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Виллы в Vari Municipal Unit, Греция

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5 объектов найдено
Вилла 5 спален с Spalni в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Вилла 5 спален с Spalni
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 580 м²
Код недвижимости: 1470 - ПРОДАЕТСЯ недавно построенный 5 спален, Вилла общей площадью 580 кв…
€1,80 млн
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 485 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 485 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из 2 спальных к…
€1,60 млн
Вилла 7 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Вилла 7 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 470 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажная вилла площадью 470 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из одной спальн…
€850,000
Вилла 4 спальни с видом на горы, с furnishings в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Вилла 4 спальни с видом на горы, с furnishings
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 180 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спальной …
€1,60 млн
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 360 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 360 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из гостиной, од…
€1,70 млн

Параметры недвижимости в Vari Municipal Unit, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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