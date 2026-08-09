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Виллы в Municipality of Corinth, Греция

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Municipal Unit of Corinth
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8 объектов найдено
Вилла в Municipality of Corinth, Греция
Вилла
Municipality of Corinth, Греция
Количество спален 5
Площадь 740 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 740 кв.м в Салониках. Первый этаж состоит из 2 спальных к…
$4,72 млн
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Grekodom Development
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Вилла в Municipality of Corinth, Греция
Вилла
Municipality of Corinth, Греция
Площадь 470 м²
Элегантная вилла в три уровня с двумя независимыми входами, обеспечивающими удобство, функци…
$1,48 млн
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Grekodom Development
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Вилла в Municipality of Corinth, Греция
Вилла
Municipality of Corinth, Греция
Количество спален 8
Площадь 680 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 680 кв.м в Салониках. Цокольный этаж состоит из 4 спальны…
$3,78 млн
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Grekodom Development
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TekceTekce
Вилла в Municipality of Corinth, Греция
Вилла
Municipality of Corinth, Греция
Площадь 900 м²
Данная недвижимость роскошно структурирована, спроектирована с вдохновением и оформлена в со…
Цена по запросу
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Grekodom Development
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Вилла в Municipality of Corinth, Греция
Вилла
Municipality of Corinth, Греция
Площадь 420 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 420 кв.м в Салониках. Вилла имеет угловое расположение.…
$2,30 млн
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Grekodom Development
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Вилла в Municipality of Corinth, Греция
Вилла
Municipality of Corinth, Греция
Количество спален 7
Площадь 700 м²
Продается 5-этажная вилла площадью 700 кв.м в Салониках. Цокольный этаж состоит из одной кла…
$3,54 млн
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Grekodom Development
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Вилла 5 комнат в Municipality of Corinth, Греция
Вилла 5 комнат
Municipality of Corinth, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
- Вилла 143 кв.м плюс70 кв.м полуподвал. - Уникальная эстетика - неограниченный панороамный …
$324,527
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Sideris Real Estate
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Вилла 6 комнат в Municipality of Corinth, Греция
Вилла 6 комнат
Municipality of Corinth, Греция
Число комнат 6
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 327 м²
Количество этажей 3
Inside the nature-covered Amoni, an independent house of three levels with a total surface o…
$979,385
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Параметры недвижимости в Municipality of Corinth, Греция

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
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