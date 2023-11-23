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Виллы в Крит, Греция

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261 объект найдено
Вилла 10 комнат с видом на море, с видом на город в Херсониссос, Греция
Вилла 10 комнат с видом на море, с видом на город
Херсониссос, Греция
Комнаты 10
Площадь 726 м²
Количество этажей 1
Предлагаются на продажу: две непревзойденные роскошные виллы на берегу моря площадью 379 кв.…
€6,00 млн
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в District of Festos, Греция
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
District of Festos, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Этаж 1/1
Продается 1-этажная вилла площадью 160 кв.м на острове Крит. Вилла состоит из 3 спальных ком…
€1,25 млн
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Вилла 3 спальни с бассейном, с видом на горы, с видом на город в домик 17 т, Греция
Вилла 3 спальни с бассейном, с видом на горы, с видом на город
домик 17 т, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 410 м²
Количество этажей 4
Предлагается на продажу прекрасная вилла с частным бассейном, расположенная в Ираклионе, Кри…
€1,60 млн
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Херсониссос, Греция
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Херсониссос, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 132 м²
Этаж 1/3
Предлагается на продажу прекрасная вилла с частным бассейном в Херсониссосе, Крит. Расположе…
€420,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Вилла 3 спальни в Агия Пелагия, Греция
Вилла 3 спальни
Агия Пелагия, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Код недвижимости: HPS4280 - Вилла ДЛЯ ПРОДАЖИ в Фойникас Аммуди для €1.500.000 . Это 250 кв.…
€1,50 млн
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Вилла 5 спален в Агия Пелагия, Греция
Вилла 5 спален
Агия Пелагия, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 500 м²
Код недвижимости: HPS4278 - Вилла ДЛЯ ПРОДАЖИ в Фойникас Аммуди для €2.200.000 . Это 500 кв.…
€2,20 млн
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Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Plaka, Греция
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Plaka, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 143 м²
Этаж 1/1
Продается 3-этажная вилла площадью 143 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной сп…
€500,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Plaka, Греция
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Plaka, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 124 м²
Этаж 1/1
Продается 3-этажная вилла площадью 124 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из гостиной…
€500,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Plaka, Греция
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Plaka, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 143 м²
Этаж 1/3
Продается 3-этажная вилла площадью 143 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной сп…
€500,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Plaka, Греция
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Plaka, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 143 м²
Этаж 1/2
Продается 3-этажная вилла площадью 143 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной сп…
€500,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Вилла 1 спальня с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Plaka, Греция
Вилла 1 спальня с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Plaka, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 143 м²
Этаж 1/3
Продается 3-этажная вилла площадью 143 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной сп…
€500,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Вилла 2 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на город в Айос-Николаос, Греция
Вилла 2 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на город
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 116 м²
Этаж 1/3
Продается 2-этажная вилла площадью 116 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из гостиной…
€400,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Вилла 4 комнаты с видом на море, с бассейном, с furnishings в Панормос, Греция
Вилла 4 комнаты с видом на море, с бассейном, с furnishings
Панормос, Греция
Комнаты 4
Площадь 94 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу строящаяся двухквартирная вилла с видом на море и частным бассейном …
€380,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Вилла 5 спален в Агия Пелагия, Греция
Вилла 5 спален
Агия Пелагия, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 500 м²
Код недвижимости: HPS4244 - Вилла ДЛЯ ПРОДАЖИ в Фойникас Аммуди за €1.850.000 . Эта меблиров…
€1,85 млн
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Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Агия Пелагия, Греция
