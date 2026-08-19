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Виллы в Vari Municipal Unit, Греция

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2 объекта найдено
Вилла в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Вилла
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Количество спален 6
Площадь 370 м²
Продается 4-этажная вилла площадью 370 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
$14,76 млн
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Агентство
Grekodom Development
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Вилла в Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Вилла
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Греция
Количество спален 4
Площадь 440 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 440 кв.м в Афинах на стадии строительства. Цокольный этаж…
$4,84 млн
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Realting.com
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Параметры недвижимости в Vari Municipal Unit, Греция

с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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