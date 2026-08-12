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Nowe budynki na sprzedaż w Cypr

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Pafos
49
Larnaka
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Willa Villa v komplekse Royal Bay Resort Pafos Kipr
Willa Villa v komplekse Royal Bay Resort Pafos Kipr
Willa Villa v komplekse Royal Bay Resort Pafos Kipr
Willa Villa v komplekse Royal Bay Resort Pafos Kipr
Willa Villa v komplekse Royal Bay Resort Pafos Kipr
Pokaż wszystko Willa Villa v komplekse Royal Bay Resort Pafos Kipr
Willa Villa v komplekse Royal Bay Resort Pafos Kipr
Pafos, Cypr
od
$1,24M
Opcje wykończenia Gotowe
Willa w kompleksie Royal Bay Resort - Pafos Budapeszt 124; CyprRoyal Bay Resort znajduje się w prestiżowej dzielnicy Grobowców Królów - Kato Pafos wzdłuż wybrzeża, tuż przy słynnej piaszczystej plaży Venus Beach.Cena: 1,085.000 EUR + VATWilla może być wynajmowana za 600 EUR dziennie.Charakte…
Agencja
Smart Home
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Apartamentowiec Libro Residence
Apartamentowiec Libro Residence
Apartamentowiec Libro Residence
Apartamentowiec Libro Residence
Apartamentowiec Libro Residence
Pokaż wszystko Apartamentowiec Libro Residence
Apartamentowiec Libro Residence
Jermasoja, Cypr
od
$482,928
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 5
Powierzchnia 131 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Projekt opracowany przez Libro Group Properties - Libro Residence Germasogia, to kompleks mieszkalny składający się z 8 ekskluzywnych apartamentów, zaprojektowanych z elegancją, komfortem i efektywnością energetyczną.Rozmieszczenie: Germasogeia, Limassol (Agia Paraskevi)Cena: Od 415 000 EURS…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 2 pokoi
131.0
478,939
Deweloper
Libro Group
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Zespół mieszkaniowy Kvartira 21 v komplekse Aphrodite House Larnaka Kipr
Zespół mieszkaniowy Kvartira 21 v komplekse Aphrodite House Larnaka Kipr
Zespół mieszkaniowy Kvartira 21 v komplekse Aphrodite House Larnaka Kipr
Zespół mieszkaniowy Kvartira 21 v komplekse Aphrodite House Larnaka Kipr
Zespół mieszkaniowy Kvartira 21 v komplekse Aphrodite House Larnaka Kipr
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Kvartira 21 v komplekse Aphrodite House Larnaka Kipr
Zespół mieszkaniowy Kvartira 21 v komplekse Aphrodite House Larnaka Kipr
Larnaka, Cypr
od
$340,919
Opcje wykończenia Gotowe
Afrodyta Dom Larnaca 124; CyprDom Afrodyty to nie tylko kompleks mieszkaniowy, ale nowa filozofia życia, w której nowoczesność, komfort i prywatność tworzą unikalną przestrzeń dla tych, którzy cenią styl, innowacyjność i jakość.Projekt obiecuje stać się nowym klejnotem Larnaki i jednym z naj…
Agencja
Smart Home
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TekceTekce
Apartamentowiec AURA
Apartamentowiec AURA
Apartamentowiec AURA
Apartamentowiec AURA
Apartamentowiec AURA
Pokaż wszystko Apartamentowiec AURA
Apartamentowiec AURA
Konia, Cypr
od
$273,848
VAT
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 73–94 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Witamy w Konia Aura, ekskluzywnej zabudowie mieszkalnej w spokojnych wzgórzach Konia Village, zaledwie kilka minut od miasta Pafos i wybrzeża. Zaprojektowany z nowoczesną architekturą i wyrafinowaną estetyką, Konia Aura oferuje przestronne apartamenty z jedną, dwoma i trzema sypialniami, któ…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
73.0
271,206
Mieszkanie 2 pokoi
94.0
369,302
Stowarzyszenie
BitProperty
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Zespół mieszkaniowy Avalon Residence
Zespół mieszkaniowy Avalon Residence
Zespół mieszkaniowy Avalon Residence
Zespół mieszkaniowy Avalon Residence
Zespół mieszkaniowy Avalon Residence
Zespół mieszkaniowy Avalon Residence
Pafos, Cypr
od
$355,000
Powierzchnia 89 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Nasz najnowszy projekt mieszkaniowy we wsi Embra łączy nowoczesny komfort z spokojem życia na wsi. Rozwój obejmuje 17 przestronnych willi i 19 stylowych apartamentów, zaprojektowanych z materiałów premium i przemyślanych układów. Idealnie położony w samym sercu Embry, oferuje pokój i natural…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 2 pokoi
88.8
355,000
Stowarzyszenie
BitProperty
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Willa City Views
Willa City Views
Willa City Views
Willa City Views
Willa City Views
Pokaż wszystko Willa City Views
Willa City Views
Pafos, Cypr
od
$617,342
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 135–161 m²
9 obiekty nieruchomości 9
City Views — 12 nowoczesnych willi w Konia, Pafos: 3 sypialnie, prywatny basen, do 175 m² powierzchni, działki do 291 m², ceny od 530 000 €. Projekt znajduje się zaledwie 4 km od centrum Pafos i 6 km od morza, w prestiżowej dzielnicy Konia. Przestronne wnętrza, panoramiczne okna i prywatn…
Deweloper
Coastal Edge Development LTD
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Zespół mieszkaniowy MIRAL GARDENS — UNIVERSAL, PAPHOS
Zespół mieszkaniowy MIRAL GARDENS — UNIVERSAL, PAPHOS
Zespół mieszkaniowy MIRAL GARDENS — UNIVERSAL, PAPHOS
Zespół mieszkaniowy MIRAL GARDENS — UNIVERSAL, PAPHOS
Zespół mieszkaniowy MIRAL GARDENS — UNIVERSAL, PAPHOS
Zespół mieszkaniowy MIRAL GARDENS — UNIVERSAL, PAPHOS
Zespół mieszkaniowy MIRAL GARDENS — UNIVERSAL, PAPHOS
Pafos, Cypr
od
$232,737
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 4
Typ: Nowoczesny kompleks mieszkalny trzech budynków z centralnym basenemPołożenie: Uniwersalna okolica, Pafos - jedna z najbardziej pożądanych i spokojnych dzielnic, zaledwie 1,7 km od morza i 1,2 km od centrum miastaInfrastruktura w pobliżu:Centrum miasta - 1.2 kmStare miasto - 800 mSuperma…
Agencja
Invest Cafe
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Szeregowiec Konia Green
Szeregowiec Konia Green
Pafos, Cypr
od
$464,171
VAT
Rok realizacji 2026
TOP DEVELOPER - Gated community: 34 villas + 26 houses around central green park. Prestigious hillside location, 3km to Paphos center, 5 min to International School. Private pools, high quality materials
Stowarzyszenie
BitProperty
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Dom klubowy Nikolas Residences
Dom klubowy Nikolas Residences
Dom klubowy Nikolas Residences
Dom klubowy Nikolas Residences
Dom klubowy Nikolas Residences
Jermasoja, Cypr
od
$549,420
VAT
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 4
Powierzchnia 95–106 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Nowa wersja klubu w obszarze na pewno cieszyć.Germasoya, LimassolŻycie w rezydencjach Nikolasa będzie spokojne i spokojne. Tutaj można stworzyć styl życia swoich marzeń bez podejmowania dużo wysiłku, ciesząc się wszystkim, czego potrzebujesz do spełniającego się życia.Review 3D tour https: /…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 2 pokoi
95.3 – 105.6
510,099 – 519,331
Deweloper
Realtika
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Zespół mieszkaniowy Penthaus 21 v komplekse Olivea Residences Limassol Kipr
Zespół mieszkaniowy Penthaus 21 v komplekse Olivea Residences Limassol Kipr
Zespół mieszkaniowy Penthaus 21 v komplekse Olivea Residences Limassol Kipr
Zespół mieszkaniowy Penthaus 21 v komplekse Olivea Residences Limassol Kipr
Zespół mieszkaniowy Penthaus 21 v komplekse Olivea Residences Limassol Kipr
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Penthaus 21 v komplekse Olivea Residences Limassol Kipr
Zespół mieszkaniowy Penthaus 21 v komplekse Olivea Residences Limassol Kipr
Limassol District, Cypr
od
$456,465
Opcje wykończenia Gotowe
Olivea Residences Limassol engy124; CyprOlivea Residences to projekt butikowy składający się tylko z 10 nowoczesnych apartamentów zlokalizowanych w tętniącej życiem okolicy Agios Ioannis, Limassol.Cena: 399,000 EUR + VATApartament ten kwalifikuje się do stałego pobytu na południowym Cyprze (…
Agencja
Smart Home
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Zespół mieszkaniowy Blue View Lifestyle Apartments in Kapparis
Zespół mieszkaniowy Blue View Lifestyle Apartments in Kapparis
Zespół mieszkaniowy Blue View Lifestyle Apartments in Kapparis
Zespół mieszkaniowy Blue View Lifestyle Apartments in Kapparis
Zespół mieszkaniowy Blue View Lifestyle Apartments in Kapparis
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Blue View Lifestyle Apartments in Kapparis
Zespół mieszkaniowy Blue View Lifestyle Apartments in Kapparis
Kapparis, Cypr
od
$234,536
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Powierzchnia 80 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Blue View Lifestyle Apartments w Kapparis to właściwa okolica dla Ciebie i Twojej rodziny, z podświetlonymi niestandardowymi apartamentami, z których niektóre są lokatorami. Główną cechą projektu jest jednak okrągły basen o kształcie z wielkim zestawem szerokiej oferty pływackich apartamentó…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 2 pokoi
80.0
280,439
Agencja
Invest Cafe
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Zespół mieszkaniowy NIERO CITY APARTMENTS VAS DOM NA MORE I V GORODE
Zespół mieszkaniowy NIERO CITY APARTMENTS VAS DOM NA MORE I V GORODE
Zespół mieszkaniowy NIERO CITY APARTMENTS VAS DOM NA MORE I V GORODE
Zespół mieszkaniowy NIERO CITY APARTMENTS VAS DOM NA MORE I V GORODE
Zespół mieszkaniowy NIERO CITY APARTMENTS VAS DOM NA MORE I V GORODE
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy NIERO CITY APARTMENTS VAS DOM NA MORE I V GORODE
