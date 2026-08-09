Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Пелопоннес, Западная Греция и Ионические острова
  4. Жилая
  5. Вилла

Виллы в Пелопоннесе, Западная Греция и Ионические острова, Греция

;
Корфу
3
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands
40
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality
20
Municipal Unit of Loutraki Perachora
20
Показать больше
Вилла Удалить
Очистить
155 объектов найдено
Вилла в Lefkada Municipality, Греция
Вилла
Lefkada Municipality, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 150 м²
Расположенная на склоне холма над всемирно известным пляжем Катисма, эта исключительная роск…
$1,73 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English
Вилла в Контокали, Греция
Вилла
Контокали, Греция
Площадь 230 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 230 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из гостино…
$1,50 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Вилла в Lefkada Municipality, Греция
Вилла
Lefkada Municipality, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 150 м²
Расположенная на склоне холма над всемирно известным пляжем Катисма, эта исключительная роск…
$1,73 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English
LDV InvestLDV Invest
Вилла в Дукадес, Греция
Вилла
Дукадес, Греция
Площадь 485 м²
Продается вилла площадью 485 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на море, на горы, на лес
$1,73 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Вилла в Перахора, Греция
Вилла
Перахора, Греция
Площадь 300 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 300 кв.м на полуострове Пелопоннес. Подвал состоит из одн…
$979,135
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Вилла в Lefkada Municipality, Греция
Вилла
Lefkada Municipality, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 150 м²
Расположенная на склоне холма над всемирно известным пляжем Катисма, эта исключительная роск…
$1,71 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English
Вилла 6 комнат в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Вилла 6 комнат
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
В одном из самых престижных районов Лутраки, всего в 700 метрах от моря, предлагается к прод…
$637,618
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Sideris Real Estate
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Вилла в Nerantza, Греция
Вилла
Nerantza, Греция
Количество спален 5
Площадь 500 м²
Продается 1-этажная вилла площадью 500 кв.м на полуострове Пелопоннес. Вилла состоит из 5 сп…
$2,31 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Вилла в Контокали, Греция
Вилла
Контокали, Греция
Количество спален 2
Площадь 280 м²
Продается 1-этажная вилла площадью 280 кв.м на острове Корфу. Вилла состоит из 2 спальных ко…
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Вилла в Синарадес, Греция
Вилла
Синарадес, Греция
Количество спален 3
Площадь 181 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 181 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из одной с…
$2,36 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Вилла в Камара, Греция
Вилла
Камара, Греция
Количество спален 3
Площадь 290 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 290 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из гостино…
$1,65 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Вилла в Портохелион, Греция
Вилла
Портохелион, Греция
Количество спален 4
Площадь 300 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 300 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Первый эта…
$2,36 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Вилла в Municipality of Patras, Греция
Вилла
Municipality of Patras, Греция
Количество спален 6
Площадь 400 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 400 кв.м на полуострове Пелопоннес. Цокольный этаж состои…
$755,654
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Вилла 4 комнаты в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Вилла 4 комнаты
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
Продается роскошная вилла – 135 кв.м. на участке 1342 кв.м. Этот уникальный дом сочетает в …
$521,413
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Sideris Real Estate
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Вилла в Гувья, Греция
Вилла
Гувья, Греция
Количество спален 5
Площадь 270 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 270 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из одной с…
$1,12 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Вилла в Эрмонес, Греция
Вилла
Эрмонес, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 350 м²
Property Code: HPS5601 - Villa FOR SALE in Corfu Pareli for € 850.000 . This 350 sq. m. fur…
$978,225
Оставить заявку
Вилла в Истмия, Греция
Вилла
Истмия, Греция
Количество спален 5
Площадь 605 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 605 кв.м на полуострове Пелопоннес. Первый этаж состоит и…
$2,95 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Вилла в Кентрома, Греция
Вилла
Кентрома, Греция
Площадь 650 м²
На продажу выставлена вилла площадью 650 кв.м с панорманым видом на море в районе Агни на се…
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Вилла в Термисиа, Греция
Вилла
Термисиа, Греция
Количество спален 5
Площадь 500 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 500 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Цокольный …
$1,77 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Вилла в Агиос Иоаннис, Греция
Вилла
Агиос Иоаннис, Греция
Количество спален 5
Площадь 330 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 330 кв.м на острове Корфу. Цокольный этаж состоит из одно…
$661,197
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Вилла в Municipality of Ermionida, Греция
Вилла
Municipality of Ermionida, Греция
Площадь 350 м²
-------------------------- Введение: Откройте для себя абсолютное спокойствие и традицион…
$944,567
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Вилла в Портохелион, Греция
Вилла
Портохелион, Греция
Количество спален 5
Площадь 300 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 300 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Первый эта…
$3,07 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Вилла в Перахора, Греция
Вилла
Перахора, Греция
Площадь 500 м²
-------------------------- Введение: Откройте для себя абсолютное спокойствие и роскошь в…
$3,54 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Вилла в Перахора, Греция
Вилла
Перахора, Греция
Количество спален 3
Площадь 500 м²
Введение: Откройте для себя абсолютное спокойствие и роскошь в этом уникальном комплексе из …
$1,77 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Вилла в Касьопи, Греция
Вилла
Касьопи, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 420 м²
Property Code: HPS5626 - Villa FOR SALE in Corfu Kassiopi for € 3.100.000 . This 420 sq. m.…
$3,57 млн
Оставить заявку
Вилла в Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Вилла
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 457 м²
Property Code: HPS5622 - Villa FOR SALE in Corfu Faiakes for € 1.100.000 . This 457 sq. m. …
$1,27 млн
Оставить заявку
Вилла в Камара, Греция
Вилла
Камара, Греция
Площадь 147 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 147 кв.м на острове Корфу. Цокольный этаж состоит из 2 сп…
$550,740
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Вилла 5 комнат в Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Вилла 5 комнат
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
- Недавно построенный особняк с видом на море площадью 181m² в туристическом и курортном  го…
$913,990
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Sideris Real Estate
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Вилла в периферия Ионические острова, Греция
Вилла
периферия Ионические острова, Греция
Количество спален 5
Площадь 188 м²
Продается 1-этажная вилла площадью 188 кв.м на острове Корфу. Вилла состоит из 5 спальных ко…
$1,59 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Вилла в Портохелион, Греция
Вилла
Портохелион, Греция
Количество спален 5
Площадь 300 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 300 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Первый эта…
$2,13 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски

Параметры недвижимости в Пелопоннесе, Западная Греция и Ионические острова, Греция

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти