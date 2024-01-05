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Виллы в Municipality of Saronikos, Греция

Вилла В архив
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27 объектов найдено
Вилла 4 спальни с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии в Municipality of Saronikos, Греция
Вилла 4 спальни с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 330 м²
Этаж 1/1
Продается 2-этажная вилла площадью 330 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спальной …
€670,000
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Grekodom Development
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Вилла 6 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Municipality of Saronikos, Греция
Вилла 6 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 320 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 320 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спальн…
€1,10 млн
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Grekodom Development
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Вилла 5 спален в Municipality of Saronikos, Греция
Вилла 5 спален
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 5 000 м²
Вилла расположена на самом берегу Саронического залива и имеет потрясающий вид на море из лю…
€4,20 млн
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Вилла 8 спален в Municipality of Saronikos, Греция
Вилла 8 спален
Municipality of Saronikos, Греция
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 626 м²
Код недвижимости: 1574 - ПРОДАЕТСЯ 8 Спальни, Вилла общей площадью 626 кв.м, уровни 4 Лагони…
€2,00 млн
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Вилла 3 спальни в Municipality of Saronikos, Греция
Вилла 3 спальни
Municipality of Saronikos, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 500 м²
Код недвижимости: 1328 - ПРОДАЕТСЯ 3 Спальни, Вилла общей площадью 500 кв.м, уровни 3 Сарони…
€500,000
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Вилла 4 спальни в Municipality of Saronikos, Греция
Вилла 4 спальни
Municipality of Saronikos, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 547 м²
Ref: 1120 - Продается вилла Anavyssou общей площадью 547 кв.м. 3 уровень на холме перед пляж…
€3,00 млн
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Вилла 5 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Municipality of Saronikos, Греция
Вилла 5 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 373 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажная вилла площадью 373 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из спальной комнат…
€1,50 млн
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Grekodom Development
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Вилла 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Saronis, Греция
Вилла 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Saronis, Греция
Число комнат 1
Площадь 250 м²
Количество этажей 1
Продаются 8 трехэтажных виллплощадью 250 кв.м. каждая в Аттике, в Лагониси. Стоимость одной …
€500,000
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Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на город в Municipality of Saronikos, Греция
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на город
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 1
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Вилла общей площадью 240 кв. м, с 3 спальнями , 2 санузлами, гостевые апартаменты с отдельны…
€700,000
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Grekodom Development
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Вилла 6 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Municipality of Saronikos, Греция
Вилла 6 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 9
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 380 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 380 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных комн…
€2,00 млн
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Grekodom Development
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Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Municipality of Saronikos, Греция
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 1
Площадь 204 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу вилла с красивым садом в 840 кв.м., с бассейном 5x10m. и барбекю. Ви…
€1,05 млн
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Grekodom Development
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Вилла 6 спален с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии в Municipality of Saronikos, Греция
Вилла 6 спален с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 410 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажная вилла площадью 410 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спальн…
€950,000
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Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Municipality of Saronikos, Греция
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 8
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 420 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 420 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных комн…
€1,70 млн
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Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Saronis, Греция
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Saronis, Греция
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 250 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спальной …
€1,10 млн
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Вилла 9 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Municipality of Saronikos, Греция
Вилла 9 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 14
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 770 м²
Количество этажей 1
Продается 5-этажная вилла площадью 770 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из 2 спальных к…
€4,41 млн
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Вилла 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Municipality of Saronikos, Греция
Вилла 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 360 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 360 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из гостиной, од…
€1,25 млн
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Вилла 5 спален с бассейном, с видом на горы в Municipality of Saronikos, Греция
Вилла 5 спален с бассейном, с видом на горы
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 355 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 355 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спальн…
€1,000,000
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Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Municipality of Saronikos, Греция
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 540 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 540 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 3 спальных комн…
€3,50 млн
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Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Municipality of Saronikos, Греция
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 255 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 255 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
€600,000
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Вилла 3 спальни с бассейном, с видом на горы в Municipality of Saronikos, Греция
Вилла 3 спальни с бассейном, с видом на горы
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 436 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 436 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
€520,000
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Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Municipality of Saronikos, Греция
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 210 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 210 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спальн…
€1,32 млн
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Вилла 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Mavro Lithari, Греция
Вилла 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Mavro Lithari, Греция
Число комнат 1
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
Продается вилла площадью 400 кв.м в Аттике. Из окон открывается великолепный вид на море, на…
€1,20 млн
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Вилла 6 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Municipality of Saronikos, Греция
Вилла 6 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 8
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 430 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажная вилла площадью 430 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спальной …
€900,000
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Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Municipality of Saronikos, Греция
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 390 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 390 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спальной …
€1,10 млн
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Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на город в Municipality of Saronikos, Греция
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на город
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 510 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 510 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных комн…
€3,50 млн
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Вилла 5 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Saronis, Греция
Вилла 5 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Saronis, Греция
Число комнат 8
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 275 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 275 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных комн…
€650,000
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Вилла 4 спальни с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии в Municipality of Saronikos, Греция
Вилла 4 спальни с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 470 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажная вилла площадью 470 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
€1,60 млн
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Параметры недвижимости в Municipality of Saronikos, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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