Kompleks mieszkalny City View Villas

Miasto Widoki to kolekcja butików z 12 luksusowych willi z 3 sypialniami z prywatnymi basenami, położony w spokojnych wzgórzach Konia, Pafos. Zaprojektowany z nowoczesną architekturą i wykończeniami premium, każda willa cieszy się panoramicznym widokiem na morze i wyjątkową prywatnością. Położony w odległości kilku minut od centrum miasta, międzynarodowych szkół, plaż i lotniska Pafos, te energooszczędne domy są idealne do stałego życia, rekolekcje wakacyjne, lub wysokiej rentowności możliwości inwestycji w jednym z najbardziej wysublimowanych po dzielnicy mieszkalnej Pafos.