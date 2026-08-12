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Bliźniaki na sprzedaż w Cypr

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Pafos
6
Limassol
10
Koinoteta Agiou Tychona
4
Jermasoja
17
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47 obiektów total found
Bliźniak 3 pokoi w Jermasoja, Cypr
Bliźniak 3 pokoi
Jermasoja, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 199 m²
Witamy na szczycie nowoczesnego projektanta mieszkającego w najbardziej wysublimowanym kompl…
$1,84M
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Bliźniak 4 pokoi w Pafos, Cypr
Bliźniak 4 pokoi
Pafos, Cypr
Sypialnie 4
Powierzchnia 296 m²
Piętro 13/16
Jest to pierwszy i jedyny kompleks w Pafos z wysokimi budynkami, położony na pierwszej linii…
$4,68M
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Bliźniak 2 pokoi w Tsada, Cypr
Bliźniak 2 pokoi
Tsada, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 128 m²
Piętro 2/2
Ta znakomita rezydencja jednopoziomowa uchwyciła ponadczasowy urok życia, łącząc nowoczesną …
$982,388
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Bliźniak 4 pokoi w Pafos, Cypr
Bliźniak 4 pokoi
Pafos, Cypr
Sypialnie 4
Powierzchnia 273 m²
Piętro 11/16
Jest to pierwszy i jedyny kompleks w Pafos z wysokimi budynkami, położony na pierwszej linii…
$4,56M
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Bliźniak 2 pokoi w Tsada, Cypr
Bliźniak 2 pokoi
Tsada, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
ŚWIADCZENIA INWESTYCYJNE Ezousa Apartamenty są czymś więcej niż tylko bezpieczną i bezpieczn…
$1,01M
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VIDI GROUP
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Bliźniak 2 pokoi w Limassol, Cypr
Bliźniak 2 pokoi
Limassol, Cypr
Sypialnie 2
Powierzchnia 202 m²
Dwupoziomowy Apartament z prywatnym wejściem Te nowoczesne apartamenty dwupoziomowe posiada…
$1,28M
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VIDI GROUP
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Bliźniak 2 pokoi w Jermasoja, Cypr
Bliźniak 2 pokoi
Jermasoja, Cypr
Sypialnie 2
Powierzchnia 262 m²
Piętro 1/4
2 APARTAMENT SYPIALNICTWA - Luksusowa przestrzeń stworzona dla Rafinowanego Nowoczesnego Życ…
$2,32M
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VIDI GROUP
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Bliźniak 3 pokoi w Pyrgos Lemesou, Cypr
Bliźniak 3 pokoi
Pyrgos Lemesou, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 224 m²
Ten luksusowy duplex z trzema sypialniami znajduje się w jednym z najbardziej ekskluzywnych …
$2,21M
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VIDI GROUP
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Bliźniak 2 pokoi w Jermasoja, Cypr
Bliźniak 2 pokoi
Jermasoja, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 138 m²
Piętro 2/3
Contemporary 2-Sypialnia Apartamenty w Germasogeia, Limassol Ten trzypiętrowy butikowy budyn…
$619,458
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VIDI GROUP
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Bliźniak 4 pokoi w Pafos, Cypr
Bliźniak 4 pokoi
Pafos, Cypr
Sypialnie 4
Powierzchnia 288 m²
Piętro 9/16
Jest to pierwszy i jedyny kompleks w Pafos z wysokimi budynkami, położony na pierwszej linii…
$4,59M
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VIDI GROUP
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Bliźniak 2 pokoi w Oroklini, Cypr
Bliźniak 2 pokoi
Oroklini, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 159 m²
Piętro 2
Stylowy dwupoziomowy apartament dwupoziomowy oferuje 115 m ² zadaszonej powierzchni mieszkal…
$380,104
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VIDI GROUP
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Bliźniak 4 pokoi w Limassol, Cypr
Bliźniak 4 pokoi
Limassol, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 491 m²
Piętro 24/24
4- Sypialnia Apartament Żyjące i jadalne Apartament otwiera się na wielką otwartą-plan życia…
$7,56M
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VIDI GROUP
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Bliźniak 2 pokoi w Jermasoja, Cypr
Bliźniak 2 pokoi
Jermasoja, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 121 m²
Liczba kondygnacji 3
Contemporary 2-Sypialnia Apartamenty w Germasogeia, Limassol Ten trzypiętrowy butikowy budyn…
$540,742
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Bliźniak 2 pokoi w Dystrykt Larnaka, Cypr
Bliźniak 2 pokoi
Dystrykt Larnaka, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
2- Sypialnia Apartamenty - Livadia, Larnaca Dwupokojowe rezydencje oferują wysokie poczucie …
