Kompleks mieszkalny Pliades Leaflet

Ta 5-pokojowa willa w ekskluzywnym rozwoju Pliades znajduje się zaledwie kilka kroków od morza w spokojnej okolicy Ayia Thekla, w pobliżu Ayia Napa Marina i plaży Blue Flag. Z pokrytymi powierzchniami do 272 m ² i basenów nieskończoności do 66 m ², każda willa posiada nowoczesną architekturę, ogród na dachu, dolne piętro z pomieszczeniami użytkowymi i wykończenia high-end. Projekt oferuje prywatność, widoki na morze i łatwy dostęp do lotniska Larnaca - idealny do luksusowego stałego życia lub wysokiej wartości wakacje rekolekcje.