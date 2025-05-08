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Виллы в Municipality of Oropos, Греция

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4 объекта найдено
Вилла 5 комнат в Nea Palatia, Греция
Вилла 5 комнат
Nea Palatia, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 390 м²
Этаж -2/1
Продается 3-этажная вилла площадью 390 кв.м в Аттике. Подвал состоит из одной спальной комна…
$1,70 млн
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Вилла 6 комнат в Афидне/Афиднес, Греция
Вилла 6 комнат
Афидне/Афиднес, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 550 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 550 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одного трена…
$3,81 млн
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Агентство
Grekodom Development
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Вилла 8 комнат в Капандритион, Греция
Вилла 8 комнат
Капандритион, Греция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 400 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных комн…
$522,364
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Grekodom Development
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English, Русский, Ελληνικά
Вилла 5 комнат в Сикамино, Греция
Вилла 5 комнат
Сикамино, Греция
Число комнат 5
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 298 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 298 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной душево…
$516,922
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Municipality of Oropos, Греция

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