Zespół mieszkaniowy NIERO CITY APARTMENTS VAS DOM NA MORE I V GORODE
Kapparis, Cypr
od
$195,861
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 3
📍 Parlament, Cypr 124; Zakończenie budowy: lipiec 2027Idealnym projektem do życia, wypoczynku i inwestycji jest Niero City Apartments w samym sercu Paralimni.Nowoczesny kompleks mieszkalny zaledwie 7 minut od plaż Kapparis i Novaya Marina Paralimni, a także 10 minut od słynnej Fig Tree Bay w…
Agencja
Invest Cafe
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Zespół mieszkaniowy Akakia Residences
Zespół mieszkaniowy Akakia Residences
Zespół mieszkaniowy Akakia Residences
Zespół mieszkaniowy Akakia Residences
Zespół mieszkaniowy Akakia Residences
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Akakia Residences
Zespół mieszkaniowy Akakia Residences
Pafos, Cypr
od
$225,000
Powierzchnia 57–139 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Akakia Residences to rozwój mieszkań, które łączy nowoczesny design z doskonałą lokalizacją, znajduje się w samym sercu miasta Pafos i blisko morza. Nowoczesna filozofia budynku znajduje odzwierciedlenie w fair- betonowych ścianach zewnętrznych oraz zastosowaniu marmuru najwyższej jakości i …
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
57.0
225,000
Mieszkanie 2 pokoi
139.0
427,000
Stowarzyszenie
BitProperty
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Zespół mieszkaniowy Tress
Zespół mieszkaniowy Tress
Zespół mieszkaniowy Tress
Zespół mieszkaniowy Tress
Zespół mieszkaniowy Tress
Zespół mieszkaniowy Tress
Zespół mieszkaniowy Tress
Pafos, Cypr
od
$461,388
Powierzchnia 93 m²
2 obiekty nieruchomości 2
TRESS to ekskluzywny trzypoziomowy rozwój mieszkalny, z jednym luksusowym dwupokojowym apartamentem na piętro - zapewniając maksymalną prywatność i spokój. Idealnie położony w centrum Pafos, rezydencje znajdują się w odległości spaceru od Kings Avenue Mall, zaledwie 2 minuty jazdy do portu i…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 2 pokoi
93.0
461,628 – 519,331
Stowarzyszenie
BitProperty
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Zespół mieszkaniowy palma livadia
Zespół mieszkaniowy palma livadia
Zespół mieszkaniowy palma livadia
Zespół mieszkaniowy palma livadia
Dystrykt Larnaka, Cypr
od
$224,894
Rok realizacji 2025
Powierzchnia 77–110 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Palma Livadia jest nowoczesnym kompleksem mieszkalnym, który łączy elegancki design, komfort i dobrze przemyślaną infrastrukturę, położony w prestiżowej okolicy. Kompleks przeznaczony jest do zaspokajania potrzeb współczesnych mieszkańców, oferując nowoczesne apartamenty, udogodnienia rekrea…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
77.0
148,875
Mieszkanie 2 pokoi
110.0
281,593
Agencja
Invest Cafe
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Apartamentowiec Elements
Apartamentowiec Elements
Apartamentowiec Elements
Pafos, Cypr
od
$321,349
VAT
Rok realizacji 2026
TOP DEVELOPER (since 1961) - 96 apartments in 4 buildings, 8 floors. Within 32,000m² Park of Colours (sports grounds, playground, botanical gardens, cafeteria). Views of Pafos and sea. Short stroll to old town, shops, cafes, restaurants. Perfect for investment/rental
Stowarzyszenie
BitProperty
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Zespół mieszkaniowy in Paphos, Geroskipou
Zespół mieszkaniowy in Paphos, Geroskipou
Zespół mieszkaniowy in Paphos, Geroskipou
Zespół mieszkaniowy in Paphos, Geroskipou
Zespół mieszkaniowy in Paphos, Geroskipou
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy in Paphos, Geroskipou
Zespół mieszkaniowy in Paphos, Geroskipou
Yeroskipou, Cypr
od
$195,118
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 3
1- Sypialnia Apartament na sprzedaż w Yeroskipou, PafosZaczynając od €165,000 Plus VATWysyłka październik 2026Nowoczesny 1-pokojowe mieszkanie w budowie z AC, żaluzje elektryczne, basen komunalny, zadaszony parking i zabezpieczenia. Blisko plaży, usług i centrum miasta.Wysoka szansa na inwes…
Agencja
Invest Cafe
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Zespół mieszkaniowy Marina-View Residence in Larnaca
Zespół mieszkaniowy Marina-View Residence in Larnaca
Zespół mieszkaniowy Marina-View Residence in Larnaca
Zespół mieszkaniowy Marina-View Residence in Larnaca
Larnaka, Cypr
od
$1,13M
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 10
Doświadcz doskonałej mieszanki luksusu, komfortu i nowoczesnego wzornictwa w tej wyjątkowej rezydencji na poziomie split- znajduje się w prestiżowej nowej dzielnicy Larnaca Marina. Dzięki efektywności energetycznej A, ten dom oferuje zrównoważone życie obok zapierającego dech w piersiach 180…
Agencja
Invest Cafe
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Willa Napa Amaris Villas roskosnye villy v serdce Aja Napy Kipr
Willa Napa Amaris Villas roskosnye villy v serdce Aja Napy Kipr
Willa Napa Amaris Villas roskosnye villy v serdce Aja Napy Kipr
Ajia Napa, Cypr
od
$734,480
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Napa Amaris Villas jest unikalny kompleks mieszkalny ośmiu luksusowych willi znajduje się w samym sercu miasta kurortu Ayia Napa, zaledwie kilka minut od słynnej Nissi Beach, zdobywający nagrodę TripAdvisor.Projekt znajduje się w prestiżowej części miasta - w pobliżu malowniczego portu, cent…
Agencja
Invest Cafe
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Zespół mieszkaniowy Carina eto sovremennyj ziloj kompleks v rajone Kissonerga
Zespół mieszkaniowy Carina eto sovremennyj ziloj kompleks v rajone Kissonerga
Zespół mieszkaniowy Carina eto sovremennyj ziloj kompleks v rajone Kissonerga
Zespół mieszkaniowy Carina eto sovremennyj ziloj kompleks v rajone Kissonerga
Zespół mieszkaniowy Carina eto sovremennyj ziloj kompleks v rajone Kissonerga
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Carina eto sovremennyj ziloj kompleks v rajone Kissonerga
Zespół mieszkaniowy Carina eto sovremennyj ziloj kompleks v rajone Kissonerga
Kissonerga, Cypr
od
$290,829
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 3
📍 Dystrykt Kissonerga (Kissonerga)Kissonerga to przytulna nadmorska wioska 8 km na północ od centrum Pafos (Cypr). Znajduje się na wzgórzu z panoramicznym widokiem na Morze Śródziemne i łączy spokojną atmosferę z wygodnym dostępem do infrastruktury miejskiej. Obszar znany jest z plantacji ba…
Agencja
Invest Cafe
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Zespół mieszkaniowy Celestia
Zespół mieszkaniowy Celestia
Zespół mieszkaniowy Celestia
Zespół mieszkaniowy Celestia
Zespół mieszkaniowy Celestia
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Celestia
Zespół mieszkaniowy Celestia
Pafos, Cypr
od
$255,000
Powierzchnia 66–104 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Witamy w Celestii, spokojnym schronieniu na skraju Kato Pafos, gdzie śródziemnomorska bryza spotyka urok życia przybrzeżnego. Ten butikowy rozwój oferuje 16 przemyślanych apartamentów, łączących nowoczesną architekturę z eleganckimi wnętrzem, tworząc ponadczasowe poczucie komfortu i stylu. Z…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
65.5
254,997
Mieszkanie 2 pokoi
104.2
375,000
Stowarzyszenie
BitProperty
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Zespół mieszkaniowy Aster Residences
Zespół mieszkaniowy Aster Residences
Zespół mieszkaniowy Aster Residences
Zespół mieszkaniowy Aster Residences
Zespół mieszkaniowy Aster Residences
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Aster Residences
Zespół mieszkaniowy Aster Residences
Limassol, Cypr
Cena na zgłoszenie
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 3
Powierzchnia 62–107 m²
5 obiekty nieruchomości 5
Aster Residences to prestiżowy projekt mieszkalny położony w tętniącym życiem sercu Limassol, uwydatniający nowoczesne miasto żyjące dzięki wyrafinowanej konstrukcji i doskonałej lokalizacji. Ten starannie zaplanowany rozwój obejmuje dwa odrębne budynki mieszkalne, z których każdy jest dosto…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
62.0
290,595
Mieszkanie 2 pokoi
107.0
441,662 – 461,282
Deweloper
Velment
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Willa Superior
Willa Superior
Willa Superior
Willa Superior
Willa Superior
Pokaż wszystko Willa Superior
Willa Superior
Peyia, Cypr
od
$5,61M
VAT
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 3
For sale – 6-Bedroom Villa Superior in Peyia, Paphos Villa Superior is a world-class modern mansion for sale in Peyia, Paphos — a masterpiece of contemporary architecture set on an expansive 2,319 m² plot with 1,372 m² of covered areas. Designed to the highest European standards, this res…
Stowarzyszenie
BitProperty
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Zespół mieszkaniowy Cityscape Residence
Zespół mieszkaniowy Cityscape Residence
Zespół mieszkaniowy Cityscape Residence
Zespół mieszkaniowy Cityscape Residence
Pafos, Cypr
od
$265,000
Powierzchnia 61–86 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Wprowadzenie naszego nowego projektu w tętniącym życiem sercu Pafos, oferującego niezrównaną wygodę i łatwy dostęp do wszystkich niezbędnych udogodnień. W budynku znajduje się 12 przestronnych apartamentów dwupokojowych i 8 stylowych jednopokojowych. Dwupokojowe apartamenty są idealne dla ro…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
61.0
265,000
Mieszkanie 2 pokoi
86.0
410,000
Stowarzyszenie
BitProperty
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Zespół mieszkaniowy Avalon Gardens 2
Zespół mieszkaniowy Avalon Gardens 2
Zespół mieszkaniowy Avalon Gardens 2