$284,560
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Bliźniak 4 pokoi w Koinoteta Agiou Tychona, Cypr
Bliźniak 4 pokoi
Koinoteta Agiou Tychona, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 261 m²
Ten stan - sztuki, 27- piętrowa wieża mieszkalna jest trzecim najwyższym w Limassol i oferuj…
$6,37M
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Bliźniak 2 pokoi w Limassol, Cypr
Bliźniak 2 pokoi
Limassol, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Ten przestronny, czteropokojowy apartament położony jest w bardzo wysuniętym obszarze turyst…
$679,580
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Bliźniak 2 pokoi w Tsada, Cypr
Bliźniak 2 pokoi
Tsada, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 132 m²
Piętro 2/2
Ta znakomita rezydencja jednopoziomowa uchwyciła ponadczasowy urok życia, łącząc nowoczesną …
$1,02M
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Bliźniak 3 pokoi w Jermasoja, Cypr
Bliźniak 3 pokoi
Jermasoja, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 153 m²
Luksusowy kompleks mieszkalny w centrum Limassol, w uprzywilejowanej i dość dzielnicy turyst…
$2,95M
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Bliźniak 4 pokoi w Koinoteta Agiou Tychona, Cypr
Bliźniak 4 pokoi
Koinoteta Agiou Tychona, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 274 m²
Ten stan - sztuki, 27- piętrowa wieża mieszkalna jest trzecim najwyższym w Limassol i oferuj…
$7,17M
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Bliźniak 2 pokoi w Pafos, Cypr
Bliźniak 2 pokoi
Pafos, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Piętro 1/3
Dwupokojowe mieszkanie - Nowoczesny komfort w sercu Universal, Pafos Ten elegancki apartamen…
$559,448
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Bliźniak 3 pokoi w Limassol, Cypr
Bliźniak 3 pokoi
Limassol, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 130 m²
Kolejny nowy luksusowy projekt z apartamentami klasy biznes znajduje się w obszarze turystyc…
$1,21M
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Bliźniak 4 pokoi w Koinoteta Agiou Tychona, Cypr
Bliźniak 4 pokoi
Koinoteta Agiou Tychona, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 274 m²
Ten stan - sztuki, 27- piętrowa wieża mieszkalna jest trzecim najwyższym w Limassol i oferuj…
$7,17M
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Bliźniak 2 pokoi w Jermasoja, Cypr
Bliźniak 2 pokoi
Jermasoja, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 109 m²
Luksusowy kompleks mieszkalny w centrum Limassol, w uprzywilejowanej i dość dzielnicy turyst…
$2,30M
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Bliźniak 3 pokoi w Pafos, Cypr
Bliźniak 3 pokoi
Pafos, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 365 m²
Wyjątkowa okazja do posiadania przestronnego mieszkania dwupoziomowego w jednej z najbardzie…
$553,739
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Bliźniak 3 pokoi w Limassol, Cypr
Bliźniak 3 pokoi
Limassol, Cypr
Sypialnie 3
Powierzchnia 171 m²
Piętro 2/7
Apartament trzyosobowy - Rafined Coastal Luxury Apartament z trzema sypialniami stanowi szcz…
$1,12M
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Bliźniak 3 pokoi w Prodromos, Cypr
Bliźniak 3 pokoi
Prodromos, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 228 m²
Na sprzedaż jest przestronny off- plan duplex znajduje się w spokojnej okolicy Prodromos. Ta…
$4,83M
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Bliźniak 2 pokoi w Jermasoja, Cypr
Bliźniak 2 pokoi
Jermasoja, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 109 m²
Luksusowy kompleks mieszkalny w centrum Limassol, w uprzywilejowanej i dość dzielnicy turyst…
$2,30M
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Bliźniak 3 pokoi w Prodromos, Cypr
Bliźniak 3 pokoi
Prodromos, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 228 m²
Na sprzedaż jest przestronny off- plan duplex znajduje się w spokojnej okolicy Prodromos. Ta…
$4,83M
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Bliźniak 2 pokoi w Jermasoja, Cypr
Bliźniak 2 pokoi
Jermasoja, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 114 m²
Liczba kondygnacji 3
Contemporary 2-Sypialnia Apartamenty w Germasogeia, Limassol Ten trzypiętrowy butikowy budyn…
$516,785
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Bliźniak 2 pokoi w Jermasoja, Cypr
Bliźniak 2 pokoi
Jermasoja, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 98 m²
Na sprzedaż jest uroczy duplex położony w pożądanym obszarze Potamos Germasogeias. Ten dobrz…
$749,009
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Parametry nieruchomości w Cypr

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