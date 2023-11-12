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Виллы в Municipality of Corinth, Греция

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9 объектов найдено
Вилла 5 спален в Кинета, Греция
Вилла 5 спален
Кинета, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 234 м²
Продается вилла в Аттике, Кинета, общая площадь 234 кв.м, (134 кв.м первый этаж + 100 кв.м. …
€550,000
Вилла 7 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Лутра Ореас Еленис, Греция
Вилла 7 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Лутра Ореас Еленис, Греция
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 675 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 675 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Цокольный этаж состоит…
€3,50 млн
Вилла 4 спальни с Spalni в Кинета, Греция
Вилла 4 спальни с Spalni
Кинета, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 600 м²
Код недвижимости: 1353 - ПРОДАЕТСЯ 4 спальни, вилла общей площадью 600 м ², 3 уровня Мегара.…
€6,50 млн
Вилла 1 комната с видом на море в Municipality of Corinth, Греция
Вилла 1 комната с видом на море
Municipality of Corinth, Греция
Комнаты 1
Площадь 1 120 м²
Количество этажей 1
Продается 5-этажная вилла площадью 1120 кв.м на полуострове Пелопоннес. Цокольный этаж состо…
Цена по запросу
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с furnishings в Porto Germeno, Греция
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с furnishings
Porto Germeno, Греция
Комнаты 1
Площадь 800 м²
Количество этажей 1
Идеальная вилла на берегу чистых и прозрачных вод Ионического моря, в одном из наиболее экол…
€3,00 млн
Вилла 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Рито, Греция
Вилла 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Рито, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 240 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Цокольный этаж состоит…
€430,000
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Municipality of Corinth, Греция
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Municipality of Corinth, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 350 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 350 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Цокольный этаж состоит…
€670,000
Вилла 6 спален с видом на море, с furnishings в Кинета, Греция
Вилла 6 спален с видом на море, с furnishings
Кинета, Греция
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 400 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных комн…
€1,75 млн
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings в Кинета, Греция
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Кинета, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 300 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных комн…
€1,60 млн

Параметры недвижимости в Municipality of Corinth, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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