Zespół mieszkaniowy Avalon Gardens 2
Zespół mieszkaniowy Avalon Gardens 2
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Avalon Gardens 2
Zespół mieszkaniowy Avalon Gardens 2
Pafos, Cypr
od
$258,000
Powierzchnia 60 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Avalon Gardens 2 to kompleks położony w uroczej miejscowości Emba, oferujący doskonałe połączenie komfortu, luksusu i oszałamiającej przyrody. Ten wspaniały obiekt składa się w sumie z 12 studio, 21 apartamentów i 15 willi, zapewniając szeroki zakres opcji zakwaterowania. Każda jednostka jes…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
60.1
258,000
Stowarzyszenie
BitProperty
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Zespół mieszkaniowy Hilltop Villa
Zespół mieszkaniowy Hilltop Villa
Zespół mieszkaniowy Hilltop Villa
Zespół mieszkaniowy Hilltop Villa
Zespół mieszkaniowy Hilltop Villa
Chloraka, Cypr
od
$1,20M
Powierzchnia 182 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Exclusive Hilltop Villa in Chloraka stanowi doskonałą mieszankę nowoczesnego stylu, komfortu i innowacyjnych inteligentnych technologii. Ta czteropokojowa rezydencja o powierzchni 181.95 m ², położona na hojnej działce 532 m ², oferuje otwarty, wypełniony światłem układ przeznaczony do współ…
Stowarzyszenie
BitProperty
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Apartamentowiec Oculus - 2 Bedroom
Apartamentowiec Oculus - 2 Bedroom
Apartamentowiec Oculus - 2 Bedroom
Apartamentowiec Oculus - 2 Bedroom
Apartamentowiec Oculus - 2 Bedroom
Pokaż wszystko Apartamentowiec Oculus - 2 Bedroom
Apartamentowiec Oculus - 2 Bedroom
Pafos, Cypr
od
$392,760
VAT
Opcje wykończenia Gotowe
TOP DEVELOPER - 22 units total (studio, 1-bed, 2-bed). 2 blocks. Reception, fitness centre, kids playground, landscaped gardens, 80m² pool. 10-min walk to sea, Pafos harbour. Most popular area for short-term rentals. Includes: A/C, intercom, security, storage
Stowarzyszenie
BitProperty
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Zespół mieszkaniowy NIERO Sovremennye apartamenty v Paralimni Kipr
Zespół mieszkaniowy NIERO Sovremennye apartamenty v Paralimni Kipr
Zespół mieszkaniowy NIERO Sovremennye apartamenty v Paralimni Kipr
Zespół mieszkaniowy NIERO Sovremennye apartamenty v Paralimni Kipr
Zespół mieszkaniowy NIERO Sovremennye apartamenty v Paralimni Kipr
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy NIERO Sovremennye apartamenty v Paralimni Kipr
Zespół mieszkaniowy NIERO Sovremennye apartamenty v Paralimni Kipr
Paralimni, Cypr
od
$195,861
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
🏡 Na sprzedaż:7 1 pokojowe apartamenty - od €168,000 + VAT6 2 pokojowe apartamenty - od €249,000 + VAT3-pokojowe apartamenty - wszystkie sprzedawane lub nie wymienione📌 Opis ogólny projektu:Trzypiętrowy dom dla 16 apartamentówObszary od 54 m2 do 107 m2Przestronne werandy i ogród ruf do 32 m2…
Agencja
Invest Cafe
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Dom klubowy 🌇 LUNA GENE— Новый жилой комплекс в Пафосе
Dom klubowy 🌇 LUNA GENE— Новый жилой комплекс в Пафосе
Dom klubowy 🌇 LUNA GENE— Новый жилой комплекс в Пафосе
Dom klubowy 🌇 LUNA GENE— Новый жилой комплекс в Пафосе
Dom klubowy 🌇 LUNA GENE— Новый жилой комплекс в Пафосе
Pokaż wszystko Dom klubowy 🌇 LUNA GENE— Новый жилой комплекс в Пафосе
Dom klubowy 🌇 LUNA GENE— Новый жилой комплекс в Пафосе
Yeroskipou, Cypr
od
$308,377
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 4
🏙️ O projekcieLUNA GENE oferuje stylową kolekcję 24 apartamentów z 1 lub 2 sypialniami.Rozwój łączy nowoczesną estetykę z funkcjonalnością, oferuje otwarte układy, duże okna i wysokiej jakości materiały.Mieszkańcy mogą korzystać ze wspólnego basenu, plac zabaw dla dzieci, zadaszony parking i…
Agencja
Invest Cafe
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Zespół mieszkaniowy Almond Tree Villas
Zespół mieszkaniowy Almond Tree Villas
Zespół mieszkaniowy Almond Tree Villas
Zespół mieszkaniowy Almond Tree Villas
Zespół mieszkaniowy Almond Tree Villas
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Almond Tree Villas
Zespół mieszkaniowy Almond Tree Villas
Pafos, Cypr
od
$1,35M
Powierzchnia 255 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Willa Drzewa migdałowego jest doskonałym przykładem luksusu i wygody w sercu Pafos. Korzystanie z najwyższej jakości materiałów, takich jak kamień, fair- beton i drewno w swojej konstrukcji zapewnia trwałość i estetyczny apel. Willa jest podzielona na 3 poziomy, z 4 sypialniami, 4 łazienkami…
Stowarzyszenie
BitProperty
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Zespół mieszkaniowy TM BOUTIQUE
Zespół mieszkaniowy TM BOUTIQUE
Zespół mieszkaniowy TM BOUTIQUE
Zespół mieszkaniowy TM BOUTIQUE
Zespół mieszkaniowy TM BOUTIQUE
Zespół mieszkaniowy TM BOUTIQUE
Zespół mieszkaniowy TM BOUTIQUE
Pafos, Cypr
od
$523,656
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 3
Powierzchnia 64–100 m²
5 obiekty nieruchomości 5
TM Boutique — 5 ekskluzywnych apartamentów z 1 sypialnią, zaledwie 280 m od plaży w dzielnicy Tombs of the Kings, Pafos. Powierzchnia od 64 do 100 m². Cena od 450 000 €. TM Boutique to butikowa inwestycja premium zlokalizowana w jednej z najbardziej pożądanych części Pafos. Tylko 5 nowocz…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
64.2 – 100.5
519,331 – 623,197
Deweloper
Coastal Edge Development LTD
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Centrum biznesowe Aurora A
Centrum biznesowe Aurora A
Centrum biznesowe Aurora A
Centrum biznesowe Aurora A
Centrum biznesowe Aurora A
Pokaż wszystko Centrum biznesowe Aurora A
Centrum biznesowe Aurora A
Pafos, Cypr
od
$3,10M
Powierzchnia 670 m²
Na sprzedaż nowoczesny budynek handlowy w Pafos składający się z ziemi, mezzaniny, 3 piętra i ogród dachowy. Obiekt posiada wbudowaną powierzchnię, z której 115m ² odpowiada parterze, 54m ² przydatne do mezzanine, 1. piętro 99m ², 2. piętro 86m ², 93m ² przydzielone do trzeciego piętra. Pocz…
Stowarzyszenie
BitProperty
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Willa villa in Limassol
Willa villa in Limassol
Willa villa in Limassol
Willa villa in Limassol
Pyrgos Lemesou, Cypr
od
$2,52M
Pierwszy markowy projekt mieszkaniowy słynnego francuskiego projektanta Philippe 'a Starcka na Cyprze.Philippe Starck jest uderzającą osobowością i jednym z najbardziej prowokacyjnych guru globalnego designu, według wielu ekspertów i jego wielbicieli.Starck nie ogranicza się do konkretnej dz…
Agencja
Invest Cafe
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Centrum biznesowe Pafos
Centrum biznesowe Pafos
Centrum biznesowe Pafos
Centrum biznesowe Pafos
Centrum biznesowe Pafos
Centrum biznesowe Pafos
Konia, Cypr
od
$1,75M
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 3
Powierzchnia 349–2 094 m²
Business Centre — prestiżowy kompleks biurowy w Pafos. Nowoczesne biura od 315 m² do całego budynku 2 094 m². Cena od 1 500 000 €. Business Centre to nowoczesny biurowiec klasy A, zlokalizowany w jednej z najbardziej pożądanych dzielnic biznesowych Pafos, zaledwie 40 minut jazdy od Limass…
Deweloper
Coastal Edge Development LTD
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Zespół mieszkaniowy EOS
Zespół mieszkaniowy EOS
Zespół mieszkaniowy EOS
Zespół mieszkaniowy EOS
Zespół mieszkaniowy EOS
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy EOS
Zespół mieszkaniowy EOS
Larnaka, Cypr
od
$283,033
Powierzchnia 72–101 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Eos to nowy projekt mieszkaniowy Adwan Real Estate, usytuowany w samym sercu Larnaca na cichej ulicy naprzeciwko kompleksu Helios. Oferuje doskonałą równowagę między tętniącym życiem życiem miasta a spokojnym wyjazdem. Rozwój składa się z zaledwie 8 przestronnych apartamentów z 1 lub 2 sypia…
Stowarzyszenie
BitProperty
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Zespół mieszkaniowy Bosco Verde Jeroskipu Pafos
Zespół mieszkaniowy Bosco Verde Jeroskipu Pafos
Zespół mieszkaniowy Bosco Verde Jeroskipu Pafos
Zespół mieszkaniowy Bosco Verde Jeroskipu Pafos
Zespół mieszkaniowy Bosco Verde Jeroskipu Pafos
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Bosco Verde Jeroskipu Pafos
Zespół mieszkaniowy Bosco Verde Jeroskipu Pafos
Yeroskipou, Cypr
od
$179,966
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 4
Bosco Verde to ekskluzywny butikowy kompleks mieszkalny położony obok spokojnego gaju sosnowego, zaledwie kilka kroków od uroczego centrum Yeroskipou, Pafos. W tej wyjątkowej lokalizacji, znakomita architektura jest połączona z spokojną atmosferą, oferując styl życia określony przez elegancj…
Agencja
Invest Cafe
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Zespół mieszkaniowy The Pearl
Zespół mieszkaniowy The Pearl
Zespół mieszkaniowy The Pearl
Zespół mieszkaniowy The Pearl
Zespół mieszkaniowy The Pearl
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy The Pearl
Zespół mieszkaniowy The Pearl
Chloraka, Cypr
od
$640,000
Powierzchnia 355–359 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Witamy w The Pearl, gdzie wyjątkowe rzemiosło spotyka innowacyjne wzornictwo w sercu Pafos, Cypr. Nasze zaangażowanie w jakość i dbałość o szczegóły jest widoczne w każdym aspekcie naszych oszałamiających kompleksów mieszkaniowych. Każdy dom jest starannie zbudowany zgodnie z najwyższymi sta…
Stowarzyszenie
BitProperty
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Zespół mieszkaniowy Eden Golf
Zespół mieszkaniowy Eden Golf
Zespół mieszkaniowy Eden Golf
Zespół mieszkaniowy Eden Golf
Zespół mieszkaniowy Eden Golf
Yeroskipou, Cypr
od
$192,000
Powierzchnia 53–183 m²
