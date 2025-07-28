  1. Realting.com
  2. Cypr
  3. Kompleks mieszkalny Intense Nicosia

Kompleks mieszkalny Intense Nicosia

Nikozja, Cypr
od
$320,827
VAT
BTC
3.8161681
ETH
200.0216838
USDT
317 196.2489310
* Cena ma charakter poglądowy
i jest zgodna z kursem wymiany 16.04.2025
;
24
Zostawić wniosek
Pokaż kontakty
ID: 33281
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 5.02.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Cypr
  • Okolica
    Nikozja

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    4

Szczegóły wnętrza

Funkcje naprawy:

  • Stan surowy

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Siłownia

Dodatkowo

  • Wycieczka online
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
English English
Русский Русский

Nowe Centrum Mieszkaniowe i Biznesowe Stolicy Cypru Północnego

-

O projekcie 📍

Intensywna Nikozja to naprawdę unikalny rozwój mieszanych zastosowań położony w samym sercu Nikozji, stolicy Północnego Cypru.
Zbudowany na dzia ³ ce o powierzchni 35000 m ², projekt jest w pe ³ ni gotowy do przekazania, oferuj ± c wyjątkowe mo ¿liwo ¶ ci inwestycyjne i stylowe.

🏗️ Projekt obejmuje:
• ponad 300 mieszkań i rezydencji
• 21 jednostek handlowych
• największa siłownia na wyspie - 3500 m ² 💪

Intensywna Nikozja wyróżnia się jako najważniejsze centrum mieszkaniowe i biznesowe w Nikozji dzięki swojej lokalizacji i koncepcji.

Mieszkalne i komercyjne Koncepcja 🏢🏠

Projekt doskonale łączy życie i biznes, co czyni go atrakcyjnym dla mieszkańców, inwestorów i firm.

🔹 Pozostałości można przekształcić w pomieszczenia handlowe
🔹 Sklepy i usługi hostingowe na parterze
🔹 Aktywnie preferowane przez przedsiębiorstwa i specjalistów

Obecnie działa w ramach projektu:
• restauracje i kawiarnie ☕
• Gloria Jeans Coffees
• centrum dietetyczne
• klinika przeszczepu włosów
• centrum chirurgii estetycznej
• klinika stomatologiczna
• biura prawne
• studia architektoniczne
• prywatne kliniki medyczne (kardiologia, pediatria, ENT)

🚗 Duży zadaszony parking jest zarezerwowany wyłącznie dla mieszkańców.

Sport i styl życia 🏋️‍♂️

Intensywna Nikozja jest głównym celem sportowym stolicy.

🏆 Największa siłownia na wyspie oferuje:
• trening fitness i treningowy
• programy sportowe dla dzieci
• zajęcia z przędzenia
• lekcje fitness tylko dla kobiet
• Brazylijski Jiu- Jitsu
• wspinaczka skalna
• MMA

Opcje mieszkaniowe 🏠

Apartamenty

• 1 + 1 - 72- 75 m ²
• 2 m ²
• 3 m ²

Penthouses (Residence B)

• 3 m ²
• Dodatkowy taras - 70 m ²

Bloki Apartament 🏢

• Blok A - 3 + 1, 167 m ²
• Bloki B & E - 3 + 1, 147 m ²
• Bloki C & D - 3 + 1, 130 m ²

Opcje Penthouse

• Blok A - 2 + 1, 167 m ²
• Bloki B & E - 2 + 1, 147 m ²
• Bloki C & D - 2 + 1, 130 m ²

Cechy rezydencji 🛠️

• Materiały przyjazne dla środowiska
• Podwójne szyby aluminiowe
• Izolacja termiczna i wodoodporna z dachu
• Sufity podwieszane projektanta
• Parkiet, marmur i podłogi ceramiczne
• Master sypialnia en- suite
• Szafy kuchenne Akrilux
• Budowa szaf
• Ogrzewanie wody słonecznej ☀️
• Centralny system VRF / VRV
• Wyroby sanitarne Hansgrohe
• Centralna infrastruktura satelitarna, internetowa i telefoniczna
• System interkomu

Po co inwestować w Intensywnej Nikozji? 💼💰

✔ lokalizacja stolicy
✔ ukończony projekt - natychmiastowe wykorzystanie
✔ wysoki poziom czynszu i popytu handlowego
✔ idealny do życia, biznesu i inwestycji
✔ niezrównana koncepcja mieszania w Nikozji

Lokalizacja na mapie

Nikozja, Cypr
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Finanse
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Zespół mieszkaniowy Oasis Garden
Chloraka, Cypr
od
$405,598
Zespół mieszkaniowy Helios
Dystrykt Larnaka, Cypr
od
$387,861
Zespół mieszkaniowy Küünal
Pafos, Cypr
od
$1,38M
Zespół mieszkaniowy in Paphos, Geroskipou
Yeroskipou, Cypr
od
$195,118
Zespół mieszkaniowy Queens
Jermasoja, Cypr
od
$763,830
Państwo przegląda
Kompleks mieszkalny Intense Nicosia
Nikozja, Cypr
od
$320,827
VAT
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek Pokaż kontakty
Inne kompleksy
Zespół mieszkaniowy Queens
Zespół mieszkaniowy Queens
Zespół mieszkaniowy Queens
Zespół mieszkaniowy Queens
Zespół mieszkaniowy Queens
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Queens
Zespół mieszkaniowy Queens
Jermasoja, Cypr
od
$763,830
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 5
Powierzchnia 100–475 m²
12 obiekty nieruchomości 12
Prestiżowy kompleks mieszkalny przeznaczony do doskonałościDoświadcz bezproblemowej mieszanki luksusu, komfortu i potencjału inwestycyjnego z tego ekskluzywnego kompleksu mieszkaniowego w jednym z najbardziej wysuniętych miejsc Cypru. Zaprojektowany dla rozróżniających nabywców, ten rozwój o…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
100.0 – 101.0
873,544 – 920,762
Mieszkanie 2 pokoi
143.0 – 175.0
1,53M – 1,77M
Mieszkanie 3 pokoi
238.0 – 348.0
2,36M – 4,01M
Mieszkanie 4 pokoi
423.0
4,49M
Mieszkanie 5 pokojów
475.0
5,31M
Deweloper
Livein
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Deweloper
Livein
Języki komunikacji
English, Русский, Ελληνικά
Zespół mieszkaniowy Luma Genesis
Zespół mieszkaniowy Luma Genesis
Zespół mieszkaniowy Luma Genesis
Zespół mieszkaniowy Luma Genesis
Zespół mieszkaniowy Luma Genesis
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Luma Genesis
Zespół mieszkaniowy Luma Genesis
Yeroskipou, Cypr
od
$194,160
Powierzchnia 63–90 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Luma Genesis to butikowy rozwój mieszkalny oferujący 24 stylowe apartamenty 1 i 2-pokojowe w jednym z najbardziej up- i-coming Pafos. Idealnie położony w pobliżu plaży Geroskipou i centrum miasta, to 2-pokojowe mieszkanie oferuje inteligentny układ, AC we wszystkich pokojach, elektryczne żal…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
62.8
194,777
Mieszkanie 2 pokoi
90.4
324,628
Stowarzyszenie
BitProperty
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Stowarzyszenie
BitProperty
Języki komunikacji
English, Русский
Zespół mieszkaniowy Cypress Park
Zespół mieszkaniowy Cypress Park
Zespół mieszkaniowy Cypress Park
Zespół mieszkaniowy Cypress Park
Zespół mieszkaniowy Cypress Park
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Cypress Park
Zespół mieszkaniowy Cypress Park
Yeroskipou, Cypr
od
$218,306
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 53–156 m²
16 obiekty nieruchomości 16
🏡 Cypress Park to wyjątkowy kompleks 104 apartamentów o powierzchniach od 50 do 122 m² z 1–3 sypialniami, położony w malowniczej dzielnicy Geroskipou w Pafos. Nowoczesna architektura, energooszczędne materiały (klasa A) i bogata infrastruktura tworzą idealne warunki do całorocznego zamieszka…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
53.0 – 63.0
224,288 – 265,605
Mieszkanie 2 pokoi
94.5 – 99.5
389,553 – 424,967
Mieszkanie 3 pokoi
153.0 – 155.5
519,404 – 543,014
Deweloper
Coastal Edge Development LTD
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Cypr
Jak sprzedać apartament na południu Cypru – prosty przewodnik dla osób fizycznych
28.07.2025
Jak sprzedać apartament na południu Cypru – prosty przewodnik dla osób fizycznych
Nieruchomości na Cyprze w 2025 r.: Co inwestorzy i kupujący muszą wiedzieć
25.04.2025
Nieruchomości na Cyprze w 2025 r.: Co inwestorzy i kupujący muszą wiedzieć
Cypryjski rynek nieruchomości w 2024 roku: analiza transakcji kupna i sprzedaży oraz dynamiki cen
15.11.2024
Cypryjski rynek nieruchomości w 2024 roku: analiza transakcji kupna i sprzedaży oraz dynamiki cen
Kredyt hipoteczny na Cyprze. Jak uzyskać pożyczkę na zakup nieruchomości na Cyprze
26.09.2024
Kredyt hipoteczny na Cyprze. Jak uzyskać pożyczkę na zakup nieruchomości na Cyprze
Cypryjski system edukacji, szkoły i uniwersytety na Cyprze
17.09.2024
Cypryjski system edukacji, szkoły i uniwersytety na Cyprze
Trzy sypialnie, otwarty taras i «prywatny» widok na zachód słońca nad morzem. Wyjątkowe mieszkanie na sprzedaż z rabatem na Cyprze
12.10.2021
Trzy sypialnie, otwarty taras i «prywatny» widok na zachód słońca nad morzem. Wyjątkowe mieszkanie na sprzedaż z rabatem na Cyprze
Wyświetlić wszystkie publikacje