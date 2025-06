Kompleks mieszkalny Küünal

Küünal to ekskluzywny rozwój dziesięciu nowoczesnych willi położonych w prestiżowej dzielnicy Faros w Pafos, zaledwie 3 minuty od morza i blisko Kings Avenue Mall. Ta przestronna willa z dwoma sypialniami oferuje łazienkę i WC dla gości, prywatny basen, otwartą kuchnię, taras, built- in A / C, ogrzewanie podłogowe i prywatny parking. Z premium wykończenia, okna panoramiczne i przemyślaną architekturę, jest to idealny wybór dla komfortowego życia, wakacje ucieczki, lub wysokiej wydajności inwestycji w sercu Pafos.