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Виллы в Municipality of Athens, Греция

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1 объект найдено
Вилла 5 комнат в Municipality of Athens, Греция
Вилла 5 комнат
Municipality of Athens, Греция
Число комнат 5
Площадь 1 823 м²
ШИКАРНАЯ ВИЛЛА С БАССЕЙНОМ НА ЭГЕЙСКОМ МОРЕ! Район называют Афинским Монако, рядом строит…
$17,46 млн
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Параметры недвижимости в Municipality of Athens, Греция

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