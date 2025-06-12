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Виллы в Municipality of Velo and Vocha, Греция

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3 объекта найдено
Вилла 4 комнаты в Municipality of Velo and Vocha, Греция
Вилла 4 комнаты
Municipality of Velo and Vocha, Греция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 130 м²
Код недвижимости: 11177 - Дом на продажу в Sikiona Laliotis за € 350.000. Это 130 кв. Дом по…
Цена по запросу
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Вилла 7 комнат в Municipality of Velo and Vocha, Греция
Вилла 7 комнат
Municipality of Velo and Vocha, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
Роскошный особняк во Врахати 190 кв.м на участке 730 кв. м рядом с пляжем. Этот особняк пред…
$377,052
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Агентство
Sideris Real Estate
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Вилла в Municipality of Velo and Vocha, Греция
Вилла
Municipality of Velo and Vocha, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 267 м²
Этаж 1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 267 кв.м на полуострове Пелопоннес. Из окон открывается…
$478,082
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Параметры недвижимости в Municipality of Velo and Vocha, Греция

с гаражом
с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
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