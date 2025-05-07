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Виллы в Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция

Корфу
10
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43 объекта найдено
Вилла 9 комнат в Ано Коракиана, Греция
Вилла 9 комнат
Ано Коракиана, Греция
Число комнат 9
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 200 кв.м на острове Корфу. Цокольный этаж состоит из 2 сп…
$1,20 млн
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Вилла 5 комнат в Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Вилла 5 комнат
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 270 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 270 кв.м на острове Корфу. Цокольный этаж состоит из одно…
$1,77 млн
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Вилла 1 комната в Беницес/Мпенитсес, Греция
Вилла 1 комната
Беницес/Мпенитсес, Греция
Число комнат 1
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
На продажу выставлены 2 дома 120 кв.м и 280 кв.м на побережье в районе Тсаки Беницес на юго-…
$1,72 млн
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Вилла 2 комнаты в Дассия, Греция
Вилла 2 комнаты
Дассия, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Продается 1-этажная вилла площадью 65 кв.м на острове Корфу. Вилла состоит из одной спальной…
$482,609
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Grekodom Development
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Вилла 5 комнат в Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Вилла 5 комнат
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Количество этажей 3
Продается роскошная вилла площадью 300 кв.м, расположенная на склоне холма в районе Като Кор…
$1,82 млн
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Grekodom Development
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Вилла 1 комната в Аликес Потамоу, Греция
Вилла 1 комната
Аликес Потамоу, Греция
Число комнат 1
Площадь 470 м²
Количество этажей 1
Продается вилла площадью 470 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на море. У объек…
$1,96 млн
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Grekodom Development
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Вилла 7 комнат в Като Агиос Маркос, Греция
Вилла 7 комнат
Като Агиос Маркос, Греция
Число комнат 7
Площадь 330 м²
Количество этажей 4
В тихом, безмятежном поселке на о.Корфу продается роскошная вилла с великолепным видом на Ио…
$3,97 млн
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Grekodom Development
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Вилла 6 комнат в Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Вилла 6 комнат
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажная вилла площадью 250 кв.м на острове Корфу. Цокольный этаж состоит из одно…
$1,98 млн
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Grekodom Development
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Вилла 8 комнат в Гувья, Греция
Вилла 8 комнат
Гувья, Греция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 430 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 430 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из 3 спаль…
$1,77 млн
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Grekodom Development
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Вилла в Лиападес, Греция
Вилла
Лиападес, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 440 м²
Дом расположен на небольшой вершине холма, недалеко от центральной дороги между городом Корф…
$2,08 млн
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Вилла 1 комната в Спартилас, Греция
Вилла 1 комната
Спартилас, Греция
Число комнат 1
Площадь 480 м²
Продается вилла площадью 480 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается великолепный вид на …
$3,36 млн
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Вилла 5 комнат в Ано Коракиана, Греция
Вилла 5 комнат
Ано Коракиана, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 300 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из одной с…
$1,03 млн
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Вилла 1 комната в Дассия, Греция
Вилла 1 комната
Дассия, Греция
Число комнат 1
Площадь 700 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 700 кв.м на острове Корфу в западной части Греции. Вилла …
$6,50 млн
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Вилла 1 комната в Кира Хрисикоу/Паная Кира Той Хрисикоу, Греция
Вилла 1 комната
Кира Хрисикоу/Паная Кира Той Хрисикоу, Греция
Число комнат 1
Площадь 167 м²
Количество этажей 1
Продается вилла площадью 167 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается великолепный вид на …
$680,466
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Вилла 7 комнат в Кира Хрисикоу/Паная Кира Той Хрисикоу, Греция
Вилла 7 комнат
Кира Хрисикоу/Паная Кира Той Хрисикоу, Греция
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 350 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажная вилла площадью 350 кв.м на острове Корфу. Цокольный этаж состоит из одно…
$2,48 млн
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Вилла 2 комнаты в Дассия, Греция
Вилла 2 комнаты
Дассия, Греция
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Продается 1-этажная вилла площадью 45 кв.м на острове Корфу. Вилла состоит из одной спальной…
$482,609
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Вилла 7 комнат в Гувья, Греция
Вилла 7 комнат
Гувья, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 305 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 305 кв.м на острове Корфу. Вилла состоит из 5 спальных ко…
$2,61 млн
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Вилла 5 комнат в Гувья, Греция
Вилла 5 комнат
Гувья, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 436 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 436 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из одной с…
$3,02 млн
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Вилла 2 комнаты в Дассия, Греция
Вилла 2 комнаты
Дассия, Греция
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 90 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из одной сп…
$716,289
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Вилла 1 комната в Коурамадитика, Греция
Вилла 1 комната
Коурамадитика, Греция
Число комнат 1
Площадь 1 055 м²
Количество этажей 1
На острове Корфу в районе Темплони продается комплекс из двух вилл, площадями 385 и 670 кв.м…
$3,94 млн
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Вилла 1 комната в Дассия, Греция
Вилла 1 комната
Дассия, Греция
Число комнат 1
Площадь 466 м²
Количество этажей 1
Продается вилла площадью 466 кв.м на острове Корфу на стадии строительства. Из окон открывае…
Цена по запросу
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Вилла 7 комнат в Дассия, Греция
Вилла 7 комнат
Дассия, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 300 кв.м на острове Корфу. Цокольный этаж состоит из 2 сп…
$2,16 млн
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Вилла 7 комнат в Кира Хрисикоу/Паная Кира Той Хрисикоу, Греция
Вилла 7 комнат
Кира Хрисикоу/Паная Кира Той Хрисикоу, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 330 м²
Этаж -1
Продается 3-этажная вилла площадью 330 кв.м на острове Корфу. Цокольный этаж состоит из одно…
$610,739
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Вилла 6 комнат в Коккини, Греция
Вилла 6 комнат
Коккини, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 490 м²
Этаж 3/1
Продается 3-этажная вилла площадью 490 кв.м на острове Корфу. Подвал состоит из одной спальн…
$1,03 млн
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Вилла 3 комнаты в Синарадес, Греция
Вилла 3 комнаты
Синарадес, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 137 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 137 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из 2 спаль…
$887,182
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Вилла 4 комнаты в Agios Prokopios, Греция
Вилла 4 комнаты
Agios Prokopios, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 290 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 290 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из гостино…
$1,49 млн
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Вилла в Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Вилла
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Элегантный и уникальный 4-спальный частный дом площадью 200 кв.м с дополнительным  участком,…
$1,24 млн
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Вилла 1 комната в Аликес Потамоу, Греция
Вилла 1 комната
Аликес Потамоу, Греция
Число комнат 1
Площадь 635 м²
Количество этажей 1
В тихом уединённом месте, неподалёку от столицы острова Корфу, продаётся вилла. Общая площад…
$3,19 млн
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Вилла 5 комнат в Барбати/Мпармпати, Греция
Вилла 5 комнат
Барбати/Мпармпати, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 245 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 245 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из гостино…
$1,14 млн
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Вилла 7 комнат в Кира Хрисикоу/Паная Кира Той Хрисикоу, Греция
Вилла 7 комнат
Кира Хрисикоу/Паная Кира Той Хрисикоу, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 270 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 270 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из одной с…
$991,556
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Параметры недвижимости в Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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