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Виллы в Municipality of Northern Corfu, Греция

Kassopaia Municipal Unit
16
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49 объектов найдено
Вилла в Ливади, Греция
Вилла
Ливади, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 80 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из одной …
$199,201
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Вилла в Айос-Георгиос, Греция
Вилла
Айос-Георгиос, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 240 м²
Этаж 1/1
На продажу выставлен дом на начальном этапе строительства (железобетонный каркас). Состоит и…
$273,190
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Вилла в Ниссаки, Греция
Вилла
Ниссаки, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 280 м²
Этаж 1/1
На берегу Ионического моря в западной части Грециипродаетсяроскошная вилла площадью 280 кв.м…
$3,64 млн
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Вилла в Магоуладес, Греция
Вилла
Магоуладес, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 300 кв.м на острове Корфу. Коттедж состоит из одной кла…
$284,573
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Вилла в Катаволос, Греция
Вилла
Катаволос, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 650 м²
Этаж 1/1
На продажу выставлена вилла площадью 650 кв.м с панорманым видом на море в районе Агни на се…
$13,55 млн
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Вилла в Магоуладес, Греция
Вилла
Магоуладес, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 409 м²
Этаж 1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 409 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на л…
$105,861
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Вилла в Хантатес/Хантадес, Греция
Вилла
Хантатес/Хантадес, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 166 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 166 кв.м на острове Корфу. Коттедж состоит из одной спа…
$1,25 млн
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Вилла в Кариотико, Греция
Вилла
Кариотико, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 240 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 240 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из 3 спаль…
$1,08 млн
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Вилла в Велонадес, Греция
Вилла
Велонадес, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 148 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 148 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из 2 спа…
$113,829
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Вилла в Хантатес/Хантадес, Греция
Вилла
Хантатес/Хантадес, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 190 м²
Этаж 1/2
Продается 0-этажный коттедж площадью 190 кв.м на острове Корфу. Недвижимость продается с меб…
$187,818
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Вилла в Валанио/Валанейо, Греция
Вилла
Валанио/Валанейо, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 222 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 222 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из гости…
$261,807
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Вилла в Касьопи, Греция
Вилла
Касьопи, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 240 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из гостино…
$1,59 млн
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Вилла в Магоуладес, Греция
Вилла
Магоуладес, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Этаж 1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 73 кв.м на острове Корфу. Недвижимость продается с мебе…
$147,978
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Вилла в Магоуладес, Греция
Вилла
Магоуладес, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 256 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 256 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из одной…
$136,595
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Вилла в Ayios Elias, Греция
Вилла
Ayios Elias, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 108 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 108 кв.м на острове Корфу. Коттедж состоит из 3 спальны…
$705,740
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Вилла в Municipality of Northern Corfu, Греция
Вилла
Municipality of Northern Corfu, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 343 м²
Этаж 1/3
Продажа недвижимости на первой линии в районе Сидари.Недвижимость имеет общую площадь 343 кв…
$2,85 млн
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Вилла в Катаволос, Греция
Вилла
Катаволос, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 150 м²
Этаж 1/2
Продается 2-этажная вилла площадью 150 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на мор…
$2,56 млн
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Вилла в Аграфи/Аграфой, Греция
Вилла
Аграфи/Аграфой, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 260 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 260 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из гости…
$227,658
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Вилла в Ливади, Греция
Вилла
Ливади, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 220 м²
Этаж 1/1
В районе Карушадес на продажу выставленно здание площадью 220 кв м. Постройка разделена на 2…
$182,127
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Вилла в Ниссаки, Греция
Вилла
Ниссаки, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 250 м²
Этаж 1/1
Предлаем вашему вниманию великолепную виллу на острове Корфу в западной части Греции. Двухур…
$3,19 млн
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Вилла в Магоуладес, Греция
Вилла
Магоуладес, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 210 м²
Этаж 1/1
Продается ветхое жилье, 1-этажный коттедж площадью 210 кв.м на острове Корфу. Из окон открыв…
$79,680
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Вилла в Касьопи, Греция
Вилла
Касьопи, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 240 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из гостино…
$1,59 млн
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Вилла в Ayios Elias, Греция
Вилла
Ayios Elias, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 105 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из гости…
$227,658
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Вилла в Ниссаки, Греция
Вилла
Ниссаки, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 205 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 205 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из одной…
$774,038
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Вилла в Калами, Греция
Вилла
Калами, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 100 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на м…
$375,636
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Вилла в Кароусадес, Греция
Вилла
Кароусадес, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 1/1
На острове Корфу в западной части греции,продаются четыре коттеджа ,три из которых по 35кв.м…
$284,573
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Вилла в Ахарави, Греция
Вилла
Ахарави, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 387 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 387 кв.м на острове Корфу на стадии строительства. Перв…
$415,476
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Вилла в Ниссаки, Греция
Вилла
Ниссаки, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 250 м²
Этаж 1/1
Предлаем вашему вниманию фантастическую виллу на острове Корфу в западной части Греции. Двух…
$3,19 млн
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Вилла в Сфакера, Греция
Вилла
Сфакера, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 317 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 317 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из одной…
$512,231
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Вилла в Ниссаки, Греция
Вилла
Ниссаки, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 245 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 245 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из гостино…
$1,20 млн
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Параметры недвижимости в Municipality of Northern Corfu, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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