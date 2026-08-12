Dystrykt Larnaka, Cypr

Breeze Residence jest premium offplan kompleks mieszkalny w Livadii, Larnaca, Cypr, z dostawy w grudniu 2027. Składa się z dwóch trzypiętrowych bloków, oferuje 1-, 2- i 3-pokojowe apartamenty od 96 m ² do 240,5 m ², cena od €180.000 do €410000. Penthouses wyposażone są w prywatne ogrody dach…