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Виллы в Корфу, Греция

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3 объекта найдено
Вилла в Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Вилла
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 107 м²
Имущественный код: HPS5709 - Вилла для продажи в Корфу-Файакес за 580 000 евро. Эта 107 кв. …
$667,495
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Вилла в Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Вилла
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Количество спален 4
Площадь 250 м²
Продается 4-этажная вилла площадью 250 кв.м на острове Корфу. Цокольный этаж состоит из одно…
$2,24 млн
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Агентство
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Вилла в Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Вилла
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Количество спален 4
Площадь 270 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 270 кв.м на острове Корфу. Цокольный этаж состоит из одно…
$2,01 млн
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
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Параметры недвижимости в Корфу, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
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