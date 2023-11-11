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Виллы в Municipal Unit of Kranidi, Греция

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13 объектов найдено
Вилла 6 спален с видом на море, на первой береговой линии в Портохелион, Греция
Вилла 6 спален с видом на море, на первой береговой линии
Портохелион, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Этаж 1/1
Продается 3-этажная вилла площадью 250 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Первый эта…
€780,000
Вилла 7 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Портохелион, Греция
Вилла 7 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Портохелион, Греция
Комнаты 11
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 1 100 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 1100 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Цокольный…
Цена по запросу
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном в Святой Эмилий, Греция
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном
Святой Эмилий, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 292 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 292 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Первый эта…
€1,40 млн
Вилла 4 спальни с бассейном, с furnishings в Petrothalassa, Греция
Вилла 4 спальни с бассейном, с furnishings
Petrothalassa, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 1 000 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажная вилла площадью 1.000 кв.м на полуострове Пелопоннес,Порто Хели. Первый у…
€3,50 млн
Вилла 7 спален с бассейном, с видом на горы, с видом на город в Святой Эмилий, Греция
Вилла 7 спален с бассейном, с видом на горы, с видом на город
Святой Эмилий, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 650 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 650 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Первый эта…
€2,00 млн
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Портохелион, Греция
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Портохелион, Греция
Комнаты 1
Площадь 350 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 350 кв.м на полуострове Пелопоннес,в Порто-Хели.Чарующая …
€750,000
Вилла 6 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings в Портохелион, Греция
Вилла 6 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings
Портохелион, Греция
Комнаты 11
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 400 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Первый эта…
€4,50 млн
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Святой Эмилий, Греция
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Святой Эмилий, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 285 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 285 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Первый эта…
€1,000,000
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings в Municipality of Ermionida, Греция
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Municipality of Ermionida, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 220 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Первый эта…
€1,70 млн
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на город в Портохелион, Греция
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на город
Портохелион, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 180 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Первый эта…
€450,000
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с furnishings в Пятна, Греция
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с furnishings
Пятна, Греция
Комнаты 1
Площадь 280 м²
Количество этажей 1
Продается вилла площадью 280 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Из окон открывается …
€2,20 млн
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings в Святой Эмилий, Греция
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Святой Эмилий, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 306 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 306 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Цокольный этаж состоит…
€790,000
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с furnishings в Святой Эмилий, Греция
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с furnishings
Святой Эмилий, Греция
Комнаты 1
Площадь 170 м²
Количество этажей 1
Продается вилла площадью 170 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Из окон открывается …
€1,32 млн

Параметры недвижимости в Municipal Unit of Kranidi, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
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