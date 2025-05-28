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Виллы в Municipality of Apokoronas, Греция

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27 объектов найдено
Вилла в Municipality of Apokoronas, Греция
Вилла
Municipality of Apokoronas, Греция
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 450 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 450 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 4 спальн…
$1,70 млн
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Вилла в Kournas, Греция
Вилла
Kournas, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 120 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из гостиной…
$426,371
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Вилла в Каливе, Греция
Вилла
Каливе, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 255 м²
Этаж 1/1
Продается вилла в Каливесе.В великолепном месте с полной приватностью продается вилла площад…
$2,28 млн
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Вилла в Каливе, Греция
Вилла
Каливе, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж -2/2
Продается 3-этажная вилла площадью 100 кв.м на острове Крит. Подвал состоит из 2 кладовых Пе…
$729,618
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Вилла в Plaka, Греция
Вилла
Plaka, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 500 м²
Этаж 1/1
Вилла 500 кв.м. на участке 2.171 кв.м., великолепная недавно построенная вилла с видом на мо…
$3,99 млн
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Вилла в Xirosterni, Греция
Вилла
Xirosterni, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 80 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Первый э…
$353,409
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Вилла в Вамос, Греция
Вилла
Вамос, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 686 м²
Этаж -1/3
Продается 3-этажная вилла площадью 686 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из 2 спа…
$2,35 млн
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Вилла в Nerochori, Греция
Вилла
Nerochori, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 349 м²
Количество этажей 2
Продается: Дом с Панорамным Видом и Полной ПриватностьюПродается дом общей площадью 349,42 к…
$307,808
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Вилла в Plaka, Греция
Вилла
Plaka, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 290 м²
Этаж -1/3
Продается 3-этажная вилла площадью 290 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из одной…
$1,64 млн
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Вилла в Циварас, Греция
Вилла
Циварас, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 406 м²
Этаж 1/1
Продается вилла в Апокоронасе.На участке 4300 кв.м. вилла на продажу с великолепным, неогран…
$3,65 млн
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Вилла в Gavalochori, Греция
Вилла
Gavalochori, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 286 м²
Код собственности: HPS4192 - Вилла для продажи в центре Ханья за 980 000 евро. Эта 286 кв. м…
$1,08 млн
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Вилла 7 комнат в Вамос, Греция
Вилла 7 комнат
Вамос, Греция
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 686 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 686 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из 2 спа…
$2,15 млн
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Grekodom Development
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Вилла 4 комнаты в Каливе, Греция
Вилла 4 комнаты
Каливе, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж -1/3
Продается 3-этажная вилла площадью 100 кв.м на острове Крит. Подвал состоит из 2 кладовых Пе…
$664,878
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Агентство
Grekodom Development
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Вилла 5 комнат в Альмирида, Греция
Вилла 5 комнат
Альмирида, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 366 м²
Количество этажей 2
Современная вилла класса люкс - это новый изысканный проект с большим плавательным бассейном…
$3,81 млн
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Вилла 6 комнат в Альмирида, Греция
Вилла 6 комнат
Альмирида, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 280 м²
Количество этажей 25
Проект каменной виллы с бассейном Оставайтесь на связи с природой, окунитесь в дружелюбну…
$954,639
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Вилла 4 комнаты в Кефалас, Греция
Вилла 4 комнаты
Кефалас, Греция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 151 м²
Количество этажей 1
Уютный домик в тихом уединенном месте, среди оливковых рощ. Здесь продумано всё для комфо…
$487,926
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Вилла 6 комнат в Альмирида, Греция
Вилла 6 комнат
Альмирида, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 256 м²
Количество этажей 2
В самом центре поселка Альмирида, всего в 300 метрах от популярного песчаного пляжа располаг…
$1,07 млн
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Вилла 4 комнаты в Каливе, Греция
Вилла 4 комнаты
Каливе, Греция
Число комнат 4
Площадь 255 м²
Количество этажей 1
Продается вилла в Каливесе.В великолепном месте с полной приватностью продается вилла площад…
$2,24 млн
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Grekodom Development
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English, Русский, Ελληνικά
Вилла 4 комнаты в Aspro, Греция
Вилла 4 комнаты
Aspro, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 175 м²
Количество этажей 2
Строящийся проект каменной виллы с бассейном Новый проект каменной виллы располагается в …
$816,746
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Вилла 4 комнаты в Plaka, Греция
Вилла 4 комнаты
Plaka, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 203 м²
Количество этажей 2
Каменная вилла с бассейном и видом на море Cовременная и полностью обустроенная новая вил…
$1,01 млн
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Вилла 3 комнаты в Kournas, Греция
Вилла 3 комнаты
Kournas, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 120 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из гостиной…
$387,974
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Вилла 1 комната в Plaka, Греция
Вилла 1 комната
Plaka, Греция
Число комнат 1
Площадь 500 м²
Количество этажей 1
Вилла 500 кв.м. на участке 2.171 кв.м., великолепная недавно построенная вилла с видом на мо…
$3,91 млн
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Вилла 6 комнат в Plaka, Греция
Вилла 6 комнат
Plaka, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 290 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 290 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из одной…
$1,57 млн
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Вилла 2 комнаты в Циварас, Греция
Вилла 2 комнаты
Циварас, Греция
Число комнат 2
Площадь 406 м²
Количество этажей 1
Продается вилла в Апокоронасе.На участке 4300 кв.м. вилла на продажу с великолепным, неогран…
$3,58 млн
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Вилла 9 комнат в Municipality of Apokoronas, Греция
Вилла 9 комнат
Municipality of Apokoronas, Греция
Число комнат 9
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 450 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 450 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 4 спальн…
$1,63 млн
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Вилла 3 комнаты в Xirosterni, Греция
Вилла 3 комнаты
Xirosterni, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 1/3
Продается 2-этажная вилла площадью 80 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Первый э…
$338,594
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Grekodom Development
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Вилла в Кефалас, Греция
Вилла
Кефалас, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 89 м²
Количество этажей 2
Расположенный в живописной зоне Кефаласа, Чания, в этом 89 кв. Дом на одну семью находится н…
$340,822
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Параметры недвижимости в Municipality of Apokoronas, Греция

с гаражом
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
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