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Агия Пелагия, Греция
Комнаты 1
Площадь 500 м²
Этаж 1/4
Предлагается на продажу:Откройте для себя воплощение роскошной жизни в Агия Пелагия, Ираклио…
€1,71 млн
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Вилла 7 спален в Агия Пелагия, Греция
Вилла 7 спален
Агия Пелагия, Греция
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 788 м²
Код недвижимости: HPS4240 - Вилла ДЛЯ ПРОДАЖИ в Гази Лигария для €5.500.000 . Эта меблирован…
€5,50 млн
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Вилла 4 спальни в Plaka, Греция
Вилла 4 спальни
Plaka, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 280 м²
Код недвижимости: HPS4203 - Вилла ДЛЯ ПРОДАЖИ в Ханья Центр для €900.000 . Эта меблированная…
€900,000
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Вилла 2 спальни в Plaka, Греция
Вилла 2 спальни
Plaka, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 103 м²
Код недвижимости: HPS4209 - Вилла ДЛЯ ПРОДАЖИ в Ханья Центр для €380.000 . Это 103 кв.м. Ви…
€380,000
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Вилла 2 спальни в Кефалас, Греция
Вилла 2 спальни
Кефалас, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 151 м²
Код недвижимости: HPS4200 - Вилла ДЛЯ ПРОДАЖИ в Ханья Центр для €460.000 . Эта меблированная…
€460,000
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Вилла 3 спальни в District of Agios Nikolaos, Греция
Вилла 3 спальни
District of Agios Nikolaos, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 186 м²
Код недвижимости: HPS4197 - Вилла ДЛЯ ПРОДАЖИ в Агиос Николаос Руса Лимни за €680.000 . Эта …
€680,000
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Вилла 5 спален в Plaka, Греция
Вилла 5 спален
Plaka, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 286 м²
Код недвижимости: HPS4192 - Вилла ДЛЯ ПРОДАЖИ в Ханья Центр для €980.000 . Эта меблированная…
€980,000
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Вилла 3 спальни в Plaka, Греция
Вилла 3 спальни
Plaka, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 366 м²
Код недвижимости: HPS4186 - Вилла ДЛЯ ПРОДАЖИ в Ханья Центр для €3.500.000 . Эта меблированн…
€3,50 млн
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Вилла 6 спален в District of Agios Nikolaos, Греция
Вилла 6 спален
District of Agios Nikolaos, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 623 м²
Код недвижимости: HPS4178 - Вилла ДЛЯ ПРОДАЖИ в Агиос Николаос Като Элоунта за €5.900.000 . …
€5,90 млн
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Вилла 6 спален в District of Agios Nikolaos, Греция
Вилла 6 спален
District of Agios Nikolaos, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 642 м²
Код недвижимости: HPS4179 - Вилла ДЛЯ ПРОДАЖИ в Агиос Николаос Като Элоунта за €4.850.000 . …
€4,85 млн
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Вилла 5 спален в District of Agios Nikolaos, Греция
Вилла 5 спален
District of Agios Nikolaos, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 632 м²
Код недвижимости: HPS4176 - Вилла ДЛЯ ПРОДАЖИ в Агиос Николаос Като Элоунта за €4.600.000 . …
€4,60 млн
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Вилла 6 спален в District of Agios Nikolaos, Греция
Вилла 6 спален
District of Agios Nikolaos, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 597 м²
Код недвижимости: HPS4177 - Вилла ДЛЯ ПРОДАЖИ в Агиос Николаос Като Элоунта за €4.950.000 . …
€4,95 млн
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Вилла 2 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Крит, Греция
Вилла 2 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Крит, Греция
Комнаты 3
Площадь 80 м²
Строящийся особняк с частным бассейном в Старом Херсониссосе, Крит. Этот недавно построенный…
€280,000
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Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Вамос, Греция
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Вамос, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Этаж 1/3
Продается 2-этажная вилла площадью 130 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Первый …
€950,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на город в Херсониссос, Греция
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на город
Херсониссос, Греция
Комнаты 1
Площадь 347 м²
Этаж -1/3
Предлагается на продажу: Непревзойденная роскошная вилла 347м2на берегу моря в Херсониссосе,…
€2,85 млн
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на город в Херсониссос, Греция
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на город
Херсониссос, Греция
Комнаты 1
Площадь 379 м²
Этаж -1/3
Предлагается на продажу: Непревзойденная роскошная вилла 379м2на берегу моря в Херсониссосе,…
€3,15 млн
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr

Параметры недвижимости в Крит, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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