Kompleks mieszkalny Intense Nicosia

Nowe Centrum Mieszkaniowe i Biznesowe Stolicy Cypru Północnego

O projekcie 📍

Intensywna Nikozja to naprawdę unikalny rozwój mieszanych zastosowań położony w samym sercu Nikozji, stolicy Północnego Cypru.

Zbudowany na dzia ³ ce o powierzchni 35000 m ², projekt jest w pe ³ ni gotowy do przekazania, oferuj ± c wyjątkowe mo ¿liwo ¶ ci inwestycyjne i stylowe.

🏗️ Projekt obejmuje:

• ponad 300 mieszkań i rezydencji

• 21 jednostek handlowych

• największa siłownia na wyspie - 3500 m ² 💪

Intensywna Nikozja wyróżnia się jako najważniejsze centrum mieszkaniowe i biznesowe w Nikozji dzięki swojej lokalizacji i koncepcji.

Mieszkalne i komercyjne Koncepcja 🏢🏠

Projekt doskonale łączy życie i biznes, co czyni go atrakcyjnym dla mieszkańców, inwestorów i firm.

🔹 Pozostałości można przekształcić w pomieszczenia handlowe

🔹 Sklepy i usługi hostingowe na parterze

🔹 Aktywnie preferowane przez przedsiębiorstwa i specjalistów

Obecnie działa w ramach projektu:

• restauracje i kawiarnie ☕

• Gloria Jeans Coffees

• centrum dietetyczne

• klinika przeszczepu włosów

• centrum chirurgii estetycznej

• klinika stomatologiczna

• biura prawne

• studia architektoniczne

• prywatne kliniki medyczne (kardiologia, pediatria, ENT)

🚗 Duży zadaszony parking jest zarezerwowany wyłącznie dla mieszkańców.

Sport i styl życia 🏋️‍♂️

Intensywna Nikozja jest głównym celem sportowym stolicy.

🏆 Największa siłownia na wyspie oferuje:

• trening fitness i treningowy

• programy sportowe dla dzieci

• zajęcia z przędzenia

• lekcje fitness tylko dla kobiet

• Brazylijski Jiu- Jitsu

• wspinaczka skalna

• MMA

Opcje mieszkaniowe 🏠

Apartamenty

• 1 + 1 - 72- 75 m ²

• 2 m ²

• 3 m ²

Penthouses (Residence B)

• 3 m ²

• Dodatkowy taras - 70 m ²

Bloki Apartament 🏢

• Blok A - 3 + 1, 167 m ²

• Bloki B & E - 3 + 1, 147 m ²

• Bloki C & D - 3 + 1, 130 m ²

Opcje Penthouse

• Blok A - 2 + 1, 167 m ²

• Bloki B & E - 2 + 1, 147 m ²

• Bloki C & D - 2 + 1, 130 m ²

Cechy rezydencji 🛠️

• Materiały przyjazne dla środowiska

• Podwójne szyby aluminiowe

• Izolacja termiczna i wodoodporna z dachu

• Sufity podwieszane projektanta

• Parkiet, marmur i podłogi ceramiczne

• Master sypialnia en- suite

• Szafy kuchenne Akrilux

• Budowa szaf

• Ogrzewanie wody słonecznej ☀️

• Centralny system VRF / VRV

• Wyroby sanitarne Hansgrohe

• Centralna infrastruktura satelitarna, internetowa i telefoniczna

• System interkomu

Po co inwestować w Intensywnej Nikozji? 💼💰

✔ lokalizacja stolicy

✔ ukończony projekt - natychmiastowe wykorzystanie

✔ wysoki poziom czynszu i popytu handlowego

✔ idealny do życia, biznesu i inwestycji

✔ niezrównana koncepcja mieszania w Nikozji