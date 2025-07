Kompleks mieszkalny Tenera Homes

Ta elegancka willa z trzema sypialniami w Tenera Homes znajduje się w malowniczych wzgórzach Geroskipou, oferując panoramiczny widok na morze, miasto i otaczającą przyrodę. Przeznaczony do nowoczesnego życia, dom posiada 3,1m wysokie sufity, okna podłogowe do sufitu, i bezszwowe wewnątrz-zewnątrz integracji.

Jest wyposażony w podgrzewanie podłogowe oparte na wodzie, system chłodzenia VRV i fotowoltaiczny układ słoneczny o mocy 6,72 kW - wszystko to przyczynia się do efektywności energetycznej kategorii A. Dodatkowe atrakcje obejmują prywatny basen, odkryty obszar grill, EV stacji ładowania, alarm z CCTV, natychmiastowej ciepłej wody, filtracji wody i systemów zmiękczania, i zadaszony parking. Układ open- plan i wyrafinowane wykończenia sprawiają, że ta willa jest idealnym miejscem do ekskluzywnego życia śródziemnomorskiego.