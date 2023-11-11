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Виллы в Municipal Unit of Kranidi, Греция
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13 объектов найдено
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Вилла 6 спален с видом на море, на первой береговой линии
Портохелион, Греция
8
3
250 м²
1/1
Продается 3-этажная вилла площадью 250 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Первый эта…
€780,000
Рекомендовать
Вилла 7 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Портохелион, Греция
11
5
1 100 м²
1
Продается 3-этажная вилла площадью 1100 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Цокольный…
Цена по запросу
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном
Святой Эмилий, Греция
6
2
292 м²
1
Продается 2-этажная вилла площадью 292 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Первый эта…
€1,40 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с бассейном, с furnishings
Petrothalassa, Греция
6
4
1 000 м²
1
Продается 4-этажная вилла площадью 1.000 кв.м на полуострове Пелопоннес,Порто Хели. Первый у…
€3,50 млн
Рекомендовать
Вилла 7 спален с бассейном, с видом на горы, с видом на город
Святой Эмилий, Греция
8
4
650 м²
1
Продается 2-этажная вилла площадью 650 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Первый эта…
€2,00 млн
Рекомендовать
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Портохелион, Греция
1
350 м²
1
Продается 3-этажная вилла площадью 350 кв.м на полуострове Пелопоннес,в Порто-Хели.Чарующая …
€750,000
Рекомендовать
Вилла 6 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings
Портохелион, Греция
11
4
400 м²
1
Продается 3-этажная вилла площадью 400 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Первый эта…
€4,50 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Святой Эмилий, Греция
6
3
285 м²
1
Продается 2-этажная вилла площадью 285 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Первый эта…
€1,000,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Municipality of Ermionida, Греция
6
2
220 м²
1
Продается 3-этажная вилла площадью 220 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Первый эта…
€1,70 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на город
Портохелион, Греция
7
3
180 м²
1
Продается 2-этажная вилла площадью 180 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Первый эта…
€450,000
Рекомендовать
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с furnishings
Пятна, Греция
1
280 м²
1
Продается вилла площадью 280 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Из окон открывается …
€2,20 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Святой Эмилий, Греция
4
4
306 м²
1
Продается 3-этажная вилла площадью 306 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Цокольный этаж состоит…
€790,000
Рекомендовать
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с furnishings
Святой Эмилий, Греция
1
170 м²
1
Продается вилла площадью 170 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Из окон открывается …
€1,32 млн
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Параметры недвижимости в Municipal Unit of Kranidi, Греция
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