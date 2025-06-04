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Виллы в Municipality of Markopoulo Mesogaias, Греция

Limenas Markopoulou
19
Маркопулон
4
Вилла Удалить
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27 объектов найдено
Вилла в Limenas Markopoulou, Греция
Вилла
Limenas Markopoulou, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 370 м²
Этаж -1/4
Продается 4-этажный коттедж площадью 370 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из 2 спальных…
$915,443
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Вилла в Limenas Markopoulou, Греция
Вилла
Limenas Markopoulou, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 400 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 400 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 3 спальных комн…
$2,40 млн
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Вилла в Limenas Markopoulou, Греция
Вилла
Limenas Markopoulou, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 500 м²
Этаж -1/3
Продается 3-этажная вилла площадью 500 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спальн…
$2,86 млн
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Вилла в Limenas Markopoulou, Греция
Вилла
Limenas Markopoulou, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 340 м²
Этаж -2/1
Продается 4-этажный коттедж площадью 340 кв.м в Аттике. Подвал состоит из гостиной с кухней,…
$949,772
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Вилла 8 комнат в Limenas Markopoulou, Греция
Вилла 8 комнат
Limenas Markopoulou, Греция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 400 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 3 спальных комн…
$2,29 млн
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Вилла 8 комнат в Limenas Markopoulou, Греция
Вилла 8 комнат
Limenas Markopoulou, Греция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 500 м²
Этаж -1/3
Продается 3-этажная вилла площадью 500 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спальн…
$3,54 млн
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Вилла в Limenas Markopoulou, Греция
Вилла
Limenas Markopoulou, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 500 м²
Этаж -1/3
Продается 3-этажная вилла площадью 500 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спальн…
$3,89 млн
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Вилла в Limenas Markopoulou, Греция
Вилла
Limenas Markopoulou, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 276 м²
Этаж 1/1
Коттедж находится в районе Порто Рафти.Состоит из 3-х этажей. Есть возможнотсь разделить дом…
$297,519
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Вилла в Limenas Markopoulou, Греция
Вилла
Limenas Markopoulou, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 130 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из 2 спальных комнат…
$606,481
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Вилла в Municipality of Saronikos, Греция
Вилла
Municipality of Saronikos, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 85 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из 3 спальных комнат,…
$223,139
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Вилла в Limenas Markopoulou, Греция
Вилла
Limenas Markopoulou, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 187 м²
Этаж 1/1
Недостроены коттедж в городке Порто Рафти
$228,861
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Вилла в Limenas Markopoulou, Греция
Вилла
Limenas Markopoulou, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 276 м²
Этаж -1/4
Продается 4-этажный коттедж площадью 276 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спал…
$686,582
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Вилла в Маркопулон, Греция
Вилла
Маркопулон, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Этаж -1/2
Продается 2-этажный коттедж площадью 120 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной клад…
$240,304
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Вилла 7 комнат в Limenas Markopoulou, Греция
Вилла 7 комнат
Limenas Markopoulou, Греция
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 500 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 500 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спальн…
$2,70 млн
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Вилла в Limenas Markopoulou, Греция
Вилла
Limenas Markopoulou, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 275 м²
Этаж -1/3
Продается 3-этажный коттедж площадью 275 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спал…
$801,012
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Вилла в Маркопулон, Греция
Вилла
Маркопулон, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 380 м²
Этаж -1/3
Продается 3-этажный коттедж площадью 380 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спал…
$892,557
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Вилла 4 комнаты в Limenas Markopoulou, Греция
Вилла 4 комнаты
Limenas Markopoulou, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 120 м²
Количество этажей 2
Этот потрясающий дом площадью 120 кв. м, построенный в 2020 году на участке площадью 180 кв.…
Цена по запросу
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Вилла в Limenas Markopoulou, Греция
Вилла
Limenas Markopoulou, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 192 м²
Этаж -1/3
Продается 3-этажный коттедж площадью 192 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из гостиной, …
$434,835
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Вилла в Limenas Markopoulou, Греция
Вилла
Limenas Markopoulou, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 270 м²
Количество этажей 2
Продается 3-этажный коттедж площадью 270 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 4 спальных ко…
$1,60 млн
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Вилла в Limenas Markopoulou, Греция
Вилла
Limenas Markopoulou, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 340 м²
Этаж -1/3
Продается 3-этажный коттедж площадью 340 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спал…
$1,14 млн
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Вилла в Limenas Markopoulou, Греция
Вилла
Limenas Markopoulou, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 950 м²
Этаж 1/1
Всего в доме 7 ванных комнат плюс один гостевой туалет и один внешний туалет у бассейна, рас…
$2,52 млн
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Вилла в Маркопулон, Греция
Вилла
Маркопулон, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 385 м²
Этаж -1/3
Продается 3-этажная вилла площадью 385 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из гостиной, од…
$686,582
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Вилла в Limenas Markopoulou, Греция
Вилла
Limenas Markopoulou, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 375 м²
Этаж 1/3
Продается 0-этажный коттедж площадью 375 кв.м в Аттике. Из окон открывается вид на горы. Нед…
$972,658
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Вилла 1 комната в Limenas Markopoulou, Греция
Вилла 1 комната
Limenas Markopoulou, Греция
Число комнат 1
Площадь 950 м²
Количество этажей 1
Всего в доме 7 ванных комнат плюс один гостевой туалет и один внешний туалет у бассейна, рас…
$2,46 млн
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Grekodom Development
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Вилла 5 комнат в Limenas Markopoulou, Греция
Вилла 5 комнат
Limenas Markopoulou, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 450 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 450 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спальной …
$1,41 млн
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Агентство
Grekodom Development
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Вилла 6 комнат в Маркопулон, Греция
Вилла 6 комнат
Маркопулон, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 385 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 385 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из гостиной, од…
$656,230
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Вилла в Limenas Markopoulou, Греция
Вилла
Limenas Markopoulou, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 450 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 450 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спальной …
$1,49 млн
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Параметры недвижимости в Municipality of Markopoulo Mesogaias, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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