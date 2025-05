Centrum biznesowe Makedonias Offices

Livein Makedonias - nowy standard doskonałości korporacyjnej

Usytuowany w jednej z najbardziej znanych dzielnic biznesowych Limassol, Livein Makedonias jest stanem-of-sztuki biurowiec przeznaczony dla firm myślących i inwestorów wizjonerskich. Strategicznie zlokalizowany na głównej autostradzie, ten ikoniczny rozwój komercyjny oferuje niezrównaną widoczność, dostępność i prestiż.

Niezależnie od tego, czy chcesz założyć centralę korporacyjną, czy dokonać inwestycji o wysokim dochodzie, nieruchomość ta zapewnia wyjątkową długoterminową wartość w prosperującym centrum biznesowym Cypru.

Cechy kluczowe i najważniejsze

🏢 Konstrukcja biurowa na krawędzi cięcia

Nowoczesna, w pełni oszklona fasada z odważną obecnością architektoniczną

Cztery piętra open- plan, wysoce przystosowane pomieszczenia biurowe

Podłogi z wyposażeniem do serwerów, podłóg i sufitów podwieszanych

Każdy poziom obejmuje aneksy kuchenne, toalety i prywatne werandy

🌍 Pierwszorzędna lokalizacja biznesowa

Posiadane w jednym z najbardziej wysuniętych obszarów handlowych Limassol

Minuty od Limassol 's centrum miasta, nabrzeża i kluczowych dzielnic biznesowych

Blisko autostrady, zapewniając bezpośredni dostęp do lotnisk Larnaca i Pafos

Otoczone przez banki, biura korporacyjne, wysokiej klasy detaliczne i instytucje rządowe

🚀 Stan-of-the-art udogodnienia

Bezpieczny parking podziemny i prywatne magazyny

24 / 7 bezpieczeństwa, nadzoru i kontroli dostępu dla spokoju umysłu

Windy szybkie obsługujące wszystkie piętra, w tym dostęp do dachu

Inteligentna infrastruktura budowlana z efektywnymi energetycznie rozwiązaniami

🌿 Exclusive dachu i wellness pracowników

Wspaniały taras na dachu z panoramicznym widokiem na miasto i morze

Przestrzeń dla salonów wykonawczych, miejsc spotkań VIP lub stref relaksu

Zaprojektowane w celu zwiększenia wydajności pracowników i tworzenia sieci biznesowych

Po co inwestować w Livein Makedonas?

✅ Prime nieruchomości komercyjnych w Cyprze; 's top business city

✅ Zaprojektowane dla najemców high-end, zapewniając wysoki potencjał dochodów z wynajmu

✅ Położony w państwie członkowskim UE z kwitnącą gospodarką

✅ Doskonałe korzyści podatkowe, w tym Cypr; jest konkurencyjna 12,5% stawka podatku od osób prawnych

✅ Gwałtownie rozwijający się ekosystem przedsiębiorstw przyciągający przedsiębiorstwa wielonarodowe

Zdobądź tę rzadką szansę inwestycyjną

Livein Makedonias to coś więcej niż tylko budynek biurowy - jest to oświadczenie o sukcesie korporacji, inwestycji w przyszłość oraz brama do rozwoju biznesu na Cyprze.

📩 Skontaktuj się z nami dzisiaj, aby zaplanować prywatne konsultacje i odkryj, jak ta wyjątkowa nieruchomość komercyjna może podnieść swój biznes lub portfel inwestycyjny.