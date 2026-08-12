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Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Cypr

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Pafos
104
Larnaka
48
Peyia
5
Ajia Napa
3
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1 292 obiekty total found
Gotowy biznes 1 570 m² w Limassol District, Cypr
Gotowy biznes 1 570 m²
Limassol District, Cypr
Powierzchnia 1 570 m²
Spójrzmy na projekt NEON Limassol.Aby uzyskać więcej informacji na temat innych projektów, p…
$6,78M
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Magazyn 826 m² w Ypsonas Municipality, Cypr
Magazyn 826 m²
Ypsonas Municipality, Cypr
Powierzchnia 826 m²
Możliwości inwestycji przemysłowych w Ypsonas Industrial Estate - dwa sąsiadujące budynki ma…
$1,62M
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Agencja
VIDI GROUP
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Nieruchomości komercyjne 225 m² w Jermasoja, Cypr
Nieruchomości komercyjne 225 m²
Jermasoja, Cypr
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 225 m²
Budynek mieszkalny w Germasogeia, Limassol. Wielojednostkowe nieruchomości inwestycyjne na p…
$2,02M
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Agencja
VIDI GROUP
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Pomieszczenie biurowe w Larnaka, Cypr
Pomieszczenie biurowe
Larnaka, Cypr
Piętro 2/6
Prestiżowa przestrzeń biurowa w lokalizacji Landmark Larnaca Ta nowoczesna przestrzeń biurow…
$1,21M
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Agencja
VIDI GROUP
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Sklep w Larnaka, Cypr
Sklep
Larnaka, Cypr
Liczba łazienek 1
Kompleks Nicolaides znajduje się w centrum Larnaki, w samym sercu tętniącej życiem dzielnicy…
$138,555
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Agencja
VIDI GROUP
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English, Русский
Pomieszczenie biurowe w Larnaka, Cypr
Pomieszczenie biurowe
Larnaka, Cypr
Piętro 2/6
Prestiżowa przestrzeń biurowa w lokalizacji Landmark Larnaca Ta nowoczesna przestrzeń biurow…
$1,32M
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Agencja
VIDI GROUP
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Inny 284 m² w Pafos, Cypr
Inny 284 m²
Pafos, Cypr
Sypialnie 8
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 284 m²
Prezentacja wyjątkowego, w pełni natendowanego wielojednostkowego majątku mieszkalnego znajd…
$1,10M
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Sklep w Larnaka, Cypr
Sklep
Larnaka, Cypr
Liczba łazienek 1
Kompleks Nicolaides znajduje się w centrum Larnaki, w samym sercu tętniącej życiem dzielnicy…
$254,017
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Agencja
VIDI GROUP
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Nieruchomości komercyjne 830 m² w Limassol, Cypr
Nieruchomości komercyjne 830 m²
Limassol, Cypr
Liczba łazienek 12
Powierzchnia 830 m²
Liczba kondygnacji 3
Ten luksusowy trzypiętrowy budynek mieszkalny składa się tylko z sześciu przestronnych apart…
$2,66M
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Agencja
VIDI GROUP
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English, Русский
Pomieszczenie biurowe w Larnaka, Cypr
Pomieszczenie biurowe
Larnaka, Cypr
Piętro 2/6
Prestiżowa przestrzeń biurowa w lokalizacji Landmark Larnaca Ta nowoczesna przestrzeń biurow…
$1,24M
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Agencja
VIDI GROUP
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Inny 216 m² w Yeroskipou, Cypr
Inny 216 m²
Yeroskipou, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 216 m²
Wyjątkowa, wysoka szansa inwestycyjna w sercu Geroskipou. Ten nowoczesny blok mieszkalny skł…
$726,476
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Pomieszczenie biurowe 79 m² w Yeroskipou, Cypr
Pomieszczenie biurowe 79 m²
Yeroskipou, Cypr
Powierzchnia 79 m²
Piętro 1/2
Na sprzedaż jest doskonałym biurem na etapie planowania w rozwijającym się obszarze Geroskip…
$408,002
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Sklep 34 m² w Pafos, Cypr
Sklep 34 m²
Pafos, Cypr
Powierzchnia 34 m²
Liczba kondygnacji 5
Ten projekt jest nowoczesnym rozwojem w centrum Pafos, oferując przestronne apartamenty z ob…
$604,138
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Magazyn 1 615 m² w Trimithousa, Cypr
Magazyn 1 615 m²
Trimithousa, Cypr
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 1 615 m²
Jednostka przemysłowa w Tremithonia. Jednostka składa się z parteru, mezzaniny i pierwszego …
$1,11M
