн…
€2,15 млн
Рекомендовать
Вилла 10 спален
Скиатос, Греция
10
8
640 м²
3
The Villa is situated on the island of Skiathos, Skiathos is located 255 kilometers from Ath…
€2,20 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings
Лукисия, Греция
8
4
600 м²
1
Продается 2-этажная вилла площадью 600 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из одной сп…
€3,50 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Агиос Лукас, Греция
6
4
390 м²
1
Продается 3-этажная вилла площадью 390 кв.м на острове Эвия. Цокольный этаж состоит из одной…
€525,000
Рекомендовать
Вилла 4 комнаты с furnishings
Литохоро, Греция
4
300 м²
3
Продается трехэтажная вилла в живописном предгорном городке Пиерии с великолепными панорамам…
€650,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Литохоро, Греция
5
3
220 м²
3
Продается 3-этажная вилла площадью 220 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит и…
€400,000
Рекомендовать
Вилла 6 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Волос, Греция
9
4
300 м²
1
Продается 4-этажная вилла площадью 300 кв.м в Волосе-Пилио. Цокольный этаж состоит из 2 спал…
€780,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Pinakates, Греция
5
3
270 м²
2
Продается 2-этажная вилла площадью 270 кв.м в Волосе-Пилио. Первый этаж состоит из 3 спальны…
€850,000
Рекомендовать
Вилла 6 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Лептокарья, Греция
8
4
400 м²
1
Продается 3-этажная вилла площадью 400 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из о…
€1,000,000
Рекомендовать
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Anilio, Греция
1
383 м²
1
Предлагаем Вашему вниманию великолепную виллу в живописном поселке на Востоке Пилиона. Эта з…
€630,000
Рекомендовать
Вилла 6 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Эретрия, Греция
8
4
446 м²
1
Продается 3-этажная вилла площадью 446 кв.м на острове Эвия. Цокольный этаж состоит из 2 спа…
€920,000
Рекомендовать
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Лептокарья, Греция
7
3
300 м²
1
Продается 3-этажная вилла площадью 300 кв.м на Олимпийской Ривьере. Цокольный этаж состоит и…
€399,000
Рекомендовать
Вилла 2 спальни с бассейном, с видом на горы, с furnishings
Магула, Греция
3
2
220 м²
1
Продается 2-этажная вилла площадью 220 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из одной сп…
€685,000
Рекомендовать
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Theologos, Греция
6
5
493 м²
1
Продается 3-этажная вилла площадью 493 кв.м в центральной Греции. Цокольный этаж состоит из …
€1,15 млн
Рекомендовать
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с furnishings
South Pilio Municipality, Греция
1
400 м²
1
Представляется Вашему вниманию роскошная вилла в деревушке Южного Пилиона, недалеко от г. Во…
€6,00 млн
Рекомендовать
Вилла 7 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Agii Pantes, Греция
10
6
595 м²
1
Продается 3-этажная вилла площадью 595 кв.м в центральной Греции. Первый этаж состоит из 2 с…
€1,55 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с furnishings
Муниципалитет Халкиде, Греция
4
4
350 м²
1
Вилла находится в Восточной стороне прекрасного острова Эвия в уютном городке Скорпоньери. Э…
€1,35 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Дельфы, Греция
5
2
240 м²
1
Продается 2-этажная вилла площадью 240 кв.м в Арахове. Второй этаж состоит из гостиной с кух…
€750,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Арахова, Греция
4
2
140 м²
1
Продается 3-этажная вилла площадью 140 кв.м в Арахове. Первый этаж состоит из 2 спальных ком…
€450,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Municipality of Larissa, Греция
6
2
400 м²
1
Продается 2-этажная вилла площадью 400 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из 2…
€800,000
Рекомендовать
Вилла 5 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Лептокарья, Греция
8
3
450 м²
1
Продается 3-этажная вилла площадью 450 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из 2…
€900,000
Рекомендовать
Вилла 6 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Дросья, Греция
8
3
420 м²
1
Продается 4-этажная вилла площадью 420 кв.м на острове Эвия. Цокольный этаж состоит из 2 спа…
€1,25 млн
Рекомендовать
Вилла 6 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Theologos, Греция
8
3
580 м²
1
Продается 3-этажная вилла площадью 580 кв.м в центральной Греции. Первый этаж состоит из 3 с…
€550,000
Рекомендовать
Вилла 12 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Лептокарья, Греция
16
8
550 м²
2
Продается 2-этажная вилла площадью 550 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из 4…
€2,00 млн
Рекомендовать
Показать следующие 30 объектов
1
2
Параметры недвижимости в Фессалии и Центральной Греции, Греция
с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL