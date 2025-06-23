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Виллы в Афинах, Греция

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11 объектов найдено
Вилла в Municipality of Athens, Греция
Вилла
Municipality of Athens, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 196 м²
Этаж 1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 196 кв.м в Афинах. Коттедж состоит из 2 спальных комнат…
$462,019
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Вилла в Municipality of Athens, Греция
Вилла
Municipality of Athens, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 374 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 374 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из одной спально…
$2,14 млн
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Вилла в Municipality of Athens, Греция
Вилла
Municipality of Athens, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 290 м²
Этаж 1/1
Предлагается на продажу старый коттедж в центре Афин у подножья Акрополя. Имеет историческую…
$311,863
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Вилла в Municipality of Athens, Греция
Вилла
Municipality of Athens, Греция
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 526 м²
Этаж -1/3
Продается ветхое жилье, 3-этажный коттедж площадью 526 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит…
$554,423
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Вилла 13 комнат в Municipality of Athens, Греция
Вилла 13 комнат
Municipality of Athens, Греция
Число комнат 13
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 682 м²
Количество этажей 5
Предлагается на продажу роскошная 4-уровневая вилла в уникальном районе Панораме Вула, с нео…
Цена по запросу
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Вилла в Municipality of Athens, Греция
Вилла
Municipality of Athens, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 163 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 163 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из гостиной с ку…
$207,909
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Вилла в Municipality of Athens, Греция
Вилла
Municipality of Athens, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 60 кв.м в Афинах. Коттедж состоит из 2 спальных комнат,…
$207,909
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Вилла в Municipality of Athens, Греция
Вилла
Municipality of Athens, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 202 м²
Этаж -1/1
Продается 3-этажный коттедж площадью 202 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из одной клад…
$958,690
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Вилла в Municipality of Athens, Греция
Вилла
Municipality of Athens, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 375 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 375 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
$2,15 млн
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Вилла в Municipality of Athens, Греция
Вилла
Municipality of Athens, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 180 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
$173,257
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Вилла в Municipality of Athens, Греция
Вилла
Municipality of Athens, Греция
Количество спален 4
Площадь 220 м²
Wonderful Semidetached Villa with Pool in Lagonisi, Athens. This is a villa located in a …
Цена по запросу
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Параметры недвижимости в Афинах, Греция

с гаражом
с видом на горы
с видом на море
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