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Nieruchomości komercyjne w Jermasoja, Cypr
Nieruchomości komercyjne
Jermasoja, Cypr
Na sprzedaż znajduje się kamienny dom w miejscowości Germasoya, który obecnie funkcjonuje ja…
$256,236
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Nieruchomości komercyjne 566 m² w Limassol, Cypr
Nieruchomości komercyjne 566 m²
Limassol, Cypr
Powierzchnia 566 m²
Nowoczesny i luksusowy budynek biurowy w samym sercu Limassol, w pobliżu wszystkich udogodni…
$3,31M
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Pomieszczenie biurowe 698 m² w Pafos, Cypr
Pomieszczenie biurowe 698 m²
Pafos, Cypr
Powierzchnia 698 m²
Premium Commercial Property in Pafos - Rzadkie inwestycje i możliwości biznesowe. Ustaw swój…
$3,98M
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Nieruchomości komercyjne 932 m² w Larnaka, Cypr
Nieruchomości komercyjne 932 m²
Larnaka, Cypr
Liczba łazienek 10
Powierzchnia 932 m²
To budynek handlowy w Larnaca Center, Prime Location. Składa się z parteru oraz biur od 1. d…
$3,54M
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Pomieszczenie biurowe w Limassol, Cypr
Pomieszczenie biurowe
Limassol, Cypr
Piętro 3/5
Premium Office Space - Nowoczesny Budynek Handlowy na Griva Digeni, Limassol Biuro to oferuj…
$1,39M
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Agencja
VIDI GROUP
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Pomieszczenie biurowe 99 m² w Limassol, Cypr
Pomieszczenie biurowe 99 m²
Limassol, Cypr
Powierzchnia 99 m²
Na sprzedaż: Nowoczesne biuro offplan znajduje się na trzecim piętrze budynku ośmiopiętroweg…
$1,49M
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Pomieszczenie biurowe 275 m² w Limassol, Cypr
Pomieszczenie biurowe 275 m²
Limassol, Cypr
Powierzchnia 275 m²
Przedstawiamy architektoniczny cud w tętniącym życiem centrum Limassol. W pobliżu tętniącej …
$2,52M
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Nieruchomości inwestycyjne 815 m² w Limassol, Cypr
Nieruchomości inwestycyjne 815 m²
Limassol, Cypr
Powierzchnia 815 m²
Budynek składa się z parteru oraz dwóch pięter i piwnicy. Istnieje możliwość zbudowania jesz…
$2,95M
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Pomieszczenie biurowe 142 m² w Limassol, Cypr
Pomieszczenie biurowe 142 m²
Limassol, Cypr
Powierzchnia 142 m²
Eleganckie biuro na pierwszym piętrze w Agia Zoni, Limassol Ten pięknie odnowiony budynek do…
$820,423
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Sklep 300 m² w Pafos, Cypr
Sklep 300 m²
Pafos, Cypr
Powierzchnia 300 m²
Odkryj wyjątkową okazję biznesową w jednym z najbardziej tętniących życiem węzłów handlowych…
$1,42M
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Pomieszczenie biurowe 161 m² w Limassol, Cypr
Pomieszczenie biurowe 161 m²
Limassol, Cypr
Powierzchnia 161 m²
Budynek komercyjny położony w samym sercu nowej dzielnicy Limassol, Zakaki. Popularność tego…
$3,00M
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Sklep w Palodeia, Cypr
Sklep
Palodeia, Cypr
Liczba kondygnacji 2
Sklep handlowy - przestrzeń sprzedaży detalicznej w Palodii (Bloki A & B) Ten sklep jest czę…
$371,670
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Agencja
VIDI GROUP
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Pomieszczenie biurowe w Agios Ioannis, Cypr
Pomieszczenie biurowe
Agios Ioannis, Cypr
Piętro 4
Punktowy budynek handlowy piętrowy z piwnicą, idealnie usytuowany w samym sercu Limassol, za…
$1,10M
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Agencja
VIDI GROUP
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Nieruchomości komercyjne 356 m² w Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Nieruchomości komercyjne 356 m²
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 356 m²
Office Tower centralnie położony, z szybkim dostępem do autostrady i 1-minut jazdy od morza.…
$2,82M
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Nieruchomości komercyjne 1 382 m² w Jermasoja, Cypr
Nieruchomości komercyjne 1 382 m²
Jermasoja, Cypr
Powierzchnia 1 382 m²
Nowy punkt odniesienia dla współczesnych miejsc pracy, ten uderzający rozwój handlowy ponown…
$9,58M
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Nieruchomości inwestycyjne w Polis, Cypr
Nieruchomości inwestycyjne
Polis, Cypr
Jest to propozycja projektu z zabezpieczonym pozwoleniem na budowę 43 wyższych nieruchomości…
$1,59M
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Typy nieruchomości w Cypr.

restauracje
hotele
pomieszczenia biurowe
dochodowa nieruchomość
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magazyny
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