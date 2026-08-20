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Виллы в Municipality of Lavreotiki, Греция

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Municipal Unit of Keratea
5
Кератея
5
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6 объектов найдено
Вилла в Municipality of Lavreotiki, Греция
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Вилла
Municipality of Lavreotiki, Греция
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Количество этажей 2
Откройте для себя свою мечту Дом у Эгейского моря!Расположенная в 40 км от центра Афин и все…
$6,98 млн
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Вилла в Кератея, Греция
Вилла
Кератея, Греция
Количество спален 6
Площадь 700 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 700 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спальн…
$1,42 млн
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Вилла в Кератея, Греция
Вилла
Кератея, Греция
Количество спален 7
Площадь 600 м²
-------------------------- Оазис роскоши в восточных пригородах Афин Добро пожалов…
$3,09 млн
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Вилла в Кератея, Греция
Вилла
Кератея, Греция
Площадь 347 м²
🏡 Роскошный каменный дом площадью 347 кв. м с панорамным видом – Кератеа Сакка В тих…
$1,24 млн
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Grekodom Development
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Вилла в Кератея, Греция
Вилла
Кератея, Греция
Площадь 600 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 600 кв.м в Аттике. Подвал состоит из 2 спальных комнат, о…
$1,54 млн
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Вилла в Кератея, Греция
Вилла
Кератея, Греция
Количество спален 3
Площадь 330 м²
-------------------------- Оазис роскоши и спокойствия в сердце Анавиоса Добро пож…
$826,496
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Параметры недвижимости в Municipality of Lavreotiki, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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