4 obiekty nieruchomości 4
Eden Golf to przełomowy rozwój mieszkaniowy w Geroskipou, zaledwie kilka minut od Pafos. Projekt obejmuje sześć nowoczesnych budynków z 300 stylowych apartamentów, od studia do trzypokojowych apartamentów. Toughtly zaprojektowany z czystych linii, przestronne układy, i prywatne balkony, rezy…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
78.0
274,000
Mieszkanie 2 pokoi
125.5
397,000
Mieszkanie 3 pokoi
182.8
480,000
Kawalerka
53.0
192,000
Stowarzyszenie
BitProperty
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Zespół mieszkaniowy Helios
Zespół mieszkaniowy Helios
Zespół mieszkaniowy Helios
Zespół mieszkaniowy Helios
Zespół mieszkaniowy Helios
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Helios
Zespół mieszkaniowy Helios
Dystrykt Larnaka, Cypr
od
$387,861
Powierzchnia 92–109 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Helios jest nowoczesnym kompleksem mieszkalnym w samym sercu Larnaki, oferuje 11 przestronnych apartamentów z 2 i 3 sypialniami, pokryte werandy, parking i magazyny. Jego unikalna lokalizacja łączy spokój zielonej okolicy z odległości spaceru do plaży Finikoudes, sklepów i restauracji. Ideal…
Stowarzyszenie
BitProperty
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Zespół mieszkaniowy Intense Nicosia
Zespół mieszkaniowy Intense Nicosia
Zespół mieszkaniowy Intense Nicosia
Zespół mieszkaniowy Intense Nicosia
Zespół mieszkaniowy Intense Nicosia
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Intense Nicosia
Zespół mieszkaniowy Intense Nicosia
Nikozja, Cypr
od
$320,827
VAT
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 4
Nowe Centrum Mieszkaniowe i Biznesowe Stolicy Cypru Północnego-O projekcie 📍Intensywna Nikozja to naprawdę unikalny rozwój mieszanych zastosowań położony w samym sercu Nikozji, stolicy Północnego Cypru.Zbudowany na dzia ³ ce o powierzchni 35000 m ², projekt jest w pe ³ ni gotowy do przekazan…
Agencja
SMAK Partners
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Rezydencja Epoque
Rezydencja Epoque
Rezydencja Epoque
Rezydencja Epoque
Rezydencja Epoque
Pokaż wszystko Rezydencja Epoque
Rezydencja Epoque
Lakatameia, Cypr
od
$305,398
VAT
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 2
2 obiekty nieruchomości 2
Na sprzedaż 12 willi w Epoque Residences w Lakatamia, NikozjaEpoque Residences to nowoczesny kompleks mieszkalny położony w spokojnej okolicy Lakatamia, łączący elegancki design z codziennym komfortem. Projekt składa się z przestronnych 3 i 4-pokojowych domów, które mieszają nowoczesną archi…
Stowarzyszenie
BitProperty
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Apartamentowiec Pafilia Projects - Limassol
Apartamentowiec Pafilia Projects - Limassol
Limassol, Cypr
od
$346,221
VAT
Stowarzyszenie
BitProperty
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Zespół mieszkaniowy Eden Bay — PRESALE – 20% Below Market Until March 2026!
Zespół mieszkaniowy Eden Bay — PRESALE – 20% Below Market Until March 2026!
Zespół mieszkaniowy Eden Bay — PRESALE – 20% Below Market Until March 2026!
Zespół mieszkaniowy Eden Bay — PRESALE – 20% Below Market Until March 2026!
Zespół mieszkaniowy Eden Bay — PRESALE – 20% Below Market Until March 2026!
Pafos, Cypr
od
$332,544
Powierzchnia 72–411 m²
5 obiekty nieruchomości 5
Eden bay jest premium projekt mieszkalny w Kato Pafos, mieszając curvy, Mediterranean inspirowane architektura z wyjątkowym komfortem i wyrafinowane życie. Rozwój obejmuje pięć budynków z 88 rezydencjami, od studia do przestronnych apartamentów i ekskluzywnych penthouses z prywatnymi basenam…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
82.1
415,465
Mieszkanie 2 pokoi
153.7
715,523
Mieszkanie 3 pokoi
199.2
877,093
Mieszkanie 4 pokoi
411.5
1,73M
Kawalerka
72.0
334,680
Stowarzyszenie
BitProperty
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Zespół mieszkaniowy Germasogeia View 2
Zespół mieszkaniowy Germasogeia View 2
Zespół mieszkaniowy Germasogeia View 2
Zespół mieszkaniowy Germasogeia View 2
Zespół mieszkaniowy Germasogeia View 2
Pafos, Cypr
od
$265,000
Powierzchnia 69–100 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Germazogeia Widok 2 jest nowoczesnym rozwojem mieszkaniowym w południe-po Germasogeia obszarze Limassol. Ten trzypiętrowy budynek składa się z zaledwie 8 stylowych apartamentów: 5 jednopokojowych i 3 dwupokojowych, każdy z pokrytą werandą. Punktem kulminacyjnym apartamentu na trzecim piętrze…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
69.0
265,000
Mieszkanie 2 pokoi
100.0
375,000
Stowarzyszenie
BitProperty
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Zespół mieszkaniowy Lazzero Park
Zespół mieszkaniowy Lazzero Park
Zespół mieszkaniowy Lazzero Park
Zespół mieszkaniowy Lazzero Park
Zespół mieszkaniowy Lazzero Park
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Lazzero Park
Zespół mieszkaniowy Lazzero Park
Pafos, Cypr
od
$417,737
Powierzchnia 110–120 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Lazzero Park jest premium zabudowy mieszkalnej znajduje się w tętniącej życiem strefie turystycznej Kato Pafos (Universal), w odległości krótkiego spaceru od nabrzeża, portu i King 's Avenue Mall. Projekt obejmuje 5 budynków z 56 ekskluzywnych apartamentów i szereg udogodnień w stylu resort,…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 2 pokoi
110.0 – 120.0
409,696 – 507,791
Stowarzyszenie
BitProperty
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Wieś domków Infinity
Wieś domków Infinity
Wieś domków Infinity
Wieś domków Infinity
Wieś domków Infinity
Pokaż wszystko Wieś domków Infinity
Wieś domków Infinity
Peyia, Cypr
od
$661,192
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 123–254 m²
5 obiekty nieruchomości 5
Infinity Villas — Luksusowe wille z 3, 4 i 5 sypialniami w Pegei, Pafos Powierzchnia wewnętrzna: 123 m² do 309 m² | Działki: 293 m² do 800 m² | Prywatny basen | Garaż | Ceny od 560 000 € + VAT Infinity to ekskluzywny kompleks 20 nowoczesnych luksusowych willi w malowniczej miejscowości P…
Deweloper
Coastal Edge Development LTD
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Zespół mieszkaniowy Amber Homes
Zespół mieszkaniowy Amber Homes
Zespół mieszkaniowy Amber Homes
Zespół mieszkaniowy Amber Homes
Zespół mieszkaniowy Amber Homes
Zespół mieszkaniowy Amber Homes
Kissonerga, Cypr
od
$546,909
Powierzchnia 222–288 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Amber Homes jest premium nieruchomości projektu przez deweloperów Medousa, z 10 nowoczesnych 3-pokojowych willi w malowniczej okolicy Kissonerga, Pafos. Te stylowe wille oferują wspaniałe widoki na morze i wyjątkowy komfort z LG VRF systemów klimatycznych i ogrzewania podłogowego. Najlepiej …
Stowarzyszenie
BitProperty
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Willa Sparda
Willa Sparda
Willa Sparda
Willa Sparda
Willa Sparda
Pokaż wszystko Willa Sparda
Willa Sparda
Sotira, Cypr
Cena na zgłoszenie
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 2
🌿 Odkryj Sparda Villas - Elegancja śródziemnomorska w Yeni Boğaziçi, FamagustaPrzejdź do stylu życia komfortu, jakości i uroku z Sparda Villas - ekskluzywny rozwój 8 pięknie zaprojektowanych półwyselekcjonowanych willi z Exchange Title Deeds, doskonale położony w samym sercu Yeni Boğaziçi.🏡 …
Deweloper
Panah Construction
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Zespół mieszkaniowy KONIA PANTHEA
Zespół mieszkaniowy KONIA PANTHEA
Zespół mieszkaniowy KONIA PANTHEA
Zespół mieszkaniowy KONIA PANTHEA
Zespół mieszkaniowy KONIA PANTHEA
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy KONIA PANTHEA
Zespół mieszkaniowy KONIA PANTHEA
Konia, Cypr
od
$679,766
Powierzchnia 450–570 m²
2 obiekty nieruchomości 2
KONIA PANTHEA to prestiżowy projekt mieszkalny składający się z zaledwie 3 luksusowych willi, położony w spokojnej i wysokiej skali okolicy Konia, zaledwie kilka minut od centrum miasta Pafos. Nowoczesny projekt architektoniczny łączy się płynnie z naturalnym otoczeniem, oferując płynne połą…
Stowarzyszenie
BitProperty
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Apartamentowiec IKARIA Suites
Apartamentowiec IKARIA Suites
Apartamentowiec IKARIA Suites
Apartamentowiec IKARIA Suites
Apartamentowiec IKARIA Suites
Pokaż wszystko Apartamentowiec IKARIA Suites
Apartamentowiec IKARIA Suites
Pafos, Cypr
od
$454,999
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 4
Powierzchnia 61–175 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Ikaria Park to nowo uruchomiony projekt oferujący świeży, unikalny projekt w Pafos. Dzięki nowoczesnej architekturze projekt ten oferuje wybór stylowych apartamentów jedno- i dwupokojowych oraz luksusowych penthouses. Mieszkańcy mogą korzystać z najwyższej klasy udogodnień, w tym kawiarnia n…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
61.0
478,939
Mieszkanie 2 pokoi
105.0
628,968
Mieszkanie 3 pokoi
175.0
1,49M
Stowarzyszenie
BitProperty
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Zespół mieszkaniowy Queens
Zespół mieszkaniowy Queens
Zespół mieszkaniowy Queens
Zespół mieszkaniowy Queens
Zespół mieszkaniowy Queens
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Queens
Zespół mieszkaniowy Queens
Jermasoja, Cypr
od
$763,830
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 5
Powierzchnia 100–475 m²
11 obiekty nieruchomości 11
Prestiżowy kompleks mieszkalny przeznaczony do doskonałościDoświadcz bezproblemowej mieszanki luksusu, komfortu i potencjału inwestycyjnego z tego ekskluzywnego kompleksu mieszkaniowego w jednym z najbardziej wysuniętych miejsc Cypru. Zaprojektowany dla rozróżniających nabywców, ten rozwój o…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
