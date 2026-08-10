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Nowe budynki na sprzedaż w Nikozja

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Nikozja
2
Strovolos Municipality
2
Strovolos
2
Lakatameia Municipality
1
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Zespół mieszkaniowy Intense Nicosia
Zespół mieszkaniowy Intense Nicosia
Zespół mieszkaniowy Intense Nicosia
Zespół mieszkaniowy Intense Nicosia
Zespół mieszkaniowy Intense Nicosia
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Zespół mieszkaniowy Intense Nicosia
Nikozja, Cypr
od
$320,827
VAT
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 4
Nowe Centrum Mieszkaniowe i Biznesowe Stolicy Cypru Północnego-O projekcie 📍Intensywna Nikozja to naprawdę unikalny rozwój mieszanych zastosowań położony w samym sercu Nikozji, stolicy Północnego Cypru.Zbudowany na dzia ³ ce o powierzchni 35000 m ², projekt jest w pe ³ ni gotowy do przekazan…
Agencja
SMAK Partners
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Rezydencja Epoque
Rezydencja Epoque
Rezydencja Epoque
Rezydencja Epoque
Rezydencja Epoque
Pokaż wszystko Rezydencja Epoque
Rezydencja Epoque
Lakatameia, Cypr
od
$305,398
VAT
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 2
2 obiekty nieruchomości 2
Na sprzedaż 12 willi w Epoque Residences w Lakatamia, NikozjaEpoque Residences to nowoczesny kompleks mieszkalny położony w spokojnej okolicy Lakatamia, łączący elegancki design z codziennym komfortem. Projekt składa się z przestronnych 3 i 4-pokojowych domów, które mieszają nowoczesną archi…
Stowarzyszenie
BitProperty
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Rezydencja 360 Nicosia
Rezydencja 360 Nicosia
Rezydencja 360 Nicosia
Rezydencja 360 Nicosia
Rezydencja 360 Nicosia
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Rezydencja 360 Nicosia
Strovolos, Cypr
Cena na zgłoszenie
Rok realizacji 2019
Liczba kondygnacji 34
1 obiekt nieruchomości 1
360 Nikozja: najwyższy budynek w Nikozji. Nowa generacja życia Ulepszona koncepcja stylu życia, 360 Nikozja, całe nowe pokolenie życia ma rządzić w stolicy wyspy. 360 Nikozja charakteryzuje się filarami elegancji, wyrafinowania, wyjątkowości i luksusu, a znacznie przewyższa bycie tylko bud…
Deweloper
Cyfield Group
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TekceTekce
Zespół mieszkaniowy Cape Town Lofts
Zespół mieszkaniowy Cape Town Lofts
Zespół mieszkaniowy Cape Town Lofts
Strovolos, Cypr
od
$192,128
Powierzchnia 96–174 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Cape Town Lofts to stylowy zajazd miejski w samym sercu Strovolos w Nikozji. Dzięki czystym liniom architektonicznym i wyrafinowanej estetyce oferuje nowoczesne miasto mieszkające w spokojnej, dobrze połączonej dzielnicy. Idealny dla profesjonalistów, studentów lub inwestorów poszukujących t…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
95.8
313,233
Mieszkanie 3 pokoi
174.1
716,622
Stowarzyszenie
BitProperty
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