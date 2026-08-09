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Виллы на Крите, Греция

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Municipality of Apokoronas
17
Ираклион
66
Heraklion Municipal Unit
66
Municipality of Heraklion
66
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223 объекта найдено
Вилла в Амнатос, Греция
Вилла
Амнатос, Греция
Площадь 132 м²
Продается вилла на стадии строительства в Ретимно Новая двухуровневая вилла, которая сейч…
$414,693
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Вилла в Маргарите, Греция
Вилла
Маргарите, Греция
Площадь 132 м²
Продается вилла на стадии строительства в Ретимно Новая двухуровневая вилла, которая сейч…
$414,693
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Вилла в Амнатос, Греция
Вилла
Амнатос, Греция
Площадь 132 м²
Продается вилла на стадии строительства в Ретимно Новая двухуровневая вилла, которая сейч…
$414,693
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Вилла в Municipality of Heraklion, Греция
Вилла
Municipality of Heraklion, Греция
Площадь 600 м²
Продается впечатляющая вилла с бассейном в Херсониссосе, Ираклион, Крит Редкий объект нед…
$1,85 млн
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Вилла в Municipality of Heraklion, Греция
Вилла
Municipality of Heraklion, Греция
Площадь 250 м²
Продается вилла 250 кв.м. в Гази, Ираклион, Крит В тихом и зеленом районе большого Иракли…
$529,885
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Вилла в Панормос, Греция
Вилла
Панормос, Греция
Количество спален 2
Площадь 92 м²
На продажу: Современная двухэтажная вилла с частным бассейном в Ретимно, Крит Местопол…
$498,185
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Вилла в Municipality of Rethymnon, Греция
Вилла
Municipality of Rethymnon, Греция
Количество спален 6
Площадь 400 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 400 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 3 спальн…
$1,14 млн
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Вилла в Крит, Греция
Вилла
Крит, Греция
Площадь 154 м²
Продаётся уникальная вилла в Ретимно, Крит Есть дома, которые просто дают кров. А есть те…
$461,255
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Вилла в Municipality of Heraklion, Греция
Вилла
Municipality of Heraklion, Греция
Количество спален 2
Площадь 145 м²
Мексиканский дом за пределами Мексики – Добро пожаловать в Villa Pablo! Откройте для себя…
$707,244
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Вилла в Skotino, Греция
Вилла
Skotino, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 265 м²
Вилла в Ираклионе, Крит, на участке площадью 265 кв.м., с частным бассейном и видом на море …
$134,382
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Вилла в Малакса, Греция
Вилла
Малакса, Греция
Количество спален 4
Воспроизведение видео Вилла, расположенная на просторном участке площадью 10 543,10 квадр…
$2,08 млн
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Аталанта
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Вилла в Айос-Николаос, Греция
Вилла
Айос-Николаос, Греция
Площадь 433 м²
Недвижимость расположена в самом лучшем месте на вершине холма с видом на залив Мирабелло. …
$1,12 млн
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Вилла в Каливе, Греция
Вилла
Каливе, Греция
Площадь 406 м²
Продается вилла в Апокоронасе. На участке 4300 кв.м. вилла на продажу с великолепным, неогр…
$3,73 млн
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Вилла в Айос-Николаос, Греция
Вилла
Айос-Николаос, Греция
Количество спален 5
Площадь 307 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 307 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 3 спальн…
Цена по запросу
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Вилла в Municipality of Heraklion, Греция
Вилла
Municipality of Heraklion, Греция
Площадь 400 м²
Продается вилла площадью 400 кв.м на острове Крит. Из окон открывается вид на море. У объект…
$1,95 млн
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Вилла в Калатас, Греция
Вилла
Калатас, Греция
Площадь 250 м²
Современная роскошная вилла в Агιος Онуфриос – Наслаждайтесь атмосферой абсолютной элегантно…
$1,74 млн
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Вилла в Municipality of Heraklion, Греция
Вилла
Municipality of Heraklion, Греция
Количество спален 3
Площадь 156 м²
Предлагается на продажу: Роскошная 3-этажная вилла в Ираклионе, Крит (156 кв.м) – Потрясаю…
$1,12 млн
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Вилла в Периволия, Греция
Вилла
Периволия, Греция
Количество спален 6
Площадь 350 м²
Продается: Роскошная Трехэтажная Вилла в Галатасе, Ханья Уникальная возможность для по…
$1,60 млн
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Вилла в Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Вилла
Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Площадь 275 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 275 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из 2 спа…
$2,17 млн
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Вилла в Municipality of Rethymnon, Греция
Вилла
Municipality of Rethymnon, Греция
Количество спален 4
Площадь 172 м²
Русский – Продается: Роскошная Вилла с Частным Бассейном & Панорамным Видом – Ретимно, Крит …
$536,208
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Вилла в Эпано Элоунда, Греция
Вилла
Эпано Элоунда, Греция
Количество спален 4
Площадь 280 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 280 кв.м на острове Крит. Подвал состоит из одного тренаж…
$1,42 млн
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Вилла в Сфака, Греция
Вилла
Сфака, Греция
Количество спален 5
Площадь 440 м²
Продается роскошная вилла 440 кв.м с участком 5000 кв.м на востоке Крита. Вилла состоит из д…
$3,29 млн
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Вилла в Иерапетра, Греция
Вилла
Иерапетра, Греция
Количество спален 4
Площадь 312 м²
Продается красивая вилла на юго-западном побережье Крита, в 2 км от города Иерапетра. Вилла …
$742,667
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Вилла в Крит, Греция
Вилла
Крит, Греция
Количество спален 4
Площадь 300 м²
Роскошная вилла на продажу в Гурнес Теменос, Ираклион Продается роскошная вилла общей пло…
$921,539
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Вилла 3 комнаты в Герани, Греция
Вилла 3 комнаты
Герани, Греция
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 171 м²
Количество этажей 2
Новый проект жилого комплекса состоящего из 11 домов будет построен между двумя самыми попул…
$998,135
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Вилла в Municipality of Heraklion, Греция
Вилла
Municipality of Heraklion, Греция
Количество спален 6
Площадь 582 м²
Продается жилой комплекс, состоящий из 3-х котеджей площадью 582 кв.м. каждый на участке 400…
$2,36 млн
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Вилла в Municipality of Heraklion, Греция
Вилла
Municipality of Heraklion, Греция
Количество спален 6
Площадь 200 м²
Продаётся – Современная вилла с 6 спальнями и частным бассейном в Агриане, Херсониссос Ра…
$1,77 млн
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Вилла в Municipality of Festos, Греция
Вилла
Municipality of Festos, Греция
Количество спален 2
Площадь 109 м²
🏡 Резиденция A6 – Aelia Ammoudara Residences в Агиос-Николаос, Крит, Греция. Соврем…
$680,351
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Вилла в Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Вилла
Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Количество спален 3
Площадь 120 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 120 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 3 спальн…
$1,65 млн
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Вилла в Милатос, Греция
Вилла
Милатос, Греция
Количество спален 3
Площадь 192 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 192 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из гостиной…
$447,489
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Параметры недвижимости на Крите, Греция

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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