100.0
877,093 – 900,174
Mieszkanie 2 pokoi
143.0 – 175.0
1,50M – 1,73M
Mieszkanie 3 pokoi
238.0 – 348.0
2,31M – 3,92M
Mieszkanie 4 pokoi
423.0
4,39M
Mieszkanie 5 pokojów
475.0
5,19M
Deweloper
Livein
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Zespół mieszkaniowy Eva Homes
Zespół mieszkaniowy Eva Homes
Zespół mieszkaniowy Eva Homes
Zespół mieszkaniowy Eva Homes
Zespół mieszkaniowy Eva Homes
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Eva Homes
Zespół mieszkaniowy Eva Homes
Pafos, Cypr
od
$676,617
Powierzchnia 266 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Witamy w EVO Domy - kolekcja 12 luksusowych willi w prestiżowej dzielnicy Konia Pafos. Każda willa z trzema sypialniami jest mieszanką ponadczasowego designu i zrównoważonych innowacji, z ogrzewaniem podłogowym, chłodzeniem VRV, systemami fotowoltaicznymi i wykończeniami premium. EVO Homes o…
Stowarzyszenie
BitProperty
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Zespół mieszkaniowy Fremont Park
Zespół mieszkaniowy Fremont Park
Zespół mieszkaniowy Fremont Park
Zespół mieszkaniowy Fremont Park
Zespół mieszkaniowy Fremont Park
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Fremont Park
Zespół mieszkaniowy Fremont Park
Limassol District, Cypr
od
$256,797
Powierzchnia 96 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Fremont Park to nowoczesna strzeżona społeczność w prestiżowym, szybko rozwijającym się obszarze Limassol. Położony zaledwie 2 minuty od nowego 18-dołkowego pola golfowego i obok City of Dreams - Cypryjski jedyny ośrodek kasyn. Mieszkańcy cieszą się in- house udogodnienia, w tym basen, siłow…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
95.8
312,753
Stowarzyszenie
BitProperty
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Zespół mieszkaniowy Vista Gardens
Zespół mieszkaniowy Vista Gardens
Zespół mieszkaniowy Vista Gardens
Zespół mieszkaniowy Vista Gardens
Zespół mieszkaniowy Vista Gardens
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Vista Gardens
Zespół mieszkaniowy Vista Gardens
Kissonerga, Cypr
od
$231,161
Powierzchnia 71–175 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Vista Gardens jest premium rozwoju oferuje 14 luksusowe 1, 2 i 3-pokojowe apartamenty i penthouses w dwóch eleganckich bloków. Zaprojektowane z nowoczesną estetyką i inteligentną technologią domu, każda rezydencja posiada przestronne wnętrza wypełnione naturalnym światłem i oszałamiającym wi…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
71.3
230,814
Mieszkanie 2 pokoi
98.5
328,910
Mieszkanie 3 pokoi
174.6
484,709
Stowarzyszenie
BitProperty
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Zespół mieszkaniowy MESOYI RESIDENCE 8
Zespół mieszkaniowy MESOYI RESIDENCE 8
Zespół mieszkaniowy MESOYI RESIDENCE 8
Zespół mieszkaniowy MESOYI RESIDENCE 8
Zespół mieszkaniowy MESOYI RESIDENCE 8
Zespół mieszkaniowy MESOYI RESIDENCE 8
Tremithousa, Cypr
od
$513,294
Powierzchnia 201 m²
1 obiekt nieruchomości 1
ZASOBY MESOYI 8 to duży rozwój mieszkalny na ponad 35000 m ² spokojnego krajobrazu wiejskiego, zaledwie kilka minut od centrum miasta Pafos i kluczowych udogodnień. Projekt obejmuje ponad 80 nowoczesnych willi z 3 do 6 sypialniami, rozmiarami od 270 do 360 m ² oraz obszarami wewnętrznymi od …
Stowarzyszenie
BitProperty
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Zespół mieszkaniowy Lake View
Zespół mieszkaniowy Lake View
Zespół mieszkaniowy Lake View
Zespół mieszkaniowy Lake View
Zespół mieszkaniowy Lake View
Kato Polemidion Municipality, Cypr
od
$280,649
Powierzchnia 96–174 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Lake View Residence to nowoczesny kompleks otoczony w centralnej dzielnicy Polemidia, Limassol. Z elegancką architekturą, przestronnymi układami i prywatnymi balkonami, oferuje spokojny, miejski styl życia zaledwie 10 minut od morza. Mieszkańcy korzystają z udogodnień premium i doskonałą łąc…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
95.8
312,753
Mieszkanie 3 pokoi
174.1
715,523
Stowarzyszenie
BitProperty
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Zespół mieszkaniowy Pine Park
Zespół mieszkaniowy Pine Park
Zespół mieszkaniowy Pine Park
Zespół mieszkaniowy Pine Park
Pafos, Cypr
od
$453,039
Powierzchnia 98 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Pine Park to butikowy rozwój 12 nowoczesnych luksusowych apartamentów dwupokojowych, znajdujących się w pożądanym Grobowcu Kings obszaru Kato Pafos - zaledwie kilka minut od morza, restauracji i zabytków kultury.Każdy apartament posiada przestronne wnętrza, duże zadaszone balkony i nowoczesn…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 2 pokoi
98.0
444,317 – 502,020
Stowarzyszenie
BitProperty
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Zespół mieszkaniowy Imperio Skyline
Zespół mieszkaniowy Imperio Skyline
Zespół mieszkaniowy Imperio Skyline
Zespół mieszkaniowy Imperio Skyline
Zespół mieszkaniowy Imperio Skyline
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Imperio Skyline
Zespół mieszkaniowy Imperio Skyline
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
od
$339,701
Powierzchnia 77–286 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Imperio Skyline to ekskluzywna strzeżona społeczność zagnieżdżona na wzgórzach Agios Athanasios, Limassol. Ten zrównoważony rozwój oferuje 3-pokojowe wille i nowoczesne apartamenty, łącząc elegancki design z komfortem i przyjaznych dla środowiska funkcji. Zaledwie 3 km od centrum miasta i pl…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
77.0
333,526
Mieszkanie 2 pokoi
193.0
571,264
Willa
286.0
937,104
Stowarzyszenie
BitProperty
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Zespół mieszkaniowy City View Villas
Zespół mieszkaniowy City View Villas
Zespół mieszkaniowy City View Villas
Zespół mieszkaniowy City View Villas
Zespół mieszkaniowy City View Villas
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy City View Villas
Zespół mieszkaniowy City View Villas
Dystrykt Pafos, Cypr
od
$221,400
Powierzchnia 59–254 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Miasto Widoki to kolekcja butików z 12 luksusowych willi z 3 sypialniami z prywatnymi basenami, położony w spokojnych wzgórzach Konia, Pafos. Zaprojektowany z nowoczesną architekturą i wykończeniami premium, każda willa cieszy się panoramicznym widokiem na morze i wyjątkową prywatnością. Poł…
Stowarzyszenie
BitProperty
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Zespół mieszkaniowy Capri House
Zespół mieszkaniowy Capri House
Zespół mieszkaniowy Capri House
Zespół mieszkaniowy Capri House
Zespół mieszkaniowy Capri House
Parekklisia, Cypr
od
$4,20M
Powierzchnia 76–174 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Capri House to ekskluzywna rezydencja nad morzem, która oferuje panoramiczne widoki na morze i prestiżowy styl życia zaledwie kilka kroków od najlepszych 5-gwiazdkowych kurortów Limassol. Ten boutique development oferuje elegancki design, udogodnienia na najwyższym poziomie - w tym wspólny b…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
75.8
312,753
Mieszkanie 3 pokoi
174.1
715,523
Stowarzyszenie
BitProperty
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Zespół mieszkaniowy ORION
Zespół mieszkaniowy ORION
Zespół mieszkaniowy ORION
Zespół mieszkaniowy ORION
Zespół mieszkaniowy ORION
Zespół mieszkaniowy ORION
Zespół mieszkaniowy ORION
Pafos, Cypr
od
$986,217
Powierzchnia 410–455 m²
2 obiekty nieruchomości 2
ORION VILLAS to ekskluzywny rozwój mieszkalny obejmujący 10 willi (4 bungalowy i 6 dwupiętrowych domów), położony w prestiżowej miejscowości Tala, zaledwie 4 minuty od centrum Pafos, plaży i pola golfowego. Każda willa posiada od 3 do 4 sypialni i znajduje się na hojnej działce z niezakłócon…
Stowarzyszenie
BitProperty
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Zespół mieszkaniowy SEAVIEW
Zespół mieszkaniowy SEAVIEW
Zespół mieszkaniowy SEAVIEW
Zespół mieszkaniowy SEAVIEW
Zespół mieszkaniowy SEAVIEW
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy SEAVIEW
Zespół mieszkaniowy SEAVIEW
Kissonerga, Cypr
od
$1,04M
Powierzchnia 268–324 m²
2 obiekty nieruchomości 2
MITO Seaview - Nowoczesny kompleks mieszkaniowy z oszałamiającymi widokiem na morze, PafosMITO Seaview to stylowy rozwój nowoczesnych apartamentów, kamienic i willi, ustawionych na podwyższonej lokalizacji oferującej niezakłócone widoki na morze. Zaprojektowane z minimalistyczną architekturą…
Stowarzyszenie
BitProperty
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Centrum biznesowe Zafirion
Centrum biznesowe Zafirion
Centrum biznesowe Zafirion
Centrum biznesowe Zafirion
Centrum biznesowe Zafirion
Pokaż wszystko Centrum biznesowe Zafirion
Centrum biznesowe Zafirion
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
od
$11,30M
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 6
Prestiżowy adres biznesowy w sercu LimassolZafirion oferuje bezproblemową mieszankę nowoczesnego projektowania przestrzeni roboczej, doskonałej lokalizacji i wysokiej klasy udogodnienia, co czyni go idealnym wyborem dla firm poszukujących prestiżowej siedziby firmy lub biura regionalnego. Te…
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Zespół mieszkaniowy Baia
Zespół mieszkaniowy Baia
Zespół mieszkaniowy Baia
Zespół mieszkaniowy Baia
Zespół mieszkaniowy Baia
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Zespół mieszkaniowy Baia
Yeroskipou, Cypr
od
$746,999
