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Виллы в Municipality of Glyfada, Греция

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3 объекта найдено
Вилла 6 комнат в Municipality of Glyfada, Греция
Вилла 6 комнат
Municipality of Glyfada, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 380 м²
Количество этажей 4
Продается 4-этажная вилла площадью 380 кв.м в Афинах. Подвал состоит из одной спальной комна…
$1,64 млн
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Агентство
Grekodom Development
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Вилла 12 комнат в Municipality of Glyfada, Греция
Вилла 12 комнат
Municipality of Glyfada, Греция
Число комнат 12
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 750 м²
Количество этажей 1
Продается 5-этажная вилла площадью 750 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из гостиной, од…
Цена по запросу
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Вилла 5 комнат в Municipality of Glyfada, Греция
Вилла 5 комнат
Municipality of Glyfada, Греция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 270 м²
Продается вилла в Гольф, Глайфада, Афины - Юг за 1.600.000 € ( Листинг № GK010 ). Еще одна с…
$1,68 млн
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Параметры недвижимости в Municipality of Glyfada, Греция

с видом на горы
с бассейном
Недорогая
Элитная
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