Kompleks mieszkalny Celestia

Witamy w Celestii, spokojnym schronieniu na skraju Kato Pafos, gdzie śródziemnomorska bryza spotyka urok życia przybrzeżnego. Ten butikowy rozwój oferuje 16 przemyślanych apartamentów, łączących nowoczesną architekturę z eleganckimi wnętrzem, tworząc ponadczasowe poczucie komfortu i stylu. Z wyborem jedno- lub dwupokojowych rezydencji, każdy dom jest stworzony do podnoszenia codziennego życia poprzez inteligentne układy i wyrafinowane wykończenia. Zaledwie kilka minut od piaszczystych plaż i tętniącej życiem promenady Kato Pafos, Celestia zapewnia łatwy dostęp do najlepszych atrakcji okolicy, zachowując jednocześnie atmosferę spokoju i prywatności. Mieszkańcy mogą korzystać z ogrodu na dachu z panoramicznym widokiem i wspólnym basenem - idealne miejsce na relaks pod słońcem lub zrelaksować się z orzeźwiającym pływaniem. Celestia jest czymś więcej niż rezydencją; jest sanktuarium, które łączy urok wybrzeża, nowoczesną wygodę i spokój w jednym harmonijnym otoczeniu.