Powierzchnia 202–334 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Baia to ekskluzywny projekt nad morzem położony wzdłuż brzegów plaży Geroskipou w Pafos, oferujący 17 nowoczesnych willi z bezpośrednim dostępem do morza. Każda rezydencja posiada nowoczesną architekturę śródziemnomorską, prywatny basen, ogrody krajobrazowe, przestronne tarasy i wysokiej jak…
Stowarzyszenie
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Zespół mieszkaniowy AQUARIUS
Zespół mieszkaniowy AQUARIUS
Zespół mieszkaniowy AQUARIUS
Zespół mieszkaniowy AQUARIUS
Zespół mieszkaniowy AQUARIUS
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy AQUARIUS
Zespół mieszkaniowy AQUARIUS
Kissonerga, Cypr
od
$456,844
Powierzchnia 100 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Inspirowane nowoczesną architekturą i wykończeniami najwyższej jakości, firma AQUARIUS oferuje wyrafinowaną mieszankę elegancji i komfortu. Przestronne wnętrza, zaawansowana izolacja termiczna i dźwiękowa, okna podłogowe i sufitowe oraz eleganckie elementy konstrukcyjne tworzą spokojne i wyr…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 2 pokoi
100.0
461,628
Stowarzyszenie
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Zespół mieszkaniowy Amaya Residences
Zespół mieszkaniowy Amaya Residences
Zespół mieszkaniowy Amaya Residences
Zespół mieszkaniowy Amaya Residences
Zespół mieszkaniowy Amaya Residences
Zespół mieszkaniowy Amaya Residences
Zespół mieszkaniowy Amaya Residences
Kapparis, Cypr
od
$273,049
Powierzchnia 68–117 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Amaya Residences to stylowa, strzeżona społeczność w Kapplis- Paralimni, oferująca 1 i 2-pokojowe apartamenty z wysokim wykończeniem i wspólnym basenem. Położony zaledwie 1,2 km od plaż Ayia Triada i Malama, a w pobliżu nowego Paralimni Marina, łączy urok wybrzeża z nowoczesną wygodą. Sklepy…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
67.7
271,206
Mieszkanie 2 pokoi
117.0
351,991
Stowarzyszenie
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Wieś domków The Pearl
Wieś domków The Pearl
Wieś domków The Pearl
Wieś domków The Pearl
Wieś domków The Pearl
Pokaż wszystko Wieś domków The Pearl
Wieś domków The Pearl
Pafos, Cypr
od
$748,057
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 173–181 m²
5 obiekty nieruchomości 5
The Pearl — 5 nowoczesnych willi z 3 sypialniami, prywatnym basenem i tarasem, zaledwie 1 km od morza i 4 km od centrum handlowego Kings Avenue w prestiżowej dzielnicy Chloraka, Pafos. Idealne do zamieszkania, na wakacje lub jako inwestycja: system VRF, ogrzewanie podłogowe, energooszczęd…
Deweloper
Coastal Edge Development LTD
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Zespół mieszkaniowy MARE
Zespół mieszkaniowy MARE
Zespół mieszkaniowy MARE
Zespół mieszkaniowy MARE
Zespół mieszkaniowy MARE
Zespół mieszkaniowy MARE
Zespół mieszkaniowy MARE
Yeroskipou, Cypr
od
$595,288
Powierzchnia 200–245 m²
2 obiekty nieruchomości 2
MARE to ekskluzywny projekt mieszkalny z 37 oddzielnymi i półoddzielnymi willami z trzema sypialniami, położony zaledwie 200 metrów od pięknej linii brzegowej Kato Pafos. Każda willa oferuje wyrafinowaną mieszankę współczesnego designu, efektywności energetycznej (klasa A) i komfortu codzien…
Stowarzyszenie
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Zespół mieszkaniowy Olivia III
Zespół mieszkaniowy Olivia III
Zespół mieszkaniowy Olivia III
Zespół mieszkaniowy Olivia III
Zespół mieszkaniowy Olivia III
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Olivia III
Zespół mieszkaniowy Olivia III
Kissonerga, Cypr
od
$666,553
Powierzchnia 412 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Olivia III - Zespół Mieszkaniowy w Pafos z silnym potencjałem inwestycyjnymOlivia III jest idealnie usytuowany zaledwie 900 metrów od morza, w pobliżu centrum miasta, i otoczony luksusowych hoteli i niezbędnych udogodnień. Projekt posiada ponadczasowy projekt architektoniczny, wysokiej jakoś…
Stowarzyszenie
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Zespół mieszkaniowy Almond Villas
Zespół mieszkaniowy Almond Villas
Zespół mieszkaniowy Almond Villas
Zespół mieszkaniowy Almond Villas
Zespół mieszkaniowy Almond Villas
Episkopi, Cypr
od
$564,000
Powierzchnia 199–369 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Almond Villas to ekskluzywna kolekcja 9 luksusowych willi wśród migdałów i drzew oliwnych w malowniczych wzgórzach Episkopi, Pafos. Zaprojektowany z przestronnych, oświetlonych wnętrz, każda willa posiada kontrolę klimatu VRV, ogrzewanie podłogowe i okna sufitowe, które otwierają się na zapi…
Stowarzyszenie
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Zespół mieszkaniowy Evergreen
Zespół mieszkaniowy Evergreen
Zespół mieszkaniowy Evergreen
Zespół mieszkaniowy Evergreen
Zespół mieszkaniowy Evergreen
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Evergreen
Zespół mieszkaniowy Evergreen
Agios Tychonas, Cypr
od
$768,684
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 3
Powierzchnia 143 m²
2 obiekty nieruchomości 2
🌳 Evergreen 2 — Stylowe apartamenty z widokiem panoramicznym w Agios Tychonas, Limassol 1–3 sypialnie | Powierzchnia: 68–130 m² | Przestronne tarasy | Klasa energetyczna A | System VRF | Ogrzewanie podłogowe 🏡 Evergreen 2 to nowoczesny projekt o energooszczędnej architekturze w prestiżow…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 3 pokoi
143.0
769,764 – 1,15M
Deweloper
Coastal Edge Development LTD
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Zespół mieszkaniowy Anglisides Gardens Villas
Zespół mieszkaniowy Anglisides Gardens Villas
Zespół mieszkaniowy Anglisides Gardens Villas
Zespół mieszkaniowy Anglisides Gardens Villas
Zespół mieszkaniowy Anglisides Gardens Villas
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Anglisides Gardens Villas
Zespół mieszkaniowy Anglisides Gardens Villas
Anglisides, Cypr
od
$272,344
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 148–203 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Anglisides Gardens to kolekcja butików z ośmiu nowoczesnych 3-pokojowych, 3-łazienkowych domów w spokojnej miejscowości Anglisides, tuż za Larnaca. Zaprojektowana do nowoczesnego życia, każda willa posiada wysokiej jakości materiały, inteligentne układy, hojne werandy i prywatne działki o po…
Stowarzyszenie
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Willa Thalassa
Willa Thalassa
Willa Thalassa
Willa Thalassa
Willa Thalassa
Yeroskipou, Cypr
od
$1,09M
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 189 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Kompleks z 5 willami
Stowarzyszenie
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Willa Dionysus Greens
Willa Dionysus Greens
Willa Dionysus Greens
Willa Dionysus Greens
Willa Dionysus Greens
Pokaż wszystko Willa Dionysus Greens
Willa Dionysus Greens
Kouklia, Cypr
od
$582,022
Rok realizacji 2023
Powierzchnia 129–364 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Elitarne wille Pomimo lokalizacji w sercu kurortu, elitarne wille kompleksu Dionysa Garden zostały zaprojektowane tak, aby zapewnić maksymalny komfort i prywatność. Kompleks zostanie wzniesiony w otoczeniu pól golfowych i pozwoli właścicielom w pełni cieszyć się pięknem otaczających natural…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Willa
211.3 – 364.3
1,13M – 2,02M
Deweloper
Aphrodite Hills
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Zespół mieszkaniowy Coral Bay
Zespół mieszkaniowy Coral Bay
Zespół mieszkaniowy Coral Bay
Zespół mieszkaniowy Coral Bay
Zespół mieszkaniowy Coral Bay
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Coral Bay
Zespół mieszkaniowy Coral Bay
Peyia, Cypr
od
$781,476
Powierzchnia 278 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Coral Bay Villas - Wybrzeże życia w jednym z najlepszych miejsc PafosZaledwie 500 metrów od słynnej Coral Bay Beach, te wille oferują doskonałą mieszankę prywatności, naturalne piękno i wygody na najwyższym poziomie. W odległości spaceru od restauracji, sklepów, klubu jachtowego i luksusowyc…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 4 pokoi
278.2
784,767
Stowarzyszenie
BitProperty
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Zespół mieszkaniowy Land Of Tomorrow
Zespół mieszkaniowy Land Of Tomorrow
Zespół mieszkaniowy Land Of Tomorrow
Zespół mieszkaniowy Land Of Tomorrow
Zespół mieszkaniowy Land Of Tomorrow
Zespół mieszkaniowy Land Of Tomorrow
Zespół mieszkaniowy Land Of Tomorrow
Larnaka, Cypr
od
$605,936
Powierzchnia 67–191 m²
4 obiekty nieruchomości 4
Witamy w wizjonerskim rozwoju przybrzeżnym na nowo definiując przyszłość Larnaki - zrównoważoną społeczność nabrzeża XXI wieku przekształcającą 300 000 m ² dawnej ziemi przemysłowej w tętniące życiem miejsce przeznaczenia. Projekt oferuje luksusowe rezydencje od studio do 3 pokojowych aparta…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
89.5
750,145
Mieszkanie 2 pokoi
161.2
1,50M
Mieszkanie
190.5
2,03M
Kawalerka
67.0
600,116
Stowarzyszenie
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Apartamentowiec AQUA RESIDENCE APT 201A
Apartamentowiec AQUA RESIDENCE APT 201A
Apartamentowiec AQUA RESIDENCE APT 201A
Apartamentowiec AQUA RESIDENCE APT 201A
Apartamentowiec AQUA RESIDENCE APT 201A
Pokaż wszystko Apartamentowiec AQUA RESIDENCE APT 201A
Apartamentowiec AQUA RESIDENCE APT 201A
Dystrykt Larnaka, Cypr
od
$303,333
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 3
Imponujący kompleks mieszkalny, który przyczyni się do rozwoju obszaru Livadia w jednym z najbardziej pożądanych obszarów mieszkalnych w Larnace.Jest doskonale usytuowany w spokojnej dzielnicy mieszkalnej, otoczony przez domy i wille i tuż obok pięknego parku. Aqua jest zaledwie 2 km od morz…
Stowarzyszenie
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Zespół mieszkaniowy ADIGER
Zespół mieszkaniowy ADIGER
Zespół mieszkaniowy ADIGER
Zespół mieszkaniowy ADIGER
Zespół mieszkaniowy ADIGER
Pano Polemidia, Cypr
od
$233,350
Powierzchnia 50–113 m²
4 obiekty nieruchomości 4
ADIGER to nowoczesny projekt mieszkaniowy w samym sercu Limassol, zaprojektowany dla tych, którzy cenią styl, komfort i jakość życia. Z elegancką architekturą, przemyślanymi układami, wysokimi wykończeniami i panoramicznymi oknami oferuje poczucie przestrzeni i światła. Doskonała równowaga e…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
50.0 – 69.0
207,732 – 236,584
Mieszkanie 2 pokoi
83.0 – 112.7
305,828 – 357,762
Stowarzyszenie
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Rezydencja 360 Nicosia
Rezydencja 360 Nicosia
Rezydencja 360 Nicosia
Rezydencja 360 Nicosia
Rezydencja 360 Nicosia
Pokaż wszystko Rezydencja 360 Nicosia
Rezydencja 360 Nicosia
Strovolos, Cypr
Cena na zgłoszenie
Rok realizacji 2019
Liczba kondygnacji 34
1 obiekt nieruchomości 1
360 Nikozja: najwyższy budynek w Nikozji. Nowa generacja życia Ulepszona koncepcja stylu życia, 360 Nikozja, całe nowe pokolenie życia ma rządzić w stolicy wyspy. 360 Nikozja charakteryzuje się filarami elegancji, wyrafinowania, wyjątkowości i luksusu, a znacznie przewyższa bycie tylko bud…
Deweloper
Cyfield Group
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Zespół mieszkaniowy Azure Vista
Zespół mieszkaniowy Azure Vista
Zespół mieszkaniowy Azure Vista
Zespół mieszkaniowy Azure Vista
Zespół mieszkaniowy Azure Vista
Zespół mieszkaniowy Azure Vista
Zespół mieszkaniowy Azure Vista
Yeroskipou, Cypr
od
$718,269
Powierzchnia 185 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Azure Vista Villas - Współczesne życie z panoramicznymi widokiem na morze w Yeroskipou, PafosAzure Vista Villas to nowoczesny projekt mieszkalny położony w wzniesionej części Yeroskipou- Ayia Marinouda, zaledwie 5 minut od piaszczystych plaż Pafos i centrum miasta. Każda willa z trzema sypia…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 3 pokoi
185.0
721,293
Stowarzyszenie
BitProperty
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Zespół mieszkaniowy Vision
Zespół mieszkaniowy Vision
Zespół mieszkaniowy Vision
Zespół mieszkaniowy Vision
Zespół mieszkaniowy Vision
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Vision
Zespół mieszkaniowy Vision
Jermasoja, Cypr
od
$797,653
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 4
Vision Apartments to nowoczesny kompleks mieszkalny na Cyprze, idealny do komfortowego życia lub relaksujących wakacji. Kompleks dysponuje basenem, siłownią, sauną i wygodnym parkingiem, zapewniając wszystkim mieszkańcom komfort i relaks. Doskonała lokalizacja w pobliżu plaży, sklepów i rest…
Stowarzyszenie
BitProperty
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Wieś domków Golden Hills
Wieś domków Golden Hills
Wieś domków Golden Hills
Wieś domków Golden Hills
Wieś domków Golden Hills
Wieś domków Golden Hills
Wieś domków Golden Hills
Yeroskipou, Cypr
od
$691,470
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 172–219 m²
5 obiekty nieruchomości 5
Golden Hills – Nowoczesne wille z widokiem na morze w Geroskipou, Pafos 3 lub 4 sypialnie | Działki do 422 m² | Powierzchnia zabudowy do 219 m² Prywatny basen | Klasa energetyczna A | Garaż | Nowoczesne technologie i wykończenie Golden Hills to ekskluzywny kompleks 20 stylowych willi …
Deweloper
Coastal Edge Development LTD
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Zespół mieszkaniowy Eden Bay
Zespół mieszkaniowy Eden Bay
Zespół mieszkaniowy Eden Bay
Zespół mieszkaniowy Eden Bay
Zespół mieszkaniowy Eden Bay
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Eden Bay
Zespół mieszkaniowy Eden Bay
Pafos, Cypr
od
$409,280
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 3
Powierzchnia 81–282 m²
5 obiekty nieruchomości 5
zapierające dech w piersiach widoki na morzefalisty kompleks mieszkalny priorytetem bezpieczeństwa i komfortudynamiczne miasto łączące bogate dziedzictwo historyczneznajduje się naprzeciwko nabrzeża Kato Paphos- 5 minut spacerem do dziewiczych plażdogodnie zlokalizowane sąsiedztwo z łatwym d…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
81.3 – 111.6
415,465 – 553,953
Mieszkanie 3 pokoi
160.3 – 282.0
877,093 – 1,08M
Mieszkanie
110.6
484,709
Stowarzyszenie
BitProperty
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Zespół mieszkaniowy Universal Park III
Zespół mieszkaniowy Universal Park III
Zespół mieszkaniowy Universal Park III
Zespół mieszkaniowy Universal Park III
Zespół mieszkaniowy Universal Park III
Zespół mieszkaniowy Universal Park III
Pafos, Cypr
od
$605,496
Powierzchnia 120 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Witamy w Universal Park III, gdzie luksus i wyrafinowanie spotykają się w doskonałej harmonii w spokojnej Uniwersalnej dzielnicy Pafos. Ten wyjątkowy rozwój oferuje wybór skrupulatnie wykonane apartamenty i penthouses, każdy zaprojektowany, aby spełnić najwyższe standardy współczesnego życia…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 3 pokoi
120.0
611,657
Stowarzyszenie
BitProperty
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Zespół mieszkaniowy DOWNTOWN
Zespół mieszkaniowy DOWNTOWN
Zespół mieszkaniowy DOWNTOWN
Zespół mieszkaniowy DOWNTOWN
Zespół mieszkaniowy DOWNTOWN
Zespół mieszkaniowy DOWNTOWN
Zespół mieszkaniowy DOWNTOWN
Pafos, Cypr
od
$488,423
Powierzchnia 96–150 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Downtown Residences - Nowoczesne życie w sercu Kato PafosPołożony w samym centrum Kato Pafos, Downtown Residences oferuje stylowe apartamenty dwu- i trzypokojowe zaledwie 5 minut spacerem od plaży, portu i obszaru turystycznego, a tylko 10 minut od Kings Avenue Mall. Rezydencje wyposażone są…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 2 pokoi
96.0
490,480
Mieszkanie 3 pokoi
150.0
571,264
Stowarzyszenie
BitProperty
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Zespół mieszkaniowy Olivia IV
Zespół mieszkaniowy Olivia IV
Zespół mieszkaniowy Olivia IV
Zespół mieszkaniowy Olivia IV
Zespół mieszkaniowy Olivia IV
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Olivia IV
Zespół mieszkaniowy Olivia IV
Kissonerga, Cypr
od
$471,184
Powierzchnia 372 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Olivia IV - Nowoczesny kompleks mieszkaniowy w Pafos, Blisko morza i wszystkie udogodnieniaOlivia IV to nowoczesny kompleks mieszkalny położony zaledwie 900 metrów od morza, w doskonałej okolicy Pafos. Otoczony luksusowymi hotelami, sklepami, szkołami i całą niezbędną infrastrukturą projekt …
Stowarzyszenie
BitProperty
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Zespół mieszkaniowy Cypress Park
Zespół mieszkaniowy Cypress Park
Zespół mieszkaniowy Cypress Park
Zespół mieszkaniowy Cypress Park
Zespół mieszkaniowy Cypress Park
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Cypress Park
Zespół mieszkaniowy Cypress Park
Yeroskipou, Cypr
od
$218,306
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 53–156 m²
16 obiekty nieruchomości 16
🏡 Cypress Park to wyjątkowy kompleks 104 apartamentów o powierzchniach od 50 do 122 m² z 1–3 sypialniami, położony w malowniczej dzielnicy Geroskipou w Pafos. Nowoczesna architektura, energooszczędne materiały (klasa A) i bogata infrastruktura tworzą idealne warunki do całorocznego zamieszka…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
53.0 – 63.0
219,273 – 259,666
Mieszkanie 2 pokoi
94.5 – 99.5
380,843 – 415,465
Mieszkanie 3 pokoi
153.0 – 155.5
507,791 – 530,872
Deweloper
Coastal Edge Development LTD
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Zespół mieszkaniowy Horizon
Zespół mieszkaniowy Horizon
Zespół mieszkaniowy Horizon
Zespół mieszkaniowy Horizon
Zespół mieszkaniowy Horizon
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Horizon
Zespół mieszkaniowy Horizon
Pafos, Cypr
od
$277,393
Powierzchnia 75–175 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Horizon to projektancki kompleks mieszkalny oferujący zaledwie 10 ekskluzywnych apartamentów - 1, 2 i 3-pokojowych - rozmieszczonych na trzech piętrach. Dzięki nowoczesnym układom open- plan, inteligentnym funkcjom domu i wykończeniom high-end, każdy apartament łączy naturalne światło z eleg…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
75.0
276,977
Mieszkanie 2 pokoi
100.0
357,762
Mieszkanie 3 pokoi
175.0
473,168
Stowarzyszenie
BitProperty
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Zespół mieszkaniowy Jewel Of The Seacaves
Zespół mieszkaniowy Jewel Of The Seacaves
Zespół mieszkaniowy Jewel Of The Seacaves
Zespół mieszkaniowy Jewel Of The Seacaves
Zespół mieszkaniowy Jewel Of The Seacaves
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Jewel Of The Seacaves
Zespół mieszkaniowy Jewel Of The Seacaves
Peyia, Cypr
od
$2,59M
Powierzchnia 3 000 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Klejnot z Seacaves - Luksusowe wille w jednym z najbardziej prestibialnych obszarów przybrzeżnych PafosKlejnot Seacaves znajduje się w oszałamiającej okolicy zatoki morskiej, zaledwie 4 minuty spacerem od morza i 5 minut jazdy od Coral Bay, lokalnych sklepów i Peyia centrum wsi. Każda willa …
Stowarzyszenie
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Zespół mieszkaniowy Infinity
Zespół mieszkaniowy Infinity
Zespół mieszkaniowy Infinity
Zespół mieszkaniowy Infinity
Zespół mieszkaniowy Infinity
Zespół mieszkaniowy Infinity
Zespół mieszkaniowy Infinity
Pafos, Cypr
od
$456,370
Powierzchnia 120–160 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Infinity to innowacyjny rozwój położony w samym centrum Pafos, w pobliżu ratusza, parku miejskiego, szkół i wszystkich niezbędnych udogodnień miasta. Zainspirowany formą chińskiego smoka, architektura wyróżnia się swoim futurystycznym designem. Kompleks oferuje basen na dachu z panoramicznym…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 2 pokoi
120.0 – 159.7
457,011 – 620,888
Stowarzyszenie
BitProperty
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Zespół mieszkaniowy Harmony
Zespół mieszkaniowy Harmony
Zespół mieszkaniowy Harmony
Zespół mieszkaniowy Harmony
Zespół mieszkaniowy Harmony
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Harmony
Zespół mieszkaniowy Harmony
Pafos, Cypr
od
$404,531
Powierzchnia 118–206 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Harmony to nowoczesny boutique development oferujący 1, 2 i 3-pokojowe apartamenty z uderzającym design i open- plan układów, które maksymalizują przestrzeń i naturalne światło. Położony zaledwie 700m od plaży i w odległości spaceru do grobowców królów, AUB University i wszystkich kluczowych…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 2 pokoi
117.6
403,924
Mieszkanie 3 pokoi
206.3
646,278
Stowarzyszenie
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Zespół mieszkaniowy ELYSIAN HOMES II
Zespół mieszkaniowy ELYSIAN HOMES II
Zespół mieszkaniowy ELYSIAN HOMES II
Zespół mieszkaniowy ELYSIAN HOMES II
Zespół mieszkaniowy ELYSIAN HOMES II
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy ELYSIAN HOMES II
Zespół mieszkaniowy ELYSIAN HOMES II
Yeroskipou, Cypr
od
$774,971
Powierzchnia 300 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Elysian Homes II - Nowoczesne wille w obszarze Yeroskipou, PafosElysian Homes II to nowy projekt mieszkalny z nowoczesnymi willami z 3, 4, 5 i 6 sypialniami, położony w prestiżowej dzielnicy Yeroskipou- Ayia Marinouda w pobliżu Elea Golf Estate. Tylko 5 minut od piaszczystych plaż i centrum …
Stowarzyszenie
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Zespół mieszkaniowy Nirvana
Zespół mieszkaniowy Nirvana
Zespół mieszkaniowy Nirvana
Zespół mieszkaniowy Nirvana
Zespół mieszkaniowy Nirvana
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Nirvana
Zespół mieszkaniowy Nirvana
Kiti, Cypr
od
$831,634
Powierzchnia 1 088 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Nirvana Residences to zbiór stylowych, współczesnych willi znajdujących się w jednym z najbardziej pożądanych obszarów Pafos, Cypr. Projekt oferuje starannie zaprojektowane układy, wysokiej jakości wykończenia i bezproblemową mieszankę życia wewnątrz i na zewnątrz. Każda przestronna willa of…
Stowarzyszenie
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Zespół mieszkaniowy Noble
Zespół mieszkaniowy Noble
Zespół mieszkaniowy Noble
Zespół mieszkaniowy Noble
Zespół mieszkaniowy Noble
Zespół mieszkaniowy Noble
Pafos, Cypr
od
$321,784
Powierzchnia 107–108 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Ten stylowy apartament z dwoma sypialniami znajduje się zaledwie kilka minut od plaży i Starego Miasta. Część budynku butikowego z zaledwie sześcioma rezydencjami, posiada open- plan życia, balkony z widokiem na morze, wykończenia high-end, built- in A / C, prywatny parking i bezpieczny dost…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
107.0
323,139
Mieszkanie 2 pokoi
108.0
432,776 – 467,398
Stowarzyszenie
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Zespół mieszkaniowy Northern Park
Zespół mieszkaniowy Northern Park
Zespół mieszkaniowy Northern Park
Zespół mieszkaniowy Northern Park
Zespół mieszkaniowy Northern Park
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Northern Park
Zespół mieszkaniowy Northern Park
Famagusta, Cypr
od
$129,340
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 8
Northern Park to nowy kompleks mieszkalny klasy biznesowej znajdujący się w centralnej części Famagusta, otoczony całą niezbędną infrastrukturą, w odległości spaceru od restauracji, kawiarni, centrów handlowych i rozrywkowych, kin i terenów sportowych, niedaleko od Uniwersytetu Państwowego.N…
Agencja
SMAK Partners
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Zespół mieszkaniowy Cypress Park
Zespół mieszkaniowy Cypress Park
Zespół mieszkaniowy Cypress Park
Zespół mieszkaniowy Cypress Park
Zespół mieszkaniowy Cypress Park
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Zespół mieszkaniowy Cypress Park
Yeroskipou, Cypr
od
$216,485
Powierzchnia 53–154 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Cypress Park Retirement Village jest pierwszym 5-gwiazdkowym Cyprus niezależnej społeczności osób starszych, oferując wyjątkowy komfort, bezpieczeństwo i opiekę w zamkniętym środowisku. Z monitoringiem 24 / 7, ochroną patrolującą i przyciskami paniki w każdym pokoju, mieszkańcy cieszą się ca…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 2 pokoi
99.5
415,465
Mieszkanie 3 pokoi
154.0
530,872
Kawalerka
53.0
219,273
Stowarzyszenie
BitProperty
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Zespół mieszkaniowy AURALUX
Zespół mieszkaniowy AURALUX
Zespół mieszkaniowy AURALUX
Zespół mieszkaniowy AURALUX
Zespół mieszkaniowy AURALUX
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Zespół mieszkaniowy AURALUX
Famagusta, Cypr
od
$189,106
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
AURALUXTen projekt znajduje się w Yeni Boğaziçi i obejmuje obszar 18,988.03 m ² i oferuje 100 nowoczesnych jednostek z szeregiem fantastycznych obiektów.NASZE USŁUGI PRZEDSIĘBIORSTWAZapewniamy wsparcie klientom przed i po procesie sprzedaży.Zarządzanie nieruchomościamiNasza usługa zarządzani…
Agencja
SMAK Partners
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Zespół mieszkaniowy Apollo Court
Zespół mieszkaniowy Apollo Court
Zespół mieszkaniowy Apollo Court
Zespół mieszkaniowy Apollo Court
Yeroskipou, Cypr
od
$442,453
Powierzchnia 150 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Apollo Court - Contemporary 3- Sypialnia Residences in Geroskipou, PafosApollo Court to stylowy rozwój zaledwie czterech nowoczesnych domów jednorodzinnych, każdy z trzema sypialniami, położony w prestiżowej dzielnicy Koloni Geroskipou, w pobliżu pola golfowego Elea. Te przestronne rezydencj…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 3 pokoi
150.0
444,317
Stowarzyszenie
BitProperty
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Zespół mieszkaniowy UNIVERSAL ARIAD
Zespół mieszkaniowy UNIVERSAL ARIAD
Zespół mieszkaniowy UNIVERSAL ARIAD
Zespół mieszkaniowy UNIVERSAL ARIAD
Zespół mieszkaniowy UNIVERSAL ARIAD
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Zespół mieszkaniowy UNIVERSAL ARIAD
Pafos, Cypr
od
$268,396
Powierzchnia 59 m²
1 obiekt nieruchomości 1
UNIVERSAL ARIAD - nowoczesne studio w sercu PafosUNIVERSAL ARIAD oferuje stylowy apartament typu studio idealny do życia, wakacji lub inwestycji. Ten nowoczesny rozwój obejmuje przepełniony basen, ogrody krajobrazowe, bar z przekąskami i duży publiczny obszar zielony naprzeciwko budynku z wi…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
59.0
271,206
Stowarzyszenie
BitProperty
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Zespół mieszkaniowy Breeze Residence
Zespół mieszkaniowy Breeze Residence
Zespół mieszkaniowy Breeze Residence
Zespół mieszkaniowy Breeze Residence
Zespół mieszkaniowy Breeze Residence
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Zespół mieszkaniowy Breeze Residence
Dystrykt Larnaka, Cypr
od
$181,562
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 4
Powierzchnia 74–241 m²
5 obiekty nieruchomości 5
Breeze Residence jest premium offplan kompleks mieszkalny w Livadii, Larnaca, Cypr, z dostawy w grudniu 2027. Składa się z dwóch trzypiętrowych bloków, oferuje 1-, 2- i 3-pokojowe apartamenty od 96 m ² do 240,5 m ², cena od €180.000 do €410000. Penthouses wyposażone są w prywatne ogrody dach…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
74.0
184,651
Mieszkanie 2 pokoi
109.5 – 155.0
248,125 – 328,910
Mieszkanie 3 pokoi
229.8 – 240.5
438,546 – 473,168
Stowarzyszenie
BitProperty
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Często zadawane pytania dotyczące nowych budynków na Cyprze

Jakich dokumentów potrzebują obcokrajowcy, aby kupić nowe nieruchomości na Cyprze?

Cudzoziemcy z krajów UE potrzebują jedynie paszportu. Kupujący z innych krajów muszą dodatkowo przedstawić pozwolenie na zakup lokalu mieszkalnego w nowym budynku na Cyprze. Dokument ten wydawany jest przez Radę Ministrów.

Jakie podatki i opłaty należy uiścić przy zakupie nowego mieszkania na Cyprze?

Cudzoziemcy płacą podatek od wartości dodanej w wysokości 19% wartości katastralnej nieruchomości. Podatek może zostać obniżony do 5% poprzez złożenie wniosku do Ministerstwa Finansów o zwolnienie. Cudzoziemcy płacą również opłatę skarbową – 0,15/0,2% ceny mieszkania.

Czy na zakup nowych projektów budowlanych na Cyprze wydawane jest zezwolenie na pobyt?

Zezwolenie na pobyt można uzyskać, kupując mieszkanie na Cyprze od dewelopera lub właściciela nieruchomości za 300 tysięcy euro, lub więcej. Dokument jest ważny przez rok, po czym można go odnowić.

Które obszary cieszą się dużym zainteresowaniem wśród nabywców nowych nieruchomości na Cyprze?

Na letnie wakacje nieruchomości od deweloperów na Cyprze są częściej kupowane w Larnace i Pafos. Cudzoziemcy przeprowadzający się do kraju w celu podjęcia pracy lub studiów częściej kupują obiekty w stolicy, Nikozji.
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