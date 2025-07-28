  1. Realting.com
  2. Cypr
  3. Kompleks mieszkalny City View Villas

Kompleks mieszkalny City View Villas

Dystrykt Pafos, Cypr
od
$221,400
BTC
2.6335036
ETH
138.0331815
USDT
218 894.3046829
* Cena ma charakter poglądowy
i jest zgodna z kursem wymiany 16.04.2025
;
11
Adres
Opcje
Opis
Mieszkania
Głoska bezdźwięczna Głoska bezdźwięczna
ID: 27354
Data aktualizacji: 7.08.2025
Data aktualizacji: 7.08.2025

Lokalizacja

  Kraj
    Cypr
  Okolica
    Dystrykt Pafos

O kompleksie

Miasto Widoki to kolekcja butików z 12 luksusowych willi z 3 sypialniami z prywatnymi basenami, położony w spokojnych wzgórzach Konia, Pafos. Zaprojektowany z nowoczesną architekturą i wykończeniami premium, każda willa cieszy się panoramicznym widokiem na morze i wyjątkową prywatnością. Położony w odległości kilku minut od centrum miasta, międzynarodowych szkół, plaż i lotniska Pafos, te energooszczędne domy są idealne do stałego życia, rekolekcje wakacyjne, lub wysokiej rentowności możliwości inwestycji w jednym z najbardziej wysublimowanych po dzielnicy mieszkalnej Pafos.

Nieruchomości w kompleksie
Typ
Powierzchnia, m²
Cena za m², USD
Koszt obiektu, USD
Mieszkania Willa
Powierzchnia, m² 59.0 – 254.0
Cena za m², USD 2,569 – 10,468
Cena mieszkania, USD 617,588 – 652,546

Lokalizacja na mapie

Dystrykt Pafos, Cypr

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Państwo przegląda
Kompleks mieszkalny City View Villas
Dystrykt Pafos, Cypr
od
$221,400
Realting.com
