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261 объект найдено
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Вилла 10 комнат с видом на море, с видом на город
Херсониссос, Греция
10
726 м²
1
Предлагаются на продажу: две непревзойденные роскошные виллы на берегу моря площадью 379 кв.…
€6,00 млн
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
District of Festos, Греция
5
2
160 м²
1/1
Продается 1-этажная вилла площадью 160 кв.м на острове Крит. Вилла состоит из 3 спальных ком…
€1,25 млн
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Вилла 3 спальни с бассейном, с видом на горы, с видом на город
домик 17 т, Греция
6
3
410 м²
4
Предлагается на продажу прекрасная вилла с частным бассейном, расположенная в Ираклионе, Кри…
€1,60 млн
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Херсониссос, Греция
4
3
132 м²
1/3
Предлагается на продажу прекрасная вилла с частным бассейном в Херсониссосе, Крит. Расположе…
€420,000
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Вилла 3 спальни
Агия Пелагия, Греция
3
3
250 м²
Код недвижимости: HPS4280 - Вилла ДЛЯ ПРОДАЖИ в Фойникас Аммуди для €1.500.000 . Это 250 кв.…
€1,50 млн
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Вилла 5 спален
Агия Пелагия, Греция
5
5
500 м²
Код недвижимости: HPS4278 - Вилла ДЛЯ ПРОДАЖИ в Фойникас Аммуди для €2.200.000 . Это 500 кв.…
€2,20 млн
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Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Plaka, Греция
5
2
143 м²
1/1
Продается 3-этажная вилла площадью 143 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной сп…
€500,000
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Plaka, Греция
4
3
124 м²
1/1
Продается 3-этажная вилла площадью 124 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из гостиной…
€500,000
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Plaka, Греция
4
2
143 м²
1/3
Продается 3-этажная вилла площадью 143 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной сп…
€500,000
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Plaka, Греция
4
2
143 м²
1/2
Продается 3-этажная вилла площадью 143 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной сп…
€500,000
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Вилла 1 спальня с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Plaka, Греция
2
2
143 м²
1/3
Продается 3-этажная вилла площадью 143 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из одной сп…
€500,000
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Вилла 2 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на город
Айос-Николаос, Греция
3
1
116 м²
1/3
Продается 2-этажная вилла площадью 116 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из гостиной…
€400,000
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Вилла 4 комнаты с видом на море, с бассейном, с furnishings
Панормос, Греция
4
94 м²
1
Предлагается на продажу строящаяся двухквартирная вилла с видом на море и частным бассейном …
€380,000
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Вилла 5 спален
Агия Пелагия, Греция
5
5
500 м²
Код недвижимости: HPS4244 - Вилла ДЛЯ ПРОДАЖИ в Фойникас Аммуди за €1.850.000 . Эта меблиров…
€1,85 млн
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Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Агия Пелагия, Греция
1
500 м²
1/4
Предлагается на продажу:Откройте для себя воплощение роскошной жизни в Агия Пелагия, Ираклио…
€1,71 млн
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Вилла 7 спален
Агия Пелагия, Греция
7
8
788 м²
Код недвижимости: HPS4240 - Вилла ДЛЯ ПРОДАЖИ в Гази Лигария для €5.500.000 . Эта меблирован…
€5,50 млн
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Вилла 4 спальни
Plaka, Греция
4
4
280 м²
Код недвижимости: HPS4203 - Вилла ДЛЯ ПРОДАЖИ в Ханья Центр для €900.000 . Эта меблированная…
€900,000
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Вилла 2 спальни
Plaka, Греция
2
1
103 м²
Код недвижимости: HPS4209 - Вилла ДЛЯ ПРОДАЖИ в Ханья Центр для €380.000 . Это 103 кв.м. Ви…
€380,000
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Вилла 2 спальни
Кефалас, Греция
2
1
151 м²
Код недвижимости: HPS4200 - Вилла ДЛЯ ПРОДАЖИ в Ханья Центр для €460.000 . Эта меблированная…
€460,000
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Вилла 3 спальни
District of Agios Nikolaos, Греция
3
3
186 м²
Код недвижимости: HPS4197 - Вилла ДЛЯ ПРОДАЖИ в Агиос Николаос Руса Лимни за €680.000 . Эта …
€680,000
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Вилла 5 спален
Plaka, Греция
5
5
286 м²
Код недвижимости: HPS4192 - Вилла ДЛЯ ПРОДАЖИ в Ханья Центр для €980.000 . Эта меблированная…
€980,000
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Вилла 3 спальни
Plaka, Греция
3
4
366 м²
Код недвижимости: HPS4186 - Вилла ДЛЯ ПРОДАЖИ в Ханья Центр для €3.500.000 . Эта меблированн…
€3,50 млн
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Вилла 6 спален
District of Agios Nikolaos, Греция
6
7
623 м²
Код недвижимости: HPS4178 - Вилла ДЛЯ ПРОДАЖИ в Агиос Николаос Като Элоунта за €5.900.000 . …
€5,90 млн
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Вилла 6 спален
District of Agios Nikolaos, Греция
6
7
642 м²
Код недвижимости: HPS4179 - Вилла ДЛЯ ПРОДАЖИ в Агиос Николаос Като Элоунта за €4.850.000 . …
€4,85 млн
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Вилла 5 спален
District of Agios Nikolaos, Греция
5
6
632 м²
Код недвижимости: HPS4176 - Вилла ДЛЯ ПРОДАЖИ в Агиос Николаос Като Элоунта за €4.600.000 . …
€4,60 млн
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Вилла 6 спален
District of Agios Nikolaos, Греция
6
7
597 м²
Код недвижимости: HPS4177 - Вилла ДЛЯ ПРОДАЖИ в Агиос Николаос Като Элоунта за €4.950.000 . …
€4,95 млн
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Вилла 2 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Крит, Греция
3
80 м²
Строящийся особняк с частным бассейном в Старом Херсониссосе, Крит. Этот недавно построенный…
€280,000
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Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Вамос, Греция
4
2
130 м²
1/3
Продается 2-этажная вилла площадью 130 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Первый …
€950,000
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на город
Херсониссос, Греция
1
347 м²
-1/3
Предлагается на продажу: Непревзойденная роскошная вилла 347м2на берегу моря в Херсониссосе,…
€2,85 млн
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на город
Херсониссос, Греция
1
379 м²
-1/3
Предлагается на продажу: Непревзойденная роскошная вилла 379м2на берегу моря в Херсониссосе,…
€3,15 млн
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+302310591431
emavridou@grekodom.gr
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