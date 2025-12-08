  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. муниципалитет Пафос
  4. Новые дома

Дома и виллы в новых жилых комплексах в муниципалитете Пафос, Кипр

квартиры
41
Поиск новостроек
Скрыть
Поиск новостроек
Расширенный поиск Компактный поиск
Параметры поиска
Сортировать
На карте
Коттеджный поселок The Pearl
Коттеджный поселок The Pearl
Коттеджный поселок The Pearl
Коттеджный поселок The Pearl
Коттеджный поселок The Pearl
Показать все Коттеджный поселок The Pearl
Коттеджный поселок The Pearl
муниципалитет Пафос, Кипр
от
$748,057
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 2
Площадь 173–181 м²
5 объектов недвижимости 5
The Pearl — 5 современных вилл с 3 спальнями, частным бассейном и террасой, всего в 1 км от моря и 4 км от ТЦ Kings Avenue, в престижном районе Хлорака, Пафос. Идеально для ПМЖ, отдыха или инвестиций: VRF-система, тёплый пол, энергоэффективность, уединение и стиль — всё включено. The P…
Застройщик
Coastal Edge Development LTD
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Застройщик
Coastal Edge Development LTD
Языки общения
English, Русский
Вилла City Views
Вилла City Views
Вилла City Views
Вилла City Views
Вилла City Views
Показать все Вилла City Views
Вилла City Views
муниципалитет Пафос, Кипр
от
$617,342
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 2
Площадь 135–161 м²
9 объектов недвижимости 9
City Views — 12 современных вилл в Конии, Пафос: 3 спальни, частный бассейн, площадь до 175 м², участки до 291 м², цена от €530 000. Проект расположен всего в 4 км от центра Пафоса и 6 км от моря, в престижном районе Кония. Просторные интерьеры, панорамные окна и собственные террасы с бас…
Застройщик
Coastal Edge Development LTD
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Застройщик
Coastal Edge Development LTD
Языки общения
English, Русский
На карте
Realting.com
Перейти