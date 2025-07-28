Kompleks mieszkalny Intense Nicosia

Nowe Centrum Mieszkaniowe i Biznesowe Stolicy Cypru Północnego
O projekcie 📍
Intensywna Nikozja to naprawdę unikalny rozwój mieszanych zastosowań położony w samym sercu Nikozji, stolicy Północnego Cypru.
Zbudowany na dzia ³ ce o powierzchni 35000 m ², projekt jest w pe ³ ni gotowy do przekazania, oferuj ± c wyjątkowe mo ¿liwo ¶ ci inwestycyjne i stylowe.
🏗️ Projekt obejmuje:
• ponad 300 mieszkań i rezydencji
• 21 jednostek handlowych
• największa siłownia na wyspie - 3500 m ² 💪
Intensywna Nikozja wyróżnia się jako najważniejsze centrum mieszkaniowe i biznesowe w Nikozji dzięki swojej lokalizacji i koncepcji.
Mieszkalne i komercyjne Koncepcja 🏢🏠
Projekt doskonale łączy życie i biznes, co czyni go atrakcyjnym dla mieszkańców, inwestorów i firm.
🔹 Pozostałości można przekształcić w pomieszczenia handlowe
🔹 Sklepy i usługi hostingowe na parterze
🔹 Aktywnie preferowane przez przedsiębiorstwa i specjalistów
Obecnie działa w ramach projektu:
• restauracje i kawiarnie ☕
• Gloria Jeans Coffees
• centrum dietetyczne
• klinika przeszczepu włosów
• centrum chirurgii estetycznej
• klinika stomatologiczna
• biura prawne
• studia architektoniczne
• prywatne kliniki medyczne (kardiologia, pediatria, ENT)
🚗 Duży zadaszony parking jest zarezerwowany wyłącznie dla mieszkańców.
Sport i styl życia 🏋️♂️
Intensywna Nikozja jest głównym celem sportowym stolicy.
🏆 Największa siłownia na wyspie oferuje:
• trening fitness i treningowy
• programy sportowe dla dzieci
• zajęcia z przędzenia
• lekcje fitness tylko dla kobiet
• Brazylijski Jiu- Jitsu
• wspinaczka skalna
• MMA
Opcje mieszkaniowe 🏠
Apartamenty
• 1 + 1 - 72- 75 m ²
• 2 m ²
• 3 m ²
Penthouses (Residence B)
• 3 m ²
• Dodatkowy taras - 70 m ²
Bloki Apartament 🏢
• Blok A - 3 + 1, 167 m ²
• Bloki B & E - 3 + 1, 147 m ²
• Bloki C & D - 3 + 1, 130 m ²
Opcje Penthouse
• Blok A - 2 + 1, 167 m ²
• Bloki B & E - 2 + 1, 147 m ²
• Bloki C & D - 2 + 1, 130 m ²
Cechy rezydencji 🛠️
• Materiały przyjazne dla środowiska
• Podwójne szyby aluminiowe
• Izolacja termiczna i wodoodporna z dachu
• Sufity podwieszane projektanta
• Parkiet, marmur i podłogi ceramiczne
• Master sypialnia en- suite
• Szafy kuchenne Akrilux
• Budowa szaf
• Ogrzewanie wody słonecznej ☀️
• Centralny system VRF / VRV
• Wyroby sanitarne Hansgrohe
• Centralna infrastruktura satelitarna, internetowa i telefoniczna
• System interkomu
Po co inwestować w Intensywnej Nikozji? 💼💰
✔ lokalizacja stolicy
✔ ukończony projekt - natychmiastowe wykorzystanie
✔ wysoki poziom czynszu i popytu handlowego
✔ idealny do życia, biznesu i inwestycji
✔ niezrównana koncepcja mieszania w Nikozji