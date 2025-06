Mieszkanie w nowym budynku Oak Residence

Oak Residence jest ekskluzywny nowy rozwój w jednym z najbardziej wysuniętych po Larnaca obszarów mieszkalnych, Aradippou, tuż za Lidl i przylegających do pięknego publicznego ogrodu. Projekt składa się z 8 nowoczesnych apartamentów: sześciu przestronnych dwupokojowych i dwóch jednopokojowych apartamentów, zaprojektowanych tak, aby zapewnić komfortowe i stylowe życie w cichej, niskiej gęstości dzielnicy.

Oak Residence oferuje kupującym wyjątkową okazję do dostosowania wnętrz do szerokiej gamy wysokiej jakości wykończeń i materiałów, dostosowanych do indywidualnych gustów.

Mieszkańcy mogą spodziewać się dobrze zbudowanych, energooszczędnych domów z premium oprawy, nowoczesny design i udogodnienia - wszystko w zasięgu lokalnych sklepów i parków, co Oak Residence jest idealnym wyborem dla nowoczesnego życia miejskiego.