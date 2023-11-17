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119 объектов найдено
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Вилла 4 спальни
Ксилокера, Греция
9
2
1
Недвижимость находится в Чанакии, красивой и тихой деревне в северо-западной части Пелопонн…
€210,000
Рекомендовать
Вилла 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Нафплион, Греция
7
5
190 м²
2
A stone, detached house of excellent quality with amazing sea views and just 170 meters from…
€760,000
Рекомендовать
Вилла 2 спальни с террасой, с vid na more, с vid na gory
Муниципалитет Корфу, Греция
3
145 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 145 кв.м. на острове Корфу. Второй этаж состоит из гост…
€188,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией
Муниципалитет Корфу, Греция
4
147 м²
Вилла имеет отличный вид на море и находится в районе Данилия.Продается 2-этажная вилла площ…
€580,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией
Муниципалитет Корфу, Греция
4
250 м²
2-этажная вилла площадью 250 кв.м. на острове Корфу. Первый этаж состоит из гостиной с кухне…
€650,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с террасой, с холодильником, с плитой
Муниципалитет Корфу, Греция
4
152 м²
2-этажная вилла площадью 152 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из одной спальни, го…
€1,40 млн
Рекомендовать
Вилла 2 спальни с террасой, с охраняемой территорией
Муниципалитет Корфу, Греция
3
67 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 67 кв.м на острове Корфу. Коттедж состоит из 2 спальных…
€280,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией
Муниципалитет Корфу, Греция
4
179 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 179 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из одной…
€400,000
Рекомендовать
Вилла 6 спален с видом на море, на первой береговой линии
Портохелион, Греция
8
3
250 м²
1/1
Продается 3-этажная вилла площадью 250 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Первый эта…
€780,000
Рекомендовать
Вилла 8 спален в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Kato Agios Markos, Греция
11
6
300 м²
2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€2,10 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Astrakeri, Греция
3
5
200 м²
Код недвижимости: HPS3812 - Вилла на продажу в Корфу Тиналио для € 3.500.000 . Это 200 кв. м…
€3,50 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален
Afra, Греция
5
4
280 м²
Код недвижимости: HPS3809 - Вилла на продажу в городе Корфу Корфу для € 970.000 . Это 280 кв…
€970,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Katavolos, Греция
3
3
250 м²
Код недвижимости: HPS3811 - Вилла на продажу в Корфу Кассиопи за € 1.200.000 . Это 250 кв. м…
€1,20 млн
Рекомендовать
Вилла 7 спален
Agios Pantaleimonas, Греция
7
6
400 м²
Код недвижимости: HPS3807 - Вилла на продажу в Корфу Тиналио для € 2.500.000 . Это 400 кв. м…
€2,50 млн
Рекомендовать
Вилла 6 спален
Agios Pantaleimonas, Греция
6
3
360 м²
Код недвижимости: HPS3810 - Вилла на продажу в Корфу Тиналио для € 3.000.000 . Это 360 кв. м…
€3,00 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Chalikounas, Греция
4
3
155 м²
2
Продается 2-этажная вилла площадью 155 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из 2 спаль…
€1,10 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Chalikounas, Греция
4
3
155 м²
2
Продается 2-этажная вилла площадью 155 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из 2 спаль…
€850,000
Рекомендовать
Вилла 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с камином
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Греция
5
2
220 м²
Xylokastro near Korinth luxury villa of 220sq.m. on a plot of 300 sq.m. 2 levels ground floo…
€270,000
Рекомендовать
Вилла 5 спален с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Частицы, Греция
6
1
200 м²
1
Продается 3-этажная вилла площадью 200 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит из…
€380,000
Рекомендовать
Вилла 5 спален
Кинета, Греция
5
4
234 м²
Продается вилла в Аттике, Кинета, общая площадь 234 кв.м, (134 кв.м первый этаж + 100 кв.м. …
€550,000
Рекомендовать
Вилла 7 спален в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Kokkini, Греция
10
7
1 000 м²
4/4
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€2,50 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Гувья, Греция
7
5
305 м²
1
Продается 1-этажная вилла площадью 305 кв.м на острове Корфу. Вилла состоит из 5 спальных ко…
€2,50 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
8
3
320 м²
1
Продается 3-этажная вилла площадью 320 кв.м в Лутраки. Первый этаж состоит из 2 спальных ком…
€610,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни
Корони, Греция
9
3
3
Продажа отдельно стоящего дома, Корони, 310 кв. 3 уровня, 1rst Fu & szlig;этаж, 9 комнат, 1 …
€1,30 млн
Рекомендовать
Вилла 7 спален
Каламата, Греция
7
6
2
Продажа виллы, Каламата, 460 кв.& Sigma; & epsilon; & omicron; & йота; & каппа; ό & пи; & ep…
€1,20 млн
Рекомендовать
Вилла 7 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Лутра Ореас Еленис, Греция
10
7
675 м²
1
Продается 3-этажная вилла площадью 675 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Цокольный этаж состоит…
€3,50 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Гувья, Греция
7
5
436 м²
3/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€2,70 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Гувья, Греция
5
4
436 м²
1
Продается 3-этажная вилла площадью 436 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из одной с…
€2,70 млн
Рекомендовать
Вилла 1 комната с видом на море, с furnishings
Benitses, Греция
1
400 м²
1
На продажу выставлены 2 дома 120 кв.м и 280 кв.м на побережье в районе Тсаки Беницес на юго-…
€1,65 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Municipality of Loutraki and Agioi Theodoroi, Греция
5
3
245 м²
1
Продается 3-этажная вилла площадью 245 кв.м в Лутраки. Цокольный этаж состоит из одной кладо…
€750,000
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Параметры недвижимости в Пелопоннеса, Западной Греции и Ионии, Греция
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