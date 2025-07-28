  1. Realting.com
Kompleks mieszkalny Celestia

Pafos, Cypr
$255,000
7
ID: 27577
Data aktualizacji: 8.09.2025

Lokalizacja

  Kraj
    Cypr
  Okolica
    Dystrykt Pafos
  Miasto
    Pafos

Charakterystyka obiektu

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  Parking

Cechy zewnętrzne:

  Basen

O kompleksie

Witamy w Celestii, spokojnym schronieniu na skraju Kato Pafos, gdzie śródziemnomorska bryza spotyka urok życia przybrzeżnego. Ten butikowy rozwój oferuje 16 przemyślanych apartamentów, łączących nowoczesną architekturę z eleganckimi wnętrzem, tworząc ponadczasowe poczucie komfortu i stylu. Z wyborem jedno- lub dwupokojowych rezydencji, każdy dom jest stworzony do podnoszenia codziennego życia poprzez inteligentne układy i wyrafinowane wykończenia. Zaledwie kilka minut od piaszczystych plaż i tętniącej życiem promenady Kato Pafos, Celestia zapewnia łatwy dostęp do najlepszych atrakcji okolicy, zachowując jednocześnie atmosferę spokoju i prywatności. Mieszkańcy mogą korzystać z ogrodu na dachu z panoramicznym widokiem i wspólnym basenem - idealne miejsce na relaks pod słońcem lub zrelaksować się z orzeźwiającym pływaniem. Celestia jest czymś więcej niż rezydencją; jest sanktuarium, które łączy urok wybrzeża, nowoczesną wygodę i spokój w jednym harmonijnym otoczeniu.

Mieszkania
Powierzchnia, m²
Cena za m², USD
Cena mieszkania, USD
Mieszkania 1 pokój
Powierzchnia, m² 65.5
Cena za m², USD 3,892
Cena mieszkania, USD 254,997
Mieszkania 2 pokoi
Powierzchnia, m² 104.2
Cena za m², USD 3,598
Cena mieszkania, USD 375,000

Lokalizacja na mapie

Pafos, Cypr
Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
