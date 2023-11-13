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126 объектов найдено
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Вилла 1 комната с бассейном, с видом на горы
Афины, Греция
1
386 м²
1
Продается вилла площадью 386 кв.м в Афинах. Из окон открывается великолепный вид на горы. У …
€1,60 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален с бассейном, с видом на горы
Афины, Греция
8
4
717 м²
1/1
Продается 3-этажная вилла площадью 717 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из гостиной, одног…
€940,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, на первой береговой линии
Афины, Греция
8
4
650 м²
1
Продается 4-этажная вилла площадью 650 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из гостиной, од…
Цена по запросу
Рекомендовать
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Пеания, Греция
3
3
426 м²
Peania east of Athens villa of 426 sq.m. of luxurious construction with unique materials, on…
€900,000
Рекомендовать
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, на первой береговой линии
Афины, Греция
1
199 м²
1
Продается вилла площадью 199 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается вид на море. К н…
€1,64 млн
Рекомендовать
Вилла 6 спален со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Афины, Греция
13
6
682 м²
5
Предлагается на продажу роскошная 4-уровневая вилла в уникальном районе Панораме Вула, с нео…
€4,30 млн
Рекомендовать
Вилла 9 комнат с видом на горы, с furnishings
Айос-Спиридон, Греция
9
375 м²
1
Продается 3-этажная вилла площадью 375 кв.м в Аттике. Из окон открывается вид на горы. Недви…
€850,000
Рекомендовать
Вилла 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Афины, Греция
3
3
160 м²
1
Продается 2-этажная вилла площадью 160 кв.м в Афинах. Второй этаж состоит из гостиной с кухн…
€1,000,000
Рекомендовать
Вилла 5 спален с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Афины, Греция
6
3
380 м²
1
Продается 4-этажная вилла площадью 380 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из одной спальной …
€1,32 млн
Рекомендовать
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Limenas Markopoulou, Греция
1
950 м²
1
Всего в доме 7 ванных комнат плюс один гостевой туалет и один внешний туалет у бассейна, рас…
€2,20 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Pikermi, Греция
5
3
360 м²
1
Продается 4-этажная вилла площадью 360 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спальной …
€800,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с Spalni
Афины, Греция
4
4
389 м²
Код недвижимости: 1438 - ПРОДАЕТСЯ 4 спальни, Вилла общей площадью 389 кв.м, 3 уровня Пентел…
€1,20 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с Spalni
Афины, Греция
3
3
397 м²
Код недвижимости: 1388 - ПРОДАЕТСЯ недавно построенными 3 Спальни, Вилла общей площадью 397 …
€685,000
Рекомендовать
Вилла 2 спальни с Spalni, с патио
Афины, Греция
2
3
374 м²
Код недвижимости: 1383 - ПРОДАЕТСЯ недавно построенные 2 спальни, Вилла общей площадью 374 к…
€665,000
Рекомендовать
Вилла 2 спальни с Spalni
Афины, Греция
2
2
382 м²
Код недвижимости: 1384 - ПРОДАЕТСЯ недавно построенные 2 спальни, Вилла общей площадью 382 к…
€675,000
Рекомендовать
Вилла 2 спальни с Spalni
Афины, Греция
2
2
388 м²
Property Code: 1385 - FOR SALE newly built 2 Bedrooms, Villa of total surface 388 sq.m, 3 l…
€695,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с Spalni
Афины, Греция
4
5
1 000 м²
Код недвижимости: 1336 - ПРОДАЕТСЯ недавно построенный 4 спальни, Вилла общей площадью 1000 …
€2,45 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален с Spalni
Афины, Греция
5
4
600 м²
Property Code: 1337 - FOR SALE newly built 5 Bedrooms, Villa of total surface 600 sq.m, 3 l…
€1,65 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с Spalni
Афины, Греция
3
363 м²
Код недвижимости: 1256 - ПРОДАЕТСЯ недавно построенными 3 Спальни, Вилла общей площадью 363 …
€745,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с Spalni
Каливия-Торику, Греция
3
1
222 м²
Lagonisi FOR SALE Вилла 3 спальни 1 гостиная (и) 1 кухня (и) 1 ванная комната (и) 1 туалет Р…
€570,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с Spalni
Каливия-Торику, Греция
4
1
260 м²
Lagonisi FOR SALE Villa 4 Спальня (и) 1 Гостиная (и) 1 Кухня (и) 1 Ванная (ые) 1 WC Размер: …
€650,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с Spalni
Каливия-Торику, Греция
4
1
227 м²
Lagonisi FOR SALE Villa 4 Спальня (и) 1 Гостиная (и) 1 Кухня (и) 1 Ванная (ые) 1 WC Размер: …
€580,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с Spalni
Каливия-Торику, Греция
3
1
225 м²
ID: 1186 - Lagonisi FOR SALE недавно построенная вилла общей площадью 225 кв.м. 4 уровня. Он…
€550,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с Spalni
Каливия-Торику, Греция
3
1
230 м²
Код: 1183 - Lagonisi SOLD Недавно построенная вилла общей площадью 230 кв.м. 2 уровни. Он со…
€550,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с Spalni
Каливия-Торику, Греция
4
1
265 м²
ID: 1180 - Lagonisi FOR SALE недавно построенная вилла общей площадью 265 кв.м. 4 уровни. Он…
€580,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с Spalni
Каливия-Торику, Греция
4
1
235 м²
ID: 1175 - Lagonisi FOR SALE недавно построенная вилла в комплексе роскошных резиденций обще…
€610,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Каливия-Торику, Греция
3
1
275 м²
Джордж Костакис Ваш следующий домашний отпуск - ваш следующий дом Номер звонка: 6976553482…
€655,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с Spalni
Каливия-Торику, Греция
4
1
278 м²
ID: 1170 - Lagonisi SOLD A newly built villa in a complex of luxurious residences in Leontin…
€655,000
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Вилла 4 спальни с Spalni
Каливия-Торику, Греция
4
2
276 м²
Ref: 1167 - Lagonissi FOR SALE недавно построенная вилла в комплексе роскошных резиденций "L…
€560,000
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Вилла 4 спальни с Spalni
Каливия-Торику, Греция
4
2
226 м²
ID: 1157 - Олимпийская деревня Каливия Торикоу ПРОДАЕТСЯ Вилла общей площадью 226 кв.м. 3 ур…
€370,000
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