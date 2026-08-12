Przewodniki dotyczące zakupu nowych budynków na Cyprze
Często zadawane pytania dotyczące nowych budynków na Cyprze
Jakich dokumentów potrzebują obcokrajowcy, aby kupić nowe nieruchomości na Cyprze?
Cudzoziemcy z krajów UE potrzebują jedynie paszportu. Kupujący z innych krajów muszą dodatkowo przedstawić pozwolenie na zakup lokalu mieszkalnego w nowym budynku na Cyprze. Dokument ten wydawany jest przez Radę Ministrów.
Jakie podatki i opłaty należy uiścić przy zakupie nowego mieszkania na Cyprze?
Cudzoziemcy płacą podatek od wartości dodanej w wysokości 19% wartości katastralnej nieruchomości. Podatek może zostać obniżony do 5% poprzez złożenie wniosku do Ministerstwa Finansów o zwolnienie. Cudzoziemcy płacą również opłatę skarbową – 0,15/0,2% ceny mieszkania.
Czy na zakup nowych projektów budowlanych na Cyprze wydawane jest zezwolenie na pobyt?
Zezwolenie na pobyt można uzyskać, kupując mieszkanie na Cyprze od dewelopera lub właściciela nieruchomości za 300 tysięcy euro, lub więcej. Dokument jest ważny przez rok, po czym można go odnowić.
Które obszary cieszą się dużym zainteresowaniem wśród nabywców nowych nieruchomości na Cyprze?
Na letnie wakacje nieruchomości od deweloperów na Cyprze są częściej kupowane w Larnace i Pafos. Cudzoziemcy przeprowadzający się do kraju w celu podjęcia pracy lub studiów częściej kupują obiekty w stolicy, Nikozji.