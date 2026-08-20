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Виллы в Municipal Unit of Kranidi, Греция

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15 объектов найдено
Вилла в Municipality of Ermionida, Греция
Вилла
Municipality of Ermionida, Греция
Количество спален 3
Площадь 292 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 292 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Первый эта…
$1,65 млн
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Вилла в Municipality of Ermionida, Греция
Вилла
Municipality of Ermionida, Греция
Площадь 350 м²
-------------------------- Введение: Откройте для себя абсолютное спокойствие и традицион…
$944,567
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Grekodom Development
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Вилла в Портохелион, Греция
Вилла
Портохелион, Греция
Количество спален 3
Площадь 200 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 200 кв.м на Восточном Пелопоннесе на стадии строительства…
$1,06 млн
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Вилла в Портохелион, Греция
Вилла
Портохелион, Греция
Количество спален 6
Площадь 400 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 400 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Цокольный …
$5,31 млн
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Grekodom Development
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Вилла в Портохелион, Греция
Вилла
Портохелион, Греция
Количество спален 4
Площадь 300 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 300 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Первый эта…
$2,36 млн
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Вилла в Кранидион, Греция
Вилла
Кранидион, Греция
Количество спален 5
Площадь 270 м²
-------------------------- Оазис спокойствия и роскоши в Порто-Хели Добро пожалова…
$1,52 млн
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LDV InvestLDV Invest
Вилла в Портохелион, Греция
Вилла
Портохелион, Греция
Площадь 964 м²
Предлагается к продаже 4-этажная вилла площадью 964 кв.м, расположенная в живописном курортн…
$4,66 млн
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Grekodom Development
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Вилла 4 комнаты в Municipality of Ermionida, Греция
Вилла 4 комнаты
Municipality of Ermionida, Греция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 306 м²
Код недвижимости: 1912 - Дом на продажу в Краниди Агиос Аймилианос за € 780.000. Это 306 кв.…
$1,25 млн
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Вилла в Municipality of Ermionida, Греция
Вилла
Municipality of Ermionida, Греция
Количество спален 7
Площадь 650 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 650 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Первый эта…
$2,36 млн
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Вилла в Municipality of Ermionida, Греция
Вилла
Municipality of Ermionida, Греция
Количество спален 7
Площадь 1 100 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 1100 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Цокольный…
Цена по запросу
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Вилла в Портохелион, Греция
Вилла
Портохелион, Греция
Количество спален 5
Площадь 300 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 300 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Первый эта…
$3,07 млн
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Вилла в Кранидион, Греция
Вилла
Кранидион, Греция
Количество спален 9
Площадь 480 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 480 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Первый эта…
Цена по запросу
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Вилла в Портохелион, Греция
Вилла
Портохелион, Греция
Количество спален 5
Площадь 300 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 300 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Первый эта…
$2,13 млн
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Вилла в Municipality of Ermionida, Греция
Вилла
Municipality of Ermionida, Греция
Количество спален 5
Площадь 280 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 280 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Цокольный …
$1,88 млн
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Вилла в Municipality of Ermionida, Греция
Вилла
Municipality of Ermionida, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 280 м²
Эта роскошная вилла расположена в Порто-Хели, очаровательном живописном портовом городе и мо…
$1,80 млн
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Параметры недвижимости в Municipal Unit of Kranidi, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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