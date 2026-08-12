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Domy nad morzem na sprzedaż w Cypr

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Pafos
386
Larnaka
70
Peyia
519
Ajia Napa
109
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126 obiektów total found
Willa 3 pokoi w Pafos, Cypr
Premium Premium
Willa 3 pokoi
Pafos, Cypr
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 14 m²
Kings Beach Villas Położone w niezwykle pożądanej dzielnicy Grobowców Królewskich, wille …
$569,647
VAT
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Deweloper
Stasis Estates
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Willa w Peyia, Cypr
Willa
Peyia, Cypr
Sypialnie 6
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 426 m²
Te rezydencje tworzą starannie zaprojektowany zbiór nowoczesnych willi skupionych na przestr…
$2,59M
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Willa w Limassol, Cypr
Willa
Limassol, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 225 m²
Szósta sypialnia sanktuarium wyrafinowanej elegancji. Z zamiatającymi widokami panoramicznym…
$1,26M
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Dom 3 pokoi w Kouklia, Cypr
Dom 3 pokoi
Kouklia, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 200 m²
Odkryj wyrafinowane śródziemnomorskie życie z tej prestiżowej 3 + 1 sypialni luksusowej will…
$2,13M
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Dom 5 pokojów w Armou, Cypr
Dom 5 pokojów
Armou, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 270 m²
Na sprzedaż jest oszałamiający dom jednoosobowy położony w spokojnej wiosce Armou. Ten przes…
$865,839
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Willa w Jermasoja, Cypr
Willa
Jermasoja, Cypr
Sypialnie 7
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 525 m²
Niezrównane doświadczenie życiowe, chwaląc się hojnym 525 m ² powierzchni mieszkalnej ustawi…
$3,43M
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Dom 3 pokoi w Peyia, Cypr
Dom 3 pokoi
Peyia, Cypr
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 150 m²
Liczba kondygnacji 2
Kokkinos Villas Położone w spokojnej okolicy, zaledwie 5 minut jazdy samochodem od piaszc…
$543,338
VAT
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Deweloper
Stasis Estates
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Willa 6 pokojów w Peyia, Cypr
Willa 6 pokojów
Peyia, Cypr
Pokoje 6
Sypialnie 6
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 255 m²
Liczba kondygnacji 3
Położony na malowniczych wzgórzach wioski Peyia, projekt ośmiu willi Stasis Estates, Peyia P…
$909,376
VAT
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Deweloper
Stasis Estates
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Dom 4 pokoi w Ayia Marina Chrysochous, Cypr
Dom 4 pokoi
Ayia Marina Chrysochous, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 195 m²
W spokojnych wzgórzach Agia Marina, w pobliżu Polis, ta wyjątkowa, kamienna willa oferuje pe…
$2,63M
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Dom 4 pokoi w Tsada, Cypr
Dom 4 pokoi
Tsada, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 200 m²
Na sprzedaż jest luksus, oddzielny dom z niezakłóconym widokiem na morze i prywatny basen po…
$897,513
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Dom 3 pokoi w Pafos, Cypr
Dom 3 pokoi
Pafos, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 170 m²
Rozwój mieszkalny nad morzem w Pafos Jest to premium przybrzeżny projekt mieszkalny w Pafos…
$1,21M
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Willa w Konia, Cypr
Willa
Konia, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 323 m²
Ta oszałamiająca willa z czterema sypialniami znajduje się w pięknej okolicy Konia i oferuje…
$2,46M
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Rezydencja 4 pokoi w Jermasoja, Cypr
Rezydencja 4 pokoi
Jermasoja, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 310 m²
Luksusowe beachfront maisonette na sprzedaż w Germasogeia Tourist Area, Limassol. Ta w pełni…
$951,883
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Willa w Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Willa
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Sypialnie 6
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 550 m²
Luksusowy Smart Home z widokiem na morze panoramiczne Cechy własności: Sypialnie: 6 przestro…
$5,16M
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Dom 4 pokoi w Jermasoja, Cypr
Dom 4 pokoi
Jermasoja, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 340 m²
Ten nowoczesny 4 sypialnia nieruchomości z oddzielną pokojówki ćwierćdolarówka i nie oszczęd…
$2,27M
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Willa w Agios Tychonas, Cypr
Willa
Agios Tychonas, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 340 m²
Opis własności Odkryj tę elegancką i wyjątkowo przestronną willę z 4 sypialniami, doskonale…
$3,42M
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Dom 4 pokoi w Limassol, Cypr
Dom 4 pokoi
Limassol, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 173 m²
Odkryj wyjątkową okazję do zdobycia przestronnego i eleganckiego miejsca zamieszkania w jedn…
$671,880
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Willa w Agios Tychonas, Cypr
Willa
Agios Tychonas, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 330 m²
Luksusowy Ultra nowoczesna 4 sypialnia willa znajduje się w Agios Tychonas obszarze Limassol…
$3,72M
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Szeregowiec w Yeroskipou, Cypr
Szeregowiec
Yeroskipou, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 133 m²
Kompleks mieszkalny z unikalnymi wzorami, harmonijnie łączący naturę z nowoczesną architektu…
$806,625
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Szeregowiec w Limassol, Cypr
Szeregowiec
Limassol, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 118 m²
Odkryj ekskluzywny kompleks mieszkalny położony w jednej z najbardziej prestiżowych dzielnic…
$576,161
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Willa w Pissouri Municipality, Cypr
Willa
Pissouri Municipality, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 165 m²
Wyjątkowa okazja do posiadania luksusowej willi w pięknej, cichej i bardzo sought- after wsi…
$1,37M
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Willa w Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Willa
Demos Agiou Athanasiou, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 600 m²
Ten wybitny obiekt został zbudowany do bardzo wysokich specyfikacji i oferuje prywatność, mo…
$6,88M
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Willa w Chloraka, Cypr
Willa
Chloraka, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 352 m²
Luksusowy 4-Sypialnia Coastal Villa w Pafos - zaledwie 300 m od plaży Ta wyjątkowa willa pr…
$2,94M
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Willa w Konia, Cypr
Willa
Konia, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 117 m²
Położony w uroczej miejscowości Konia the Property oferuje lepsze doświadczenie życiowe z wi…
$668,428
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Bungalow w Polis, Cypr
Bungalow
Polis, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 78 m²
Na sprzedaż: Ten nowoczesny, klucz gotowy bungalow w pięknej Polis Chrysochous oferuje dosko…
$403,313
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Willa w Agios Tychonas, Cypr
Willa
Agios Tychonas, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 837 m²
Położony w prestiżowej dzielnicy mieszkalnej Ayios Tychonas, tuż przy autostradzie i przy we…
$4,51M
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Bungalow w Kathikas, Cypr
Bungalow
Kathikas, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 400 m²
Ta niesamowita willa znajduje się w idyllicznej miejscowości Kathikas w Pafos, Cypr. Ta 5 s…
$1,50M
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Willa w Limassol, Cypr
Willa
Limassol, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 465 m²
Ta oszałamiająca willa z 4 sypialniami, z dodatkowym pokojem dla pokojówek, znajduje się w c…
$3,44M
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Dom 4 pokoi w Ayia Marina Chrysochous, Cypr
Dom 4 pokoi
Ayia Marina Chrysochous, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 195 m²
W spokojnych wzgórzach Agia Marina, w pobliżu Polis, ta wyjątkowa, kamienna willa oferuje pe…
$2,63M
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Dom 3 pokoi w Konia, Cypr
Dom 3 pokoi
Konia, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 123 m²
Ten idealny dom łączy elegancką architekturę i stylowe wnętrza, zapewniając luksusowe doświa…
$808,116
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Typy nieruchomości w Cypr.

wille
domy wolnostojące
rezydencje
bungalow
szeregowcy
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Parametry nieruchomości